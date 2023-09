ONE PIECE 2: la trama della seconda stagione, da Drum ad Alabasta

Il viaggio di Netflix con ONE PIECE è appena iniziato, ma il successo clamoroso di ONE PIECE in 93 Paesi parla chiaro: il rinnovo della serie live-action sembra ormai scontato, e a questo punto dobbiamo interrogarci su come potrebbe proseguire l'avventura di Monkey D. Luffy lungo la Rotta Maggiore. Perché da qui in avanti le sfide si faranno sempre più impegnative, ragion per cui proviamo a immaginare come potrebbe strutturarsi la Stagione 2! Prima di proseguire è però necessario avvertire tutti i neofiti che in questo articolo sono presenti spoiler sulle vicende del manga dal volume 12 in avanti, e di conseguenza sui possibili avvenimenti della prossima season.



Una trama più coesa

Com'è noto, la prima stagione copre più o meno i primi 12 volumi del manga di Eiichiro Oda, raccontando l'intera saga del Mare Orientale. Si tratta indubbiamente di una fase piuttosto embrionale della storia, volta a introdurci nel pittoresco mondo di ONE PIECE e ad alcuni dei protagonisti.

Tutto sommato, come già evidenziato nella recensione di ONE PIECE, il lavoro di adattamento del materiale cartaceo in otto puntate da un'ora è stato ottimo: Matt Owen e Steven Maeda sono riusciti a condensare alla grande tutti gli avvenimenti principali, tagliando fuori il necessario (e il superfluo) con qualche rinuncia che in fin dei conti non ha snaturato l'essenza della storia originale. Il più grande cambiamento, ad esempio, riguarda il ruolo di Don Creek, che nel fumetto prende d'assalto il Baratie mettendo a dura prova sia Luffy sia Sanji. Nel live-action, al pirata viene concessa una breve comparsa prima di essere sconfitto da Drakul Mihawk. La serie, infatti, ha scelto di dedicare quello spazio ad un'entrata in scena - anzitempo rispetto al manga - dell'uomo pesce Arlong, la cui ombra grava sui nostri eroi sin dalle prime puntate del live-action. È proprio questa la scelta vincente che ha dato alla prima stagione una trama più coesa, collegando i mini-archi narrativi del Mare Orientale con una narrazione orizzontale che ha portato allo scontro finale tra i Pirati di Cappello di Paglia e la banda di Arlong nelle ultime due puntate.



Noi ci aspettiamo che la seconda stagione di ONE PIECE mostri un andamento simile, e che porti sullo sfondo delle vicende l'ombra di un nuovo grande avversario. Inutile dire che la figura chiave, in tal senso, debba essere Crocodile, lo spietato membro della Flotta dei Sette nonché leader della Baroque Works. Abbiamo fatto la conoscenza di questo gruppo criminale già nel pilota della serie, quando uno spadaccino di nome Mister 7 appare di fronte a Zoro per reclutarlo. Questo avvenimento, nel manga, viene soltanto citato per bocca dello stesso Roronoa, ma gli autori del live-action hanno furbamente scelto di mostrarlo su schermo. Insomma, l'antagonista principale della seconda season dovrà essere per forza la Baroque Works, con Crocodile come avversario finale.



Da Chopper a Robin

Ne consegue che il focus del prossimo blocco di episodi dovrebbe essere la saga di Alabasta. Ma prima di giungere a quel punto ci sarebbero altre tappe fondamentali del viaggio che non possono essere saltate. In primis, il soggiorno dei nostri eroi a Rogue Town, la città in cui 22 anni fa venne giustiziato Gold Roger.

Rogue Town è importante perché è qui che il gruppo affronterà Smoker, il capitano della Marina che compare nella scena finale della Stagione 1, dando inizio ad una vera e propria caccia che si protrarrà su svariate isole successive. Inoltre, è sempre qui che Luffy dovrà fronteggiare l'improbabile alleanza tra Buggy e Alvida, che vediamo incontrarsi in una locanda durante l'epilogo dell'ottavo episodio. E infine, sempre a Rogue Town avverrà un incontro clamoroso: quello tra Luffy e suo padre, Monkey D. Dragon, il capo dell'Armata Rivoluzionaria che da anni combatte il Governo Mondiale. In questa occasione il capitano dei Mugiwara mostrerà persino altri collegamenti con l'ex Re dei Pirati, incrementando la sua aura di timore nei confronti della Marina. Insomma, tutto il primo episodio di ONE PIECE 2 dovrebbe concentrarsi sui fatti di Rogue Town, troppo importanti perché Eiichiro Oda acconsenta di tagliarli. E poi c'è l'ingresso nella Rotta Maggiore con l'attraversamento della Reverse Mountain, un luogo dove i nostri faranno la conoscenza della balena Lovoon e del suo guardiano Crocus. Anche questi sono personaggi cruciali, poiché entrambi collegati al passato di Roger e soprattutto a Brook, un futuro membro della ciurma di Luffy.



Ci sono almeno altre tre tappe, da qui in avanti, di cui il live-action dovrebbe tener conto: Whisky Peek, il villaggio in cui i Mugiwara affrontano orde di scagnozzi della Baroque Works e fanno la conoscenza di Bibi, e Little Garden, l'isola su cui si imbattono nei giganti Dori e Brogi. Per quanto riguarda la prima, riteniamo che non si possa tralasciare il primo contatto tra i Cappello di Paglia e la principessa di Alabasta, e per quanto concerne la seconda ci sono alcuni fattori da considerare.

A Little Garden la ciurma affronta per la prima volta Mr. 3, uno dei generali più forti al servizio di Crocodile, mentre la loro amicizia con i due giganti è abbastanza propedeutica ad altri grossi eventi futuri. Ovviamente non siamo ingenui: non sarà per niente facile riadattare tutti questi eventi in una manciata di episodi, ragion per cui sarebbe ragionevole pensare che Netflix decida di condensarli in un'unica soluzione: saltare, ad esempio, Whisky Peek e spostarne tutti gli sviluppi su Little Garden, così da non precludersi le comparse di tutti i comprimari principali risparmiando sul minutaggio e sulla varietà delle scenografie.



Il regno di Drum non può assolutamente mancare, però. Si tratta dell'isola su cui Luffy incontrerà il quinto membro del suo equipaggio, l'adorabile Tony Tony Chopper. Per il momento sorvoliamo sulla sfida gigantesca che comporterà trasformare Chopper (una renna umanoide capace di mutare forma e adattare il proprio corpo ad ogni situazione) in una creatura che in live-action possa risultare coerente con la direzione artistica. Un paio di episodi, almeno, da dedicare al suo arco narrativo sono necessari prima che la Going Merry veleggi verso il Regno di Alabasta, che d'altro canto dovrebbe colonizzare tutta la seconda metà di stagione.

Al tempo stesso sarebbe opportuno che, sulla scia del manga, Crocodile ci venga presentato sin dall'inizio mentre muove i fili dietro gli intrighi di Alabasta - un po' come fatto con Arlong - così che il suo confronto finale con Luffy possa caricarsi di pathos e aspettative, e che soprattutto faccia capolino il futuro sesto membro dell'equipaggio dei Mugiwara: Nico Robin.



In definitiva, la Stagione 2 di ONE PIECE dovrebbe strutturarsi in questo modo: Rogue Town e Reverse Mountain nel primo episodio, Whisky Peek e Little Garden nel secondo, Drum nel terzo e nel quarto, e infine Alabasta dal quinto all'ottavo, con un season finale che potrebbe anticipare gli avvenimenti di Skypea. Speriamo di verificare al più presto se le nostre previsioni si riveleranno esatte...