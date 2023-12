Perché stiamo amando così tanto Reacher

Una specie di anti-patriota americano, stanco della vita in divisa e delle sue regole spesso contraddittorie, lascia ogni avere materiale e diventa un nomade che pattuglia gli States senza rispondere ad alcuna autorità. Poche banconote e uno spazzolino da denti sono i suoi unici averi, oltre ovviamente alla tonnellata di muscoli che spazza via ogni sfortunato criminale nei paraggi. La ricetta ideata da Lee Child è oggettivamente semplice, oltre a essere perfetta per orchestrare una saga infinita, e questo era già palese quando c'era Tom Cruise a impersonare il protagonista, ma allora perché continua a stupirci la passione che circonda Reacher, la chiacchieratissima serie Amazon Prime Video scritta da Nick Santora?



Voti stellari da parte della critica (qui la nostra recensione di Reacher), un pubblico così affezionato da aver già "costretto" i produttori ad ufficializzare una terza stagione, e l'attesa spasmodica che accompagna ogni episodio sono i tratti di uno show imperdibile, eppure di primo acchito Reacher potrebbe sembrare l'ennesimo prodotto commerciale a zero rischi, facilmente dimenticabile e perfetto per un binge-watching a cervello spento. Dopo aver divorato i primi tre episodi della nuova stagione - che trovate insieme alle altre serie Amazon Prime Video di dicembre - siamo moralmente obbligati a spiegare perché, nonostante le apparenze, Reacher è davvero una serie meravigliosa, capace di superare tanti altri show votati all'azione smaccatamente "made in America".



Reacher: easy like a sunday morning

Partiamo proprio da quel presupposto di semplicità a cui facevamo riferimento poche righe sopra: un unico protagonista dal carattere schivo e silenzioso, senza quei particolari tratti spettacolari che solitamente gli sceneggiatori utilizzano per insaporire i personaggi principali (nessun trauma infantile, nessun oscuro segreto né orribili colpe da espiare con la giustizia terrena o divina), ma sempre onesto e diretto nelle parole quanto nelle azioni.

Una persona comune insomma, la quale ha scelto il vagabondaggio perché stanca di scendere a compromessi con i tanti grattacapi che accompagnano la vita sociale, e come darle torto. È un protagonista con cui è facile entrare in sintonia questo vecchio soldato, ha la rettitudine di un marine ma non veste la divisa, non risponde ad alcun generale assetato di potere e non ha nessun secondo fine quando, senza pensarci due volte, decide di aiutare uno sconosciuto. Jack è il classico bravo ragazzo per cui tifare senza remore, e già questo basta a rinfrescare un genere action che - ormai da due o tre decenni - ha decisamente virato in direzione di personalità complesse e poco edificanti: il mondo intorno a lui è spietato ma, a differenza dei tanti "colleghi" visti al cinema ed in tv, Reacher non è deteriorato dall'ambiente che lo circonda , ma lo combatte a testa alta e con la convinzione di chi sa di essere l'eroe della storia. La stessa narrazione sembra prendersi gioco della propria immediatezza, scherzando con il suo protagonista fino a farlo diventare una sorta di macchietta - Jack si dimostra, a momenti alterni, uno stupido bestione senza cervello così come un brillante detective dalle intuizioni sovrannaturali - , instillando anche una sottile vena comica che cancella velocemente tutte le svolte drammatiche della trama.



Guardare la serie Amazon si rivela quindi un piacevole tuffo nel passato, un ritorno a quegli indimenticabili anni dell'intrattenimento in cui era sempre chiarissimo chi fossero i buoni e chi i cattivi sullo schermo. La differenza in termini di obbiettivi raggiunti dai congeneri è palese, e basta dare uno sguardo alle ultime produzioni per capire come Santora abbia fatto la scelta giusta nell'asciugare l'intreccio da inutili fronzoli: la recensione di The Continental, ad esempio, ci racconta uno show estremamente derivativo e poco incisivo (l'esatto opposto della saga cinematografica a cui si collega), mentre nella recensione di The Night Agent vi parlavamo di una serie godibile nelle sequenze action, ma fin troppo banale e scontata negli sviluppi centrali.

Andando ancora più indietro nel tempo diventano innumerevoli gli spettacoli che hanno deluso il pubblico nonostante le grandi aspettative - potremmo discutere del parziale fallimento del filone seriale della Marvel per rendere tutto più chiaro, ma rimandiamo l'argomento ad una futura analisi - e questo certifica la competenza degli autori di Reacher (quello letterario e quello televisivo), i quali hanno scelto uno specifico pubblico di riferimento e hanno confezionato un'opera che gli sarebbe piaciuta senza riserve, perché scevra da addobbi e da inutili strati secondari.



La montagna che cammina

Se dunque si rivela depurativo assistere alle buone azioni di un eroe senza macchia, lo stesso si può facilmente dire del trattamento dedicato alle sequenze di combattimento, le quali rompono con il passato quanto col presente del medium con la loro concretezza. Ogni volta che accendiamo la tv o andiamo al cinema ci prepariamo infatti a lotte coreografate, scontri lunghissimi fatti di continui ribaltamenti ed acrobazie che vengono spesso risolti da mosse ai limiti del supereroismo.

Gli occhi sono per natura attratti dai movimenti veloci per questioni evolutive, non c'è quindi da biasimare l'industria hollywoodiana se spinge forte sul dinamismo per accalappiare l'attenzione degli spettatori, ma in fondo sappiamo tutti che le cose non funzionano così nel mondo reale. In una rissa come in una lotta sregolata, la stragrande maggioranza delle volte il primo a colpire è quello che vince la battaglia, soprattutto se avvantaggiato da una massa corporea molto maggiore rispetto a quella dell'avversario. Reacher pesa più di cento chili ed è alto quasi due metri, non c'è alcuna possibilità di vittoria contro di lui in uno scontro corpo a corpo. Lui lo sa benissimo e lo sappiamo anche noi spettatori, ma questo è un dettaglio che sembra sfuggire ai malcapitati criminali che cercano comunque di sopraffarlo, finendo velocemente al tappeto con le ossa rotte. Non ci sono danze marziali nello show Amazon, nessun botta e risposta che viene deciso dall'astuzia del combattente più scaltro, perché Reacher è una valanga di muscoli in grado di seppellire qualunque cosa sul suo cammino. Ritroviamo quindi nelle sequenze action quella semplicità che si era rivelata il punto focale della trama principale, e anche qui il risultato è un godimento puro in contrasto alle numerose complicazioni alle quali il genere di riferimento ci ha abituato.



L'abilità degli sceneggiatori sta nel trovare sempre nuove occasioni per mettere in mostra la montagna di muscoli dell'eroe, e anche se nel farlo cadono a volte preda di eccessiva semplicità - i criminali armati sono molto pochi, e quelli che possiedono una pistola attendono sempre qualche istante di troppo prima di fare fuoco, consentendo al protagonista di accorciare le distanze e abbatterli a suon di pugni -, queste rientrano perfettamente nello spirito disinvolto dello show e non infastidiscono. Il risultato di una visione così precisa e conscia dei propri mezzi è un'ora di episodio che sembra volar via in un istante, tra irresistibili battutacce da b-movie degli anni '80 e una storia che procede spedita senza perdersi in inutili chiacchiere, con i titoli di coda a sorprendere lo spettatore mentre fissa lo schermo con il mezzo sorriso di chi sa che non sta guardando nulla di epocale, eppure si sta divertendo come raramente gli capita di fare accendendo la tv.