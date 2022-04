Obi-Wan Kenobi, gli errori da evitare dopo The Book of Boba Fett

Il prossimo 25 maggio debutterà su Disney+ la serie Obi-Wan Kenobi, uno degli show Star Wars più attesi da tutti i grandi fan della saga creata da George Lucas. Lo show esplorerà gli anni perduti del personaggio e vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell'iconico Maestro Jedi. Ma cosa dobbiamo aspettarci? I veri appassionati della galassia lontana lontana sono preoccupati per alcuni errori in cui gli sceneggiatori dello show potrebbero inciampare, soprattutto dopo le crepe della gestione Filoni in The Book of Boba Fett; dettagli che potrebbero influenzare la qualità e il successo di una miniserie evento di tale portata.



Essere Obi-Wan: un mistero che non deve essere svelato

Il personaggio di Obi-Wan Kenobi è uno dei più amati della saga di Star Wars, per via di numerosi motivi. Chi bazzica la rotta di Kessel sa bene che quest'ultimo ha grandissime responsabilità: il Maestro Jedi insegnerà le vie della Forza a Luke Skywalker dopo aver fallito nell'addestramento del padre Anakin. A quanto pare, la serie Disney+ sarà incentrata sul di Obi-Wan 10 anni dopo gli eventi di Episodio III: La Vendetta dei Sith, in cui Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e padawan, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

La sua delusione è palpabile nel trailer da urlo di Obi-Wan Kenobi diffuso da Disney, in cui vediamo il Maestro Jedi nascondersi e celare la sua identità il più possibile. In quell'occasione la voce fuori campo di Ewan McGregor annuncia proprio la disfatta del suo personaggio, con le parole "La lotta è finita. Abbiamo perso", quindi è palese quanto quest'ultimo stia ancora affrontando le conseguenze del passaggio di Anakin al Lato Oscuro.



Probabilmente, nello show verranno svelati molti segreti inerenti alla vita di Kenobi, soprattutto sul periodo in cui il Maestro Jedi era in esilio su Tatooine. Nonostante sia innegabile la curiosità da parte di tutti i fan della saga, il rischio più insidioso sarebbe proprio quello di togliere tutto l'alone di mistero che rende affascinante questa figura. Sicuramente ci sono parti della sua storia vanno esplorate e approfondite, ma nel descrivere la trasformazione del protagonista nel vecchio pazzo eremita Ben Kenobi ci piacerebbe vedere conservata anche l'aura mistica del personaggio di Alec Guinness.



Una buona serie ha bisogno di un ottimo villain

Una delle novità di Star Wars: Obi-Wan Kenobi è il ritorno di Darth Vader, interpretato da Hayden Christensen, che ha donato il suo volto ad Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars.

Ma in che modo potrà tornare il villain più amato di tutti i tempi? Il rischio è di non garantire il giusto peso al villain e relegarlo al semplice cameo; gestire bene il tutto non è certo una cosa semplice, ma deve essere fatto a regola d'arte, soprattutto perché gli antagonisti principali saranno gli Inquisitori mostrati nel trailer (vi spieghiamo perché attendiamo così tanto l'arrivo degli inquisitori in Obi-Wan Kenobi): l'Impero sta ancora cercando il Maestro Jedi e probabilmente è proprio Vader ad aver aizzato gli agenti devoti al Lato Oscuro contro di lui. Il continuo confronto tra gli eterni rivali continua ad essere uno degli elementi più importanti di tutta la saga Star Wars e, per fortuna, da quello che si percepisce dalle atmosfere del teaser, nella serie targata Disney+ questo loro rapporto potrebbe vedere un'ulteriore resa dei conti che regalerà ai fan uno step ancora più soddisfacente dei precedenti.



Una presenza fondamentale: Luke Skywalker

Un'altra grande paura dei fan di Obi-Wan Kenobi è la presenza di una sceneggiatura lenta e noiosa. Dopo aver atteso così tanto per poter vedere uno show tutto dedicato al Maestro Jedi diretto da Deborah Chow, si spera che i fan possano essere appagati sia dalla trama che dal ritmo che avranno le puntate.Lo show dovrà dare al suo personaggio principale qualcosa di interessante da fare, senza limitarsi a scavare nella noia della sua vita quotidiana. Non dovrebbe esserci un resoconto dettagliato di come Obi-Wan abbia costruito la sua capanna nel deserto, di come abbia appreso la chiamata krayt che ha spaventato i Tusken Raiders in Una nuova speranza: bisognerà assolutamente donare qualcosa di nuovo agli spettatori, altrimenti l'operazione non avrebbe molto senso.

L'errore forse più grande che si potrebbe commettere in Star Wars: Obi- Wan Kenobi è non introdurre in modo adatto il giovane Luke Skywalker. La vita di Obi-Wan, come abbiamo imparato dall'intera saga di Star Wars, gira tutta intorno agli Skywalker e grazie a lui Luke inizia il suo percorso verso il suo destino da Maestro Jedi. Il ragazzino ha 10 anni all'inizio di questa serie. A quell'età, il forte legame di Luke con la Forza si è già manifestato? Com'è la sua vita da bambino, lavorando giorno dopo giorno nella fattoria di zio Owen? Queste sono domande che i più appassionati sicuramente si stanno ponendo, in attesa dell'arrivo della serie su Disney+. Luke è una presenza imprescindibile, che serve per raccontare al meglio gli anni sconosciuti di Obi-Wan Kenobi.



Entrambi i personaggi sono figure così potenti nella cultura pop che sembra improbabile che la loro relazione primordiale non venga raccontata, un errore che non deve assolutamente essere fatto. Ovviamente, per preservare il canone di Una nuova speranza , Luke e Obi-Wan non possono incontrarsi. Ma il ragazzo conosce il "vecchio Ben", così come suo zio Owen e sua zia Beru, e i poteri Jedi di Obi-Wan sono filtrati attraverso le voci su Tatooine, che lo considerano un pazzo. Tutto questo è parzialmente confermato dal primo trailer: infatti, pare che lo sceneggiatore Joby Harold abbia trovato l'escamotage giusto per incrociare le storie dei due personaggi.

Dal contenuto esclusivo diffuso da Disney, è chiaro che Obi-Wan Kenobi abbia ancora una missione importante da compiere: addestrare Luke a diventare un grande Maestro Jedi. Nel trailer, il protagonista osserva il giovane Skywalker da lontano, mentre il ragazzo sogna di diventare un bravo pilota, proprio come lo era stato suo padre. Non è chiaro, però, quello che accadrà e quale saranno le dinamiche del loro rapporto nella serie, quindi staremo a vedere come tutto questo evolverà.