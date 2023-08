Perché Bojack Horseman è la cosa migliore che Netflix ci abbia mai dato

BoJack Horseman è uno show animato che, anche a distanza di anni, è difficile da dimenticare: è uno di quei prodotti del piccolo schermo che ha lasciato un'ombra indelebile nel mercato dell'audiovisivo, tracciando un profondo solco nell'animo del pubblico. È davvero complicato descrivere questa serie televisiva a chi non l'ha vissuta sulla propria pelle, perché raccontarla a parole è pressoché impossibile e l'unico linguaggio più vicino allo spirito dell'opera è un telaio costellato di emozioni contrastanti e instabili che ogni puntata del prodotto targato Netflix ha acceso in maniera differente in ogni spettatore che ha avuto il coraggio di cominciare un viaggio televisivo per nulla stimolante, ma anzi respingente in ogni suo aspetto.



Per ricordare e riportare alla memoria proprio Bojack Horseman, che, per lucidità d'intenti, temi trattati e scrittura non ha probabilmente ancora eguali sulla piattaforma streaming sopracitata, è quindi opportuno andare oltre le vuote parole di una sinossi andando a sviscerare le due principali anime dello show, una iconoclasta e dissacrante, l'altra autolesionista e intima. Per quanto le due dimensioni narrative della serie sembrano apparentemente distanti, trovano un proprio felice equilibrio nella triste e vuota esistente della star decaduta BoJack che ne rappresenta la più compiuta e perfetta sintesi. Una figura liminare che incarna gli eccessi di uno star system allo sbando, ma che esprime, al tempo stesso, anche un grido d'aiuto forte e roboante.



I Vizi di una Hollywoo(d) al collasso

Scindere BoJack Horseman dalla sua ambientazione è pressoché impossibile. Il mondo di Hollywoo, infatti, una calzante seppur provocatoria versione fittizia della Hollywood contemporanea, è la grande impalcatura che non solo sostiene alla base, dal punto di vista narrativo, i vari personaggi (sia comprimari che non), ma è anche la condizione necessaria e imprescindibile grazie alla quale le varie figure su schermo esprimono appieno la loro frustrazione, rivelando la loro condizione di esseri imperfetti.



Se nel paragrafo successivo vedremo più da vicino questa apertura intima e scomoda dei personaggi nei confronti del pubblico, è necessario per prima cosa capire il contesto di riferimento. Lontano da ogni disillusa e disincantata raffigurazione dell'industria dei sogni, come abbiamo avuto modo di vedere nella recensione di C'era una volta a Hollywood e nella recensione di Licorice Pizza, la Hollywoo di BoJack Horseman è paradossalmente più vicina alla sfrenata e grottesca rappresentazione della culla del cinema americano tratteggiata da Damien Chazelle e di cui abbiamo scritto nella recensione di Babylon. Se però, nel lungometraggio di Chazelle, il tutto è talmente esagerato e macchiettistico da sembrare, in alcuni passaggi, irreale, nella serie di Raphael Bob-Waksberg anche le scene più allegoriche e simboliche ci riportano immediatamente alla crudezza della realtà con una critica umoristica che si fa denuncia. Non mancano, quindi, scandali sessuali espliciti, drammatiche parabole di vite al limite, suicidi, violenze e tanti altri elementi scomodi che contribuiscono ad alimentare una visione profondamente cupa e oscura di Hollywood che però, come sappiamo, è ben celata da finti perbenismi e da una facciata, elegante e glamour che camuffa ogni vizio ed eccesso con grande intelligenza. Sono presenti, all'interno di BoJack Horseman, anche dei piccoli e timidi spiragli di luce che di certo non risollevano le tragiche sorti di Hollywoo, ma che perlomeno accendono una fievole speranza di ripartenza di un sistema al collasso.



Denudare le fragilità dell'uomo con lucidità e spietatezza

Mentre le recenti proteste di sceneggiatori e attori che nella realtà stanno infiammando Los Angeles aggiungono anche un valore profetico e apocalittico a BoJack Horseman, ci spostiamo dall'altra parte, provando a raccontare le fragilità e le turbe psichiche dei personaggi.

BoJack, infatti, è solamente uno dei tanti esseri umani profondamente logorati da un sistema distruttivo e impietoso, sacrificati interamente all'altare della bellezza e della fama. Lo show non prende mai vie edulcorate e rarefatte, ma preferisce andare dritto al punto, concentrandosi sui grandi traumi che le varie figure antropomorfe hanno vissuto (e continuano a vivere) nel corso della propria esistenza, mostrando pregi e difetti di vite al limite. Il puledro protagonista è un attore finito che si crogiola nella nostalgia tra un drink e l'altro; Princess Carolyn è una donna forte e determinata per necessità che nasconde un lato romantico da sognatrice; Diane Nguyen ha un grande talento affogato dal suo sentirsi profondamente fuori posto; Mr. Peanutbutter è solo ed è alla continua ricerca di attenzioni.



Tutti i personaggi vengono denudati, episodio dopo episodio, mettendo alla luce le varie fragilità, con un'analisi psicologica che non si limita ad evidenziare come sono nel presente della serie, ma anche come potrebbero diventare in futuro. Una costellazione di possibilità che però rimane sempre ben piantata nella realtà, in modo perfettamente coerente con gli eventi dello show e che denota la profonda complessità di un progetto televisivo rivoluzionario.

Ancora oggi, a distanza di 3 anni dalla conclusione di BoJack Horseman, gli spettatori sono rimasti orfani di un prodotto che, abbracciando un compromesso tra decostruzione e introspezione, è capace di narrare con razionalità e consapevolezza un'industria figlia di contraddizioni e le varie vittime di una macchina economica e artistica senza scrupoli che non è mai sazia.