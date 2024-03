Perché dovreste guardare Antonia: una serie preziosa

Chiara Martegiani è la protagonista di Antonia, la nuova serie tv in 6 episodi, disponibile su Prime Video dal 4 marzo 2024. Concentrandosi sulla vita di una donna che a 33 anni scopre di soffrire di endometriosi, Antonia analizza il percorso introspettivo della sua stessa protagonista, coinvolgendola in un viaggio dal carattere dramedy, e dalla voce spiccatamente diretta e attuale. Dopo aver visto in anteprima i primi 3 episodi a comporla, abbiamo avuto l'occasione di partecipare alla conferenza stampa romana di presentazione, cui ha preso parte anche il cast, la regista e le sceneggiatrici.



Sul posto, quindi, sono intervenuti: Valerio Mastandrea, Chiara Malta (regista), Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi, Elisa Casseri, Carlotta Corradi (sceneggiatrici) e la stessa Martegiani. L'incontro ha dato modo di approfondire tantissimi dettagli dietro all'origine e alla costruzione della stessa Antonia. Le domande riguardanti la scrittura e le idee di fondo sono state molteplici, come anche le curiosità strettamente connesse con il lavoro fuori e dentro al set (per approfondimenti vi rimandiamo anche al nostro First Look di Antonia).



Chi è Antonia?

Nel presentare alla stampa Antonia, Chiara Martegiani ha spiegato che: "Antonia è un personaggio che è nato perché avevo un'esigenza di raccontare un momento della mia vita particolare. Stavo vivendo una crisi d'identità, non lo so, lavorativa insomma... avevo quasi 31 anni e non sapevo che cosa volevo dalla mia vita. Ho notato che questo momento non lo stavo vivendo soltanto io, ma anche, soprattutto, tante ragazze della mia età. Perché chiaramente verso i 30 anni qualche domanda te la inizi a fare no? Se vuoi avere dei figli, se vuoi una famiglia ecc.ecc. E quindi ho pensato che poteva essere molto interessante raccontare una giovane donna, di 30 anni, in crisi. Così nasce la mia Antonia. Ho chiamato Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, le sceneggiatrici, ho raccontato loro questa idea, ed è piaciuta molto".



Continuando ha introdotto anche il dettaglio dell'endometriosi: "Mentre eravamo nella fase creativa mi è stata diagnosticata l'endometriosi. Quindi abbiamo capito che poteva essere, per il nostro personaggio, una grande occasione il raccontare questa malattia, perché se ne parla molto poco, ancora. Quindi, così, nasce la mia Antonia".

Successivamente è stato chiesto sempre alla Martegiani quanto è importante l'elemento ironico e di commedia presente in Antonia, in un racconto dai tratti sia personali e potenzialmente tanto dolorosi: "Diciamo che per me era fondamentale raccontare questa storia con leggerezza. Per farlo, Carlotta ed Elisa erano perfette perché sono i toni che anche loro volevano utilizzare per questa storia".



Antonia raccontata attraverso le immagini

Com'è stato, invece, l'approccio narrativo nei confronti di Antonia attraverso le immagini e quindi sul piano visivo? La risposta è arrivata dalla regista Chiara Malta: "Ho cercato di fare in modo che la messinscena fosse lo sguardo di Antonia, era tutto un'emanazione di Antonia. Questa leggerezza e ironia di cui parla Chiara doveva proprio ricoprire tutti i luoghi, tutti i personaggi. È lei che punta il dito sui difetti, è lei che deve rinascere e poi si trascina tutto un mondo. Mi piaceva questa cosa un po' scassata, mi sembrava che l'ironia venisse da lì. Quindi abbiamo comprato da un cinese una pialletta di spugna che abbiamo messo sotto la cinepresa, per darle questa instabilità costante, abbiamo allargato l'inquadratura e volevo assolutamente questo formato anamorfico perché mi sembrava che desse già una certa centralità chiara e che poi fosse un mondo vasto dentro il quale lei poteva invitare delle persone nuove. Volevo una serie moderna, pop, movimentata, però vera. Ecco, con Valerio parlavamo sempre dell'autenticità, perché quando uno parla di mondo pop e colorato può anche, in qualche modo, tradire una certa verità".

Nel raccontare la chiave più comedy e psicologica di Antonia sono state interpellate le sceneggiatrici Elisa Casseri e Carlotta Corradi: "Noi siamo partite dalle esperienze personali di tutte perché volevamo mantenere l'autenticità, e quindi molte cose divertenti vengono anche da cose che abbiamo fatto in prima persona", ha detto Elisa, "Diciamo che alla base del divertimento c'è l'esperienza, perché come Chiara, ed è il motivo per cui ci siamo trovate bene tutte insieme a fare questa serie, affrontiamo quello che ci capita con questa chiave".



"Diciamo che c'eravamo tutte trovate sul fatto di dover chiedere aiuto, a un certo punto. La chiave non è neanche così scelta; lei giustamente diceva di volere un tono ironico, però, il tono è quello che poi è anche venuto. Perché come dice... un po' ci devi ridere sopra su queste cose, però ci siamo molto dentro e siamo emozionate per questa serie", ha poi proseguito Carlotta.



La controparte maschile in Antonia

Oltre alla stessa Antonia, in termini di scrittura e valorizzazione della protagonista, sono fondamentali anche i personaggi che le ruotano attorno, specialmente in relazione alla lettura della sua personalità. Fra questi è importante il Manfredi interpretato da Valerio Mastandrea, il quale ha raccontato le modalità lavoro dietro alla costruzione di questo personaggio maschile sicuramente positivo: "Noi abbiamo la fortuna/sfortuna di far nascere questo lavoro all'interno della nostra casa, e quindi tutto quello che avete visto è cosa può permettere il racconto, il cinema proprio, la falsità. Abbiamo creato un uomo perfetto, straordinario, che fa un lavoro umile, solido, che aggiusta tutto, è comprensivo, è semplice...



A parte gli scherzi, abbiamo costruito un maschio non stereotipato. Abbiamo provato a raccontare, e dovremmo continuare a raccontare, anche i maschi che tanta cultura non ci ha mai raccontato no? Quindi i maschi fragili che comunque all'interno della fragilità trovano anche una loro sicurezza. La fragilità non è un difetto, può essere pure una ricchezza".

La simbologia della gallina

Nel viaggio di autoanalisi e scoperta di sé che vive Antonia il simbolo della gallina sembra essere fondamentale, qualcosa che ritorna a indicarle un percorso forse trascurato fino al momento in cui la conosciamo. A questo quesito hanno risposto le sceneggiatrici: "Inizialmente si trattava di uno scimpanzé, ed era la rappresentazione, quasi allegorica, del dolore. In realtà poi la gallina è venuta perché stavamo sempre parlando di ovaie, e a un certo punto abbiamo scoperto questa cosa che il pollo è sia maschio che femmina per 6 mesi, e poi a un certo punto li ammazzano e alcuni diventano galline se viene fecondato l'uovo. Una delle cose che ci piace di Antonia è che abbia questo lato maschile, perché poi ce lo sentiamo anche noi spesso. Aveva quindi troppi simbolismi insieme. Era un essere che non è né maschio e né femmina, poi deve decidere, poi la pressione... insomma, la gallina riuniva una serie di cose".