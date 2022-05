Obi-Wan Kenobi, il percorso dello Jedi in Star Wars

Se non è il personaggio più amato dell'intera saga di Star Wars, poco ci manca. Stiamo parlando di Obi-Wan Kenobi, il mitico maestro Jedi introdotto per la prima volta nel franchise fantascientifico di George Lucas nel 1977, nel primo e storico film della serie. Ambientato diciannove anni dopo la fondazione dell'Impero Galattico guidato da Palpatine, nella grande ottica degli eventi e dell'universo narrativo Star Wars comincia in medias res se non addirittura alla fine, almeno per quanto riguarda la saga degli Skywalker.



La Repubblica è solo un ricordo così come i Cavalieri Jedi, la maggior parte sterminati dall'Ordine 66 eccetto qualche superstite. Tra questi c'è Obi-Wan Kenobi, uno dei grandi maestri Jedi rifugiatosi sul pianeta desertico di Tatooine apparentemente come eremita, in realtà con una missione ben precisa che è poi il fulcro del racconto della nuova serie Disney+ (non perdetevi la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi 1x01 e 1X02), pensata per andare a riempire un gap ventennale, dalla caduta della Repubblica al primo incontro tra Luke Skywalker e il vecchio Jedi (sapevate che ci saranno diversi cameo in Obi-Wan Kenobi?).



Padawan, Fratello, Maestro, Cavaliere

Ma come è arrivato su Tatooine? Chi era prima di essere il solitario Ben? Stando alla biografia di Star Wars Legends, Obi-Wan nasce nel 57 BBY (Before the Battle of Yavin) sul pianeta Stewjon. Come tutti i virtuosi della Forza viene scoperto già molto giovane dai Jedi e scelto per essere addestrato alla via della Luce.

Visse un'infanzia felice insieme al fratello Owen per poi raggiungere Corouscant, considerata la sua vera casa. Terminato il percorso da Padawan, nei primi anni di noviziato venne addestrato anche dal grande maestro Yoda, ma compiuti i 12 anni fu costretto a trovare un altro maestro Jedi per intraprendere il percorso del cavalierato. Attirò così l'attenzione del potente maestro Qui-Gon Jinn e nel corso del tempo strinsero un legame molto simile a quello di padre e figlio nonostante alcune perplessità di stampo filosofico sulla dottrina della Forza Vivente perseguita Qui-Gon, diversa da quella della Forza Unificante invece insegnata da Yoda. Proprio per questo, Obi-Wan riuscì a prendere il meglio dei due pensieri, limando molti aspetti del suo carattere (sarcasmo e superiorità, su tutti) e apparendo neutrale e apprezzato agli occhi del consiglio Jedi. Andando oltre l'universo espanso, che contiene però informazioni unitili ai fini del passato di Obi e del nuovo corso seriale starwarsiano, che ne riprende e modifica alcuni tratti, la storia cinematografica del vecchio Ben comincia nell'ancora fiorente Repubblica Galattica, quando era ancora un Padawan. Qui viene incaricato insieme al maestro Qui-Gon Jinn di mediare una disputa tra la Repubblica e la Federazione dei Mercanti. I due cadono in una trappola ma riescono a fuggire dal pianeta Naboo insieme alla regina Padme Amidala.



Per un guasto finiscono sul pianeta Tatooine, dove l'intuizione di Qui-Gon li conduce a conoscere un giovane virtuoso nella Forza, Anakin Skywalker. Il maestro considera il bambino il prescelto per riportare stabilità nella Forza e decide di addestrarlo nonostante i molti dubbi del consiglio Jedi e dello stesso Obi-Wan.

Quando Qui-Gon viene per ucciso da Darth Maul, a sua volta tranciato in due da un furente Obi-Wan, il maestro chiede al suo padawan di addestrare Anakin, compito che Obi accetta nonostante i timori. Impressionati dal coraggio e dalla Forza di Obi-Wan, primo Jedi ad aver sconfitto dopo anni e anni un Sith, quest'ultimo viene nominato Cavaliere senza nemmeno superare il test attitudinale, potendo così ricoprire per Anakin il ruolo di maestro.



Ne L'attacco dei Cloni, secondo capitolo della Trilogia Prequel, sono passati dieci anni da La minaccia Fantasma. Anakin è ormai adulto e apprendista di Obi-Wan, con cui ha stretto un profondo legame d'amicizia e rispetto, quasi fossero fratelli. Elemento importante per sottolineare gli screzi comportamentali tra i due rispetto a una classica relazione maestro-allievo o padre-figlio.

Un rapporto caratterizzato infatti da molti scontri, soprattutto relativi allo scarso rispetto delle regole e dell'autorità di Anakin. Pur essendo ormai un grande Cavaliere Jedi, tra i più rispettati di sempre, nel ruolo di maestro manca di fermezza. A Coruscant, l'attentatrice di Padme Amidala, ormai sul punto di confessare, viene assassinata sotto gli occhi di Obi-Wan e Anakin da Jango Fett. Mentre Anakin è chiamato alla protezione di Padme, di cui finirà per innamorarsi e viceversa, Obi-Wan deve svestire i panni di maestro per intraprendere una missione sul pianeta Kamino alla ricerca di indizi su tale Jango Fett. È qui che scopre l'esistenza di un gigantesco esercito di Cloni commissionato al popolo dei kaminani anni prima dal maestro Jedi Syfo-Dias, espulso dal consiglio per le due idee troppo radicali. I Cloni hanno tutti il volto di Jango Fett, che Obi-Wan riesce a rintracciare su Kamino insieme al figlio Boba e poi a inseguire fin sul pianeta Geonosis dopo un primo e fallimentare tentativo di cattura. Kenobi viene qui catturato dal Conte Dooku, ex-maestro Jedi di Quin-Gon passato al Lato Oscuro della Forza che tenta di convincerlo a unirsi a lui, rivelando anche che il Senato della Galassia è in realtà guidato e manipolato dal signore oscuro dei Sith, Darth Sidious. Al suo rifiuto di unirsi a Dooku, Obi-Wan viene condannato a morte e si riunisce ad Anakin e Padme. Grazie a una sua precedente segnalazione, su Geonosis giungono centinaia di Maestri Jedi insieme all'esercito dei Cloni, liberando il trio. Obi-Wan tenta di affrontare Dooku in duello insieme ad Anakin, ma il Sith è troppo forte e i due vengono salvati solo dall'intervento di Yoda.



La fine è l'inizio

Obi-Wan è ormai considerato uno dei Jedi più forti del consiglio, anche tra i più scaltri e saggi. Tre anni dopo l'avvento dell'esercito dei cloni, viene infatti inviato dall'Ordine a salvare il cancelliere Palpatine, il più alto funzionario della Repubblica rapito dal conte Dooku.

Affrontando il Sith faccia a faccia, Kenobi resta privo di sensi ma Anakin riesce invece a sopraffarlo, venendo poi spinto da Palpatine a ucciderlo con violenza nonostante gli insegnamenti della Via della Luce vietino di lasciarsi trasportare da rabbia, rancore o dolore, a dominare le proprie passioni e rimanere stoici e "neutrali" rispetto ad esse.



Fa tutto pare del piano di Palpatine, in verità Darth Sidious, intenzionato ad addestrare Anakin al Lato Oscuro della Forza. Deve prima recidere il legame che lo unisce a Obi-Wan, motivo per cui decide di inviare il perfido generale cyborg Grievous sul pianeta Utapu, molto distante da Coruscant, così da spingere Kenobi a inseguirlo. Qui il Cavaliere Jedi riesce nella missione di eliminare il generale, ma nel corso della sua assenza Anakin cade vittima dei poteri del Lato Oscuro, tormentato dalle visioni di morte di Padme.

Ucciso il Maestro Windu per salvare un'ormai sfigurato Palpatine, Anakin riceve il titolo di Darth Vader, ormai completamente assuefatto al volere del Signore Oscuro dei Sith, che emana il terribile Ordine 66: lo sterminio di tutti i Jedi da parte dell'esercito di Cloni. Grazie alla sua destrezza e intelligenza, Obi-Wan riesce a salvarsi dall'Ordine 66 e tornare segretamente su Corouscant per poi raggiungere il suo vecchio amico, allievo e fratello Anakin sul pianeta vulcanico di Mustafar. Sono vani i tentativi di far ragionare il ragazzo, che invece tenta di corrompere con il potere del Lato Oscuro il nobile animo del maestro, che purtroppo si vede costretto a ingaggiare un duello mortale con Anakin, vincendolo. Mentre Anakin brucia tra le fiamme di Mustafar, restando menomato e ustionato, Obi-Wan raggiunge Padme, portandola sulla nave del senatore Organa per farla partorire. Nascono i gemelli Luke e Leia Skywalker ma Padme muore per il troppo dolore e lo sforzo. Consapevole di non dover rivelare a nessuno l'esistenza dei due bambini, Yoda suggerisce a Organa di cresce Leia e ad Obi-Wan di vegliare fino all'età adulta su Luke, affidato alle cuore dello zio Owen su Tatooine. Gli viene anche insegnato da Yoda un modo di contattare lo spirito di Qui-Gon Jinn, così da continuare anche da eremita il suo addestramento nella Forza.



Passano diciannove lunghi anni dalla fondazione dell'Impero Galattico per mano di Palpatine, e Obi-Wan è ormai anziano e sempre più solitario. Quando un'ormai ventenne Luke Skywalker tenta di sopravvivere all'assalto di alcuni Sabbipodi, il vecchio Ben Kenobi interviene per salvarlo. Le loro strade tornano ad incrociarsi grazie a R2-D2, inviato da Leia su Tatooine per consegnare proprio a Kenobi un messaggio.

Ormai troppo anziano per vedersela da solo contro l'Impero Galattico, Obi-Wan decide di prendere come suo Padawan Luke, affidandogli anche la vecchia spada laser di Anakin. Dopo varie peripezie, Ben sceglie di sacrificare la sua vita per salvare Luke e Leia, dovendo però affrontare il suo vecchio allievo ormai divenuto uno dei sith più temuti di sempre, braccio destro dell'Imperatore Palpatine. Consapevole della persistenza dello spirito Jedi nella Forza anche dopo la morte, grande insegnamento ricevuto da Qui-Gon Jinn, Kenobi si lascia uccidere da Darth Vader per poi continuare ad accompagnare Luke lungo il suo viaggio, fino alla distruzione della Seconda Morte Nera e la fine dell'Impero Galattico.