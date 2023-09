ONE PIECE Netflix: le differenze più clamorose tra manga e live action

Lo sappiamo che adattare un'opera da un medium a un altro comporta rinunce, cambiamenti, tagli e tanto altro, soprattutto quando si passa da un manga come One Piece al suo live action su Netflix. Per forza di cose ci sono tantissime differenze tra le due versioni, un lavoro che gli sceneggiatori hanno fatto con la supervisione di Eiichiro Oda per riuscire a condensare una decina di volumi in otto episodi da un'oretta circa disponibili su Netflix (e se ancora non l'avete letta ecco la nostra recensione del live action di One Piece).



Perciò che ne dite di scoprire le più grosse differenze tra il manga e il live action di One Piece? Fra piccoli dettagli e cambiamenti più sostanziali, abbiamo cercato di raccoglierli un po' tutti in questo articolo. E se per caso voi ne avete beccate altre scrivetecele nei commenti dopo aver letto l'articolo. Noi vi lasciamo anche a tutti gli easter egg del live action di One Piece.



One Piece, Zoro, Buggy e Garp

Quando Luffy mangia il frutto nel live action sembra quasi che venga attirato, mentre invece nel manga non c'è proprio quella scena, e quando Shanks lo becca lui lo stava già mangiando.



Zoro e Nami nel manga non vengono introdotti assieme, anzi, Nami la vediamo soltanto durante la saga di Buggy, e non prima con Morgan Mano d'Ascia. Stessa cosa per Zoro, nel manga lo vediamo per la prima volta già legato al palo in giardino. Lo scontro con Mr. 7 poi nel manga non si vede, ma è soltanto citato. Zoro nel manga è legato lì perché ha ucciso il lupo di Helmeppo che stava attaccando la bambina che gli porta il riso. Morgan poi scappa nel manga e non c'è la sequenza di Garp con lui imprigionato. Nella saga di Buggy non c'è tutta la questione del cane che va contro il leone di Moji, anche se vediamo il cane quando sconfiggono il clown. Le persone incatenate e costrette ad applaudire tra l'altro non ci sono nel manga, ma sono semplicemente i cittadini del villaggio in cui la banda di Buggy si è insediata.



Usopp e Arlong

Quando viene presentato Usopp non ci sono i tre bambini che nel manga sono i suoi unici veri amici. Usopp tra l'altro non può assolutamente entrare in casa di Kaya nel manga. Infatti Kaya e Nami non si parlano come succede nel live action.



Loro scoprono di Kuro perché origliano una conversazione tra lui e un suo sottoposto, Jango, che nel live action proprio non c'è. Nel manga i due maggiordomi sgherri di Kuro sono due maschi e lo scontro avviene con il resto della ciurma sull'isola fuori dalla villa.

L'incontro tra Arlong e Buggy nel manga non esiste proprio, i due non si vedono mai. Merry nel manga non muore, e infatti la nave è chiamata per lui non perché è stato ucciso, ma perché l'ha costruita e aveva già quel nome. Usopp e Kaya si baciano solo nel live action, nel manga non succede. Tutta la storyline di Kobi è stata aggiunta per il live action, perché nel manga dopo gli inizi non lo si rivede per un bel po'. Non sono Garp, Koby ed Helmeppo a inseguirli poi nel manga, ma un altro marine, cioè Fullbody. Così come il fatto che Garp sia il nonno di Luffy, nel manga lo svelano molto più avanti di quando succede nel live action. Luffy nel manga diventa sguattero al Baratie perché devia una palla di cannone della marina che colpisce il ristorante. Mentre invece nel live action perché non paga il conto.



Scene aggiunte, tagliate o cambiate

Don Krieg è stato quasi totalmente tagliato nel live action. Nel manga invece va con la sua ciurma al Baratie e cerca di conquistarlo, culminando poi in uno scontro finale con Luffy. Ed è qui che viene introdotto Mihawk per la prima volta, senza alcun intervento da parte di Garp.



Altri personaggi eliminati sono Johnny e Yosaku, due cacciatori di taglie amici di Zoro che arrivano al Baratie. Così come l'arrivo di Arlong: nel manga non succede, lo si vede solo ad Arlong Park. E nel manga Nami ruba direttamente la Going Merry per andarsene ad Arlong Park.



La presenza di Buggy con Arlong e poi con la ciurma è solo nel live action, perché nel manga non succede. Zoro nella saga di Arlong Park avrebbe tutta una sua storyline con Hacchan, uomo pesce polpo, che nel live action è stato quasi del tutto eliminato. Lo scontro tra Luffy e Garp è stato fatto apposta per il live action e per dare un senso di continuità e chiusura a quella storyline.