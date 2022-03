Obi-Wan Kenobi: perché attendiamo così tanto l'arrivo degli Inquisitori?

È inutile negarlo, far finta di niente e girarci intorno: da quando è stato pubblicato il trailer da urlo di Obi-Wan Kenobi tra i fan di Star Wars si respira un'aria molto diversa. Un'atmosfera che finalmente prende le distanze dalle delusioni e dubbi scatenati dall'ultima trilogia, dalla quasi arrendevolezza che circonda un prodotto comunque valido come The Bad Batch (qui potete recuperare la nostra recensione di The Bad Batch) e dalle scorie contrastanti sorte dall'incostante e paradossale The Book Of Boba Fett. Un sentimento generico di paura e disillusione ora divenuto un misto di attesa, speranze ed emozioni che è difficile, se non impossibile, trattenere nel rivedere il volto di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi - e, se poi il trailer sfrutta due colonne sonore immortali come Duel Of The Fates e Battle Of The Heroes, la facciata di sospetto non può che crollare definitivamente, almeno per il momento.



Ma c'è anche un altro elemento che, a nostro parere, può ulteriormente indirizzare e spingere quella che a tutti gli effetti è già di per sé una miniserie evento, ovvero la presenza degli Inquisitori imperiali, una delle intuizioni più semplici ed al contempo brillanti che hanno contraddistinto l'ultimo decennio o quasi del canone dell'universo di George Lucas. Ci sembra allora opportuno gettare un po' più di luce su tali affascinanti quanto tragiche figure e sull'Inquisitorius, l'organizzazione di cui facevano parte.



Un esercito di adepti

Chi sono allora gli Inquisitori? In breve, rappresentano uno speciale gruppo di ex-Jedi convertiti al lato oscuro dall'Imperatore Palpatine in persona tramite torture brutali o addirittura scelta volontaria, magari per salvarsi dall'orrore dell'Ordine 66. Uno dei più complessi e delicati obiettivi a lungo termine perseguiti dal Signore dei Sith, infatti, era la creazione di una sorta di esercito di devoti sensibili alla Forza - non è un caso che già durante le Guerre dei Cloni avesse tentato di rapire quanti più bambini dotati possibile, proprio per iniziare ad allevare la sua futura milizia nonché eliminare possibili minacce.

L'Inquisitorius, dunque, inizia la sua attività poco dopo le vicende de La Vendetta dei Sith e i compiti dei suoi adepti erano sostanzialmente tre: innanzitutto la caccia ai Jedi sopravvissuti, ad esempio il loro primo bersaglio fu l'anziana bibliotecaria degli Archivi Jocasta Nu, come narrato nel fumetto Darth Vader del 2017, vera miniera d'oro riguardante gli Inquisitori; stanare ovviamente qualunque tipo di dissidente politico qualora la situazione richiedesse una superiore dimostrazione di efferatezza; infine, la cattura di bambini sensibili alla Forza, come si può vedere nella serie animata Rebels durante la seconda stagione. Ad oggi sono noti 12 membri dell'Inquisitorius, denominati semplicemente con l'appellativo di fratelli o sorelle seguiti da un numero, guidati dal Grande Inquisitore, che i più ricorderanno come il villain principale della prima stagione sempre di Star Wars Rebels e che prende ordini direttamente da Darth Vader, posto da Palpatine a padrone assoluto dell'organizzazione.



Entusiasmo giustificato?

Ed ora la domanda cruciale: perché tanto entusiasmo per un simile esordio in live-action? Secondo noi il segreto risiede nella squisita tragicità degli Inquisitori, un insieme di Jedi spinti dalle circostanze estreme o in seguito a torture immani a rinunciare a tutto ciò cui hanno creduto durante la loro intera esistenza. Un transizione tutt'altro che banale o indolore poiché, non essendo versati nel lato oscuro, all'inizio erano piuttosto deboli e hanno dovuto subire l'allenamento disumano di Vader, che non ha esitato a punirli quando necessario. Formano in pratica un crogiolo di storie meravigliosamente drammatiche e quasi totalmente prive di espiazione o redenzione, una dimensione che speriamo riesca a trovare spazio in Obi-Wan Kenobi.

Inoltre sono un mezzo perfetto per mostrare davvero la perversione sadica dell'Impero in situazioni di normalità, argomento da sempre tenuto alquanto in disparte e solo parzialmente intravisto. Nei film abbiamo avuto più volte prove della malvagità imperiale, ma solo su grande scala e mai nella quotidianità delle loro occupazioni. Esattamente il buco che la serie potrebbe colmare; e alcuni indizi dal trailer suggeriscono questa direzione, più cupa e desolante, vista ad esempio la certa presenza di una sequenza con impiccagione. Se poi vi state chiedendo come mai gli Inquisitori non hanno trovato spazio nella trilogia originale, la risposta è che l'Ordine è stato - convenientemente, in materia di canone - sciolto un paio di anni prima di Una Nuova Speranza, probabilmente perché ritenuto ormai obsoleto da Palpatine e senza contare che molti dei suoi membri avevano già perso la vita; d'altronde nella sola Rebels ne muoiono quattro.