ONE PIECE di Netflix ha un mare di easter egg! Li avete scovati tutti?

Dai è inutile prenderci in giro, lo sapete anche voi che ci sono una valanga di easter egg nel live action di One Piece. Eiichiro Oda assieme agli showrunner Matt Owens e Steven Maeda ha fatto un lavoro certosino e minuzioso, in grado di rendere onore al manga e infilare nella serie davvero tantissimi riferimenti. Intanto, se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione di One Piece, tutti gli altri però pronti a scoprire quanto è profonda la tana del bianconiglio di gomma.



Perché hanno davvero nascosto dettagli ovunque, e abbiamo fatto il possibile per trovarli tutti, o quasi. Anzi, se per caso una volta letto l'articolo ce ne siamo perso qualcuno scrivetecelo nei commenti, e per quanto vale sappiate che ci saranno spoiler su tutto il live action di One Piece.



One Piece e gli inizi

Cominciamo proprio con la mappa all'inizio della serie: si può intravedere la nave di Roger, la Oro Jackson. Disegno che tra l'altro rivediamo poi nella villa di Kaya. Ma fermando e zoomando si vedono anche Jaya e Alabasta.



Durante l'esecuzione di Roger ci sono vari personaggi che rivedremo più avanti nel manga. Un giovane Smoker, Mihawk, Shanks e si intravede Buggy. C'è poi un individuo in un cappotto verde che vediamo da dietro, molto probabilmente Monkey D. Dragon. Nei pirati di Alvida ci sono praticamente tutti quelli del manga, persino quello con l'elmo con le corna che nell'anime si prende un bel calcio lì dove non batte il sole da Nami. Anche i pirati di Shanks, oltre ai membri più famosi, sono ripresi dettagliatamente dal manga, perfino con i loro vestiti. Il Mr. 7 che vediamo è proprio quello che nel manga viene ucciso da Zoro prima dell'incontro con la Baroque Works da parte della ciurma.

Poi nella scena con Shanks e Luffy bambino si sente la musica del liquore di Binks in sottofondo.

L'outfit di Nami appena la vediamo arrivare in scena è ripreso da una versione del personaggio addirittura antecedente al manga. E nel suo quaderno c'è addirittura un disegno di Wano e di alcune rovine subacquee.



Nel muro che Luffy e Koby guardano ci sono taglie di pirati che forse vedremo in futuro: Foxy, Bellamy, Cavendish ma pure Jango, che per ora non abbiamo visto.



Morgan, marine e Nami

Il marine che viene ingannato da Nami è quello che nel manga graffia la statua di Morgan. Cosa confermata dall'attore, tra l'altro.



Il cartello che vediamo nel cortile della base di Morgan è identico a quello del manga. Addirittura con la stessa scritta. E invece la cassaforte nel suo studio è identica al logo del Governo mondiale. Rivediamo la Baroque Works anche in una lettera sulla scrivania di Garp, probabilmente perché la marina gli sta dando la caccia. Mentre nei credits del primo episodio si legge il nome di Kong, comandante delle forze militari del Governo mondiale. Che all'epoca di Roger era invece grand'ammiraglio della marina. La maglietta di Luffy nell'episodio 2 è ripresa dalla color spread del capitolo 198. La scritta nel retro della maglietta è invece di una maglietta di Shanks dalla color spread del capitolo 28.



Outfit dappertutto e occhiali

Nami che usa gli occhiali per leggere è canonico, mentre l'outfit che indossa mentre legge la mappa viene dalla color spread del capitolo 28. Nelle stesse scene i vestiti di Luffy sono ripresi dalla cover dell'undicesimo volume, così come l'outfit di Zoro. Mentre quello che Luffy indossa nella villa di Kaya viene dalla cover del Red Data Book, Zoro invece ha i vestiti della cover del volume sette.



Il vestito rosso cinese di Nami arriva poi dalla cover del capitolo 32.

Usopp che parla di aver ucciso un drago per poi cuocerlo su fiamma viva è un riferimento a quello che succederà molto più avanti a Punk Hazard. Dove appunto si ritroverà assieme a Luffy, Robin e Zoro di fronte a un drago.

Le statue di pinguini nella villa di Kaya sono riprese dalla cover del capitolo 17.



Vini famosi, Zoro, Usopp e il Baratie

Nella cantina di Kaya ci sono valanghe di barili di vino. Alcuni hanno il marchio Deesse, la stessa marca che Doflamingo tracanna. Invece la bottiglia che prende Zoro è Ithurzburger Stein. Un vino menzionato da Fullbody nel manga durante la saga del Baratie.



Fullbody tra l'altro lo descriveva come sour and dry, cioè acido e secco, esattamente come si legge sull'etichetta della bottiglia. L'outfit di Zoro alla fine di Shirop Village è ripreso dalla color spread del capitolo 28. Passando al Baratie, i vestiti di Luffy per questo arco vengono dalla color spread sempre del capitolo 28. Quello di Usopp invece è dalla special color spread del volume 8. Quello di Nami viene sempre dallo stesso arco del manga ma anche il suo lo si ritrova in diverse color spread. Dentro al Baratie ci sono tanti quadri che richiamano luoghi del mondo di One Piece. Ce n'è uno con delle bolle giganti, quindi l'arcipelago di Sabaody; si intravede Gaimon con degli animali giganti attorno; poi uno con un calamaro gigante che la ciurma incontrerà poi. Vediamo anche un leone marino simile a quello dell'isola degli uomini pesce. Nella cucina ci sono vari disegni su come cucinare diversi tipi di creature, tra cui il tonno elefante che Sanji prepara. La ricetta tra l'altro è ripresa direttamente dal libro ufficiale di ricette di Sanji.



In sala poi il marine e il pirata che litigano sono rispettivamente Fullbody e Gary. Tra gli alcolici che Sanji cita c'è anche l'Umeshu, quello che beve sempre la dottoressa Kureha.



Il fatto che Luffy prenda il latte per mangiare è un riferimento al primo capitolo del manga. In quel caso Shanks offriva del latte al bambino per poi prenderlo in giro. Quando vediamo apparire Don Krieg a terra di fianco a lui c'è Pearl sconfitto. L'outfit di Zeff in cucina con Sanji è ripreso dai suoi vestiti di quando era ancora un pirata. Mentre quello di Luffy per l'episodio 6 viene dalla color spread del capitolo 98.



Zoro, Arlong e il futuro

Quando Nami legge la storia di Noland a Zoro si può vedere che il disegno sul libro è uguale a quello del manga. E se si zooma bene si intravede persino un pandaman. L'outfit di Nami qua è ripreso dalla cover del volume 11.



Le carte che usano per giocare ad Arlong Park hanno un simbolo che mescola quello dei pirati del sole alle fauci di Arlong. L'outfit di Zoro in questa saga è ripreso da quello del manga, mentre Usopp ha lo stesso della cover del volume 11. Anche se Arlong Park è diverso dal manga si può comunque intravedere l'ingresso dall'acqua identico al fumetto.

Il vestito che Nami ha dopo la sconfitta dell'uomo pesce viene dalla color spread del capitolo 98.

Nel giornale con la taglia di Luffy si può vedere un titolo sull'armata rivoluzionaria che ha conquistato il regno di Vira. Nel manga è Nami a dire questa cosa mentre legge il giornale. Nel live action si vede il logo dell'armata e volendo anche il nome di Dragon scritto in piccolo.

Il giuramento finale è fatto sullo stesso barile che vediamo all'inizio della serie.

E poi alla fine vediamo Smoker, da dietro, che darà la caccia ai pirati nella prossima stagione. Tra l'altro, quando uscirà la seconda stagione di One Piece? Speriamo, intanto, che Netflix rinnovi la serie...