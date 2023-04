Obi-Wan Kenobi, l'amicizia ritrovata: le emozioni di McGregor e Christensen

Obi-Wan Kenobi è stata una vera e propria serie evento, che ha riportato sullo schermo sia Ewan McGregor sia Hayden Christensen dopo un'assenza durata quasi vent'anni. Alla Star Wars Celebration 2023 non poteva mancare un panel retrospettivo sullo show Disney+ ambientato dopo La vendetta dei Sith, in cui gli attori coinvolti hanno potuto finalmente parlare a ruota libera delle emozioni provate durante questa avventura. È stata anche la prima uscita pubblica della giovane Vivien Lyra Blair, l'attrice della piccola Leia Organa, che ha stupito la platea per la sua spigliatezza e preparazione.



Una serie fatta di grandi momenti

Vivien Lyra Blair era molto emozionata di prendere parte alla Convention, soprattutto perché si trattava della prima occasione in cui finalmente poteva parlare in pubblico del suo personaggio. Durante il periodo di promozione della serie, infatti, la presenza della piccola Leia era segreta e la stessa bimba ha dovuto mantenere a lungo il silenzio sul suo ruolo.

Ha poi raccontato che persino l'audizione per ottenere la parte, divisa in sette provini diversi, si è tenuta nell'anonimato, con Lucasfilm che ha utilizzato "nomi in codice su nomi in codice" per non far trapelare alcuna informazione sul vero ruolo del personaggio. Tra i protagonisti anche Indira Varma, l'interprete di Tala Durith, ha avuto tante parole di elogio per il suo personaggio, lodandone la caratterizzazione e soprattutto la dualità, che l'ha resa una figura complessa e intrigante.

Deboorah Chow ha invece parlato anzitutto della preziosa eredità di Obi-Wan Kenobi e della collocazione narrativa di questo show, inserito in un contesto temporale ben definito per il quale è stato necessario rispettare al massimo il rapporto con l'intero canon. La regista ha citato in particolare la sequenza finale che vede Kenobi e la piccola Leia salutarsi con un commovente arrivederci, alludendo al fatto che potranno sempre contare l'uno sull'altra in futuro. Sapendo ciò che accadrà in Una nuova speranza, e pensando ad una Leia adulta che manda un messaggio d'aiuto al vecchio Obi-Wan, il quale non potrà far altro che partire insieme a Luke per salvarla, era dunque impossibile non emozionarsi.



Quella scena, peraltro, è la preferita di Ewan McGregor, che ha sottolineato quanta commozione e quanto valore abbia per lui quello scambio di battute. Per la regista, invece, la sequenza più bella è l'ingresso in scena di Darth Vader su Maputo nel terzo episodio, nel quale il Signore Oscuro mette in mostra tutta la propria violenza e crudeltà infierendo fisicamente sui poveri abitanti. Quella, d'altronde, è stata la prima volta in cui Obi-Wan e Anakin - a insaputa di quest'ultimo - erano insieme nello stesso luogo. Hayden Christensen ha invece scelto il confronto finale tra Vader e il suo vecchio maestro, e in particolare il momento in cui Obi-Wan rompe la maschera del villain scambiando con lui le ultime parole prima di separarsi nuovamente.

La piccola Blair ha invece scelto il dialogo tra Leia e Kenobi nella quale la bambina chiede al suo salvatore informazioni sui suoi veri genitori, qualcosa che chiaramente Obi-Wan non può assolutamente rivelargli. E infine la Varma ha selezionato il momento in cui Tala è davanti alla Terza Sorella nella base imperiale, quando la servitrice di Vader sospetta della lealtà della sua ufficiale.



Tornare insieme

Non senza emozionarsi, il volto di Obi-Wan ha poi ricordato insieme a Hayden Christensen il primo giorno di riprese, cominciate con la sequenza flashback ambientata al tempo de L'Attacco dei Cloni. I due attori hanno rimembrato quanto fosse stato emozionato tornare in quei panni, e quanto l'intera troupe fosse presente al gran completo per godersi quello che durante le ore di girato è stato per molti un vero e proprio viaggio nel tempo. La Chow, in questo frangente, ha poi sottolineato che McGregor e Christensen non hanno usufruito quasi mai di stuntman, sottoponendosi in prima persona al "99% delle scene d'azione"!

Ewan McGregor ha poi sottolineato quanto, a distanza di vent'anni, sia stato duro tornare ad allenarsi con la spada laser, ma ricorda comunque con molto piacere le sessioni di addestramento, così come quelle della trilogia prequel. Ha poi aggiunto che, in fondo, il training è stata secondo lui la parte migliore di tutta l'esperienza lavorativa.



Per chi era presente è stato molto bello vedere McGregor commuoversi parlando del ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, ricordando i vecchi tempi della trilogia prequel e specificando che per lui è davvero incredibile che Star Wars sia tornato ad essere parte della sua vita. Salutando il pubblico, il volto del maestro Jedi più amato ha ringraziato tutti per il supporto a Obi-Wan Kenobi... affermando che forse varrebbe la pena di realizzare una seconda stagione (per saperne di più, leggete cosa ha detto Ewan McGregor su altri episodi di Obi-Wan e non dimenticate di recuperare la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi!).