ONE PIECE, i nuovi attori del live-action Netflix convincono?

Mentre i fan di ONE PIECE continuano a seguire le avventure di Monkey D. Luffy ormai da 25 anni principalmente grazie al manga di Eiichiro Oda e all'anime prodotto da Toei Animation, prossimamente arriverà sui nostri schermi un nuovo modo per accompagnare i Mugiwara nel loro viaggio. Si sta finalmente concretizzando, infatti, il live-action di ONE PIECE targato Netflix che, dopo tanti anni passati a cercare di smussare ogni possibile angolo del progetto e definire al meglio ciò che concerne gli aspetti creativi e produttivi che un tale adattamento comporta, ha finalmente dato il via alle riprese della prima stagione.



Prima, però, ci sono stati presentati i primi membri del cast di ONE PIECE, i pirati della ciurma di Cappello di Paglia, di cui abbiamo già parlato a lungo, e ai quali adesso se ne vanno ad aggiungere altri. E proprio questi ultimi vogliamo oggi chiamare in causa e cercare di capire, almeno sulla carta, se ci convincono nei ruoli che andranno ad interpretare.



Morgan Davies - Koby

Morgan Davies nei panni di Koby, la prima persona che Luffy incontra dopo essere partito da Foosha alla ricerca del One Piece. Suo coetaneo ma con il sogno diametralmente opposto a quello del nostro protagonista, diventare un Marine, Koby diviene fin da subito amico di Luffy, e prova grande rispetto e stima nei suoi confronti.

Davies, che ha preso parte a produzioni come The Hunter con Willem Dafoe e Sam Neill (trovate qui la nostra recensione di The Hunter e la serie tv The End con Frances O'Connor e Harriet Walter, sembra perfetto per portare sullo schermo sia il lato più impacciato e ingenuo di Koby, sia la sua versione "più cresciuta" (ricordiamoci sempre che, se lo show avrà successo e verrà rinnovato per diverse stagioni, attori e personaggi cresceranno praticamente insieme e, salvo recasting, è un aspetto che va sempre tenuto in conto).



Ilia Isorelys Paulino - Alvida

E se c'è Koby, non può mancare Alvida. La terribile piratessa conosciuta come Alvida Mazza Chiodata è il capitano di una ciurma di pirati che porta il suo nome, ed è proprio sulla sua nave che vediamo Koby, costretto a fare il mozzo dopo esservi salito per errore. Crudele e arrogante, Alvida subisce una drastica trasformazione dopo il suo incontro con Luffy, che è il primo a farle capire di non essere così forte come pensava.

A prestarle il volto è Ilia Isorelys Paulino, attrice ancora alle prime armi, ma che ha comunque mostrato di sapere il fatto suo in Queenpins: Le regine dei coupon e la serie tv di HBO Max The Sex Lives of College Girls. Vedremo come se la caverà nel ruolo della perfida Alvida, ma le premesse sembrano buone.



Aidan Scott - Helmeppo

Un altro giovane interprete con relativamente poca esperienza alle spalle (la sua interpretazione più memorabile finora è forse quella di Finnick nel serial Between The Devil), ma che sembra già alquanto adatto per la parte anche solo a vederlo, è Aidan Scott.

A lui toccherà un compito più complicato di quel che si possa pensare, perché dovrà rendere credibile sullo schermo un personaggio che, almeno inizialmente, è molto macchiettistico, ma la cui meschinità ereditata da un padre ancor più crudele (il Capitano della Marina Morgan Mano d'Ascia) sarà un elemento fondamentale dei primi episodi. Anche qui vale lo stesso discorso fatto finora, ovvero che l'interprete è stato sicuramente scelto in previsione di un lungo percorso, durante il quale lo vedremo evolversi assieme al suo ruolo.



Jeff Ward - Buggy

Arriviamo adesso a Buggy il Clown, uno dei personaggi più peculiari e iconici di ONE PIECE. Per interpretarlo è necessario un attore carismatico, non timoroso di mettersi in gioco, e in grado di far trasparire ogni emozione esagerata che lo caratterizza (nonostante il trucco di scena, e anzi utilizzandolo al meglio). Non stupisce più di tanto, dunque, la scelta di Jeff Ward, attore che ha già collaborato in precedenza con il co-showrunner di ONE PIECE Matt Owens in occasione della serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., della quale è stato sceneggiatore e story editor.

Ed è proprio per la sua interpretazione di Deke Shaw in tre stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. che possiamo inquadrare al meglio Ward (che vanta comunque apparizioni in serie come The Mentalist, Hacks ed è una presenza fissa in Al nuovo gusto di ciliegia) e presumere che farà un ottimo lavoro nel dar vita a un personaggio così sfaccettato come Buggy.



McKinley Belcher III - Arlong

E a proposito di ruoli impegnativi, se si adatta la Saga del Mare Orientale è logico pensare subito ad Arlong Denti Aguzzi, uno dei pirati più temibili dell'East Blue, e antagonista principale di questa prima parte di storia. È di certo un personaggio che lascia il segno (in uno dei nostri articoli lo inserimmo tra i 10 migliori villain di ONE PIECE) e come tale c'è bisogno di un interprete d'impatto e che sappia infonderlo di quella meschinità che lo ha portato a divenire una così grande minaccia per tante isole, ma anche per i nostri protagonisti.

Con Arlong vengono inoltre introdotti gli uomini pesce, iniziamo ad affrontare il tema del razzismo (che ritroveremo più volte nel corso dell'opera), e scopriamo anche dei tasselli fondamentali delle backstory di diversi personaggi (già incontrati e a venire). Si è dunque deciso di affidare il ruolo all'attore di Ozark e The Passage McKinley Belcher III che, se sul piano dell'interpretazione possiamo già avere un'idea di come porterebbe in scena il personaggio, è forse il più difficile da giudicare da un punto di vista estetico, perché qui più che in ogni altro caso tanto farà l'operato del dipartimento di hair & make-up, unito ovviamente a quello degli effetti speciali. Rimane dunque da vedere quale sarà la resa finale per poter sentenziare.



Vincent Regan - Garp



E giungiamo infine a Vincent Regan, l'interprete scelto per dare vita a Monkey D. Garp, Vice Ammiraglio della Marina e nonno del nostro protagonista. Per Garp, il più anziano dei personaggi annunciati finora e uno di quelli che probabilmente necessiterà di meno modifiche in fase di trucco e parrucco (giusto quel che basta per invecchiare un po' Regan, che di anni ne ha 57), non dobbiamo certo stare troppo a preoccuparci di come possa eventualmente cambiare la fisionomia dell'attore nel corso del tempo. La somiglianza estetica è già ben visibile e, considerate le tempistiche della storia, sarà più una questione di calibrare bene la differenza tra il Garp del presente e quello del passato per quando verranno mostrati eventuali flashback (e comunque è un qualcosa di facilmente risolvibile).

Dal punto di vista recitativo, poi, Regan è praticamente una garanzia. D'altronde lo abbiamo già visto nel film di Zack Snyder 300, in Troy o in Scontro tra Titani, ma anche in produzioni seriali come Poldark, The White Princesse The Royals. Con un curriculum così, e un ventaglio di personaggi davvero impressionante portati già sullo schermo, cosa possiamo volere di più?



Le scelte di casting per il live-action di ONE PIECE finora sembrano dunque attentamente ponderate e la cosa non stupisce, considerato anche il coinvolgimento del Maestro Oda nella produzione. Quel che resta adesso è scoprire quali saranno gli altri interpreti che si uniranno allo show e che effetto farà vederli tutti insieme sul piccolo schermo.