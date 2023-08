Perché Netflix non deve assolutamente sbagliare ONE PIECE

Non c'è da sorprendersi se le persone si mettono subito sulla difensiva quando sentono accostate le parole Netflix e live-action. Stiamo parlando di un colosso dello streaming che ha più volte deluso i suoi abbonati in questo senso, offrendo adattamenti per il piccolo schermo che non hanno saputo rendere al meglio la magia dei prodotti originali, ispirando una serie di stereotipi, in questo senso, che ancora oggi tendono a non scemare mai del tutto. L'annuncio di un progetto dedicato a One Piece ha, non a torto, ispirato subito reazioni contrastanti e una certa malinconia di fondo parecchio familiare anche agli addetti ai lavori, il tutto incentivato da un trailer di presentazione che non sembrava presagire nulla di nuovo.



Gli ultimi sviluppi in questo senso, però, accompagnati da un secondo trailer che sembra promettere tutt'altro rispetto al precedente, hanno sollevato l'asticella delle aspettative generali e ispirato nuove reazioni positive nei confronti di un lavoro di cui non sappiamo ancora quasi nulla. Essendo che la serie live-action di One Piece non sarà disponibile prima del 31 agosto 2023, abbiamo deciso di ragionare un secondo sul percorso che Netflix stesso ha attuato, fino ad ora, con progetti del genere, mettendo in luce alcuni tentativi che hanno influito sull'attuale gusto e aspettative del pubblico proprio in questo senso e sulle potenzialità delle scelte attuali.



Tentar non nuoce... o forse si?

Netflix, nel suo gigantesco catalogo, non ha mai disdegnato di sperimentare con alcuni fra i più celebri manga/anime attualmente in commercio, cercando di trasformarli in live-action che hanno colpito il grande pubblico sia in positivo che in negativo.

Alcuni progetti, come l'adattamento di Bleach o quello di Cowboy Bepop ad esempio (recuperate la nostra recensione di Cowboy Bepop), non hanno brillato fino in fondo, anche se le loro metodologie produttive non sono state del tutto sdegnate dai fan, trovatisi davanti a lavori piuttosto altalenanti ma comunque poco apprezzabili per certe cose. Poi ci sono quelle opere che non hanno lasciato alcun dubbio in termini negativi come l'adattamento di Death Note, che ispirò reazioni estremamente feroci, e una certa sfiducia generale nelle scelte che il colosso dello streaming fece e potrebbe fare nell'immediato futuro (in questo senso non stupisce affatto l'accoglienza generale nei confronti di One Piece). Ovviamente gli abbonati possono interfacciarsi facilmente anche con lavori di ottima fattura, che hanno convinto in positivo sia pubblico che critica. Un esempio fra tutti lo troviamo in Alice in Borderland, serie tv in due stagioni diretta da Shinsuke Sato, e tratta dall'omonimo manga realizzato da Haro Aso. Un prodotto del genere è stato ampiamente apprezzato sia dai fan che dai consumatori casuali legati alla piattaforma in questione, generando una risposta che non tutti si sarebbero immaginati.



Essendo che il rapporto di Netflix con gli adattamenti, sia in generale che dal mondo degli anime e manga, sembra essere piuttosto altalenante e mai troppo convincente, è naturale mettersi sulla difensiva quando si parla di un'idea del genere applicata a One Piece. In questo caso non stiamo parlando di un racconto famoso e basta, ma di un vero e proprio pilastro del mondo manga attuale e passato, di un'opera che ha fatto la storia del medium cartaceo e animato e che continua a farla da anni (da oltre 20 per essere chiari, essendo che la sua data di pubblicazione risale al 1997, risultando ancora in corso). Scegliere di adattare e di andare a toccare un lavoro del genere è un gigantesco rischio in generale, per una piattaforma che negli ultimi tempi non ha saputo gestire troppo bene i propri investimenti in materia di trasposizioni sul piccolo schermo.

Basta guardare quanto fatto con The Witcher (recuperate la nostra recensione di The Witcher 3 Vol 1) per comprendere come non lavorare con una storia che avrebbe sicuramente meritato molta più attenzione, mantenendosi comunque su standard dignitosi.



Così, il dubbio nei confronti di One Piece inevitabilmente permane, trovando in una buona fetta di pubblico, sempre più cinico, una generale e parziale mutazione in relazione al progetto dopo la pubblicazione del suo secondo trailer.



Una nuova chance?

Pubblicato sul canale YouTube di Netflix Italia il 22 luglio 2023, il secondo trailer di One Piece mette in chiaro fin da subito dove vuole andare a parare questa serie tv live-action, fornendo una presentazione fuggevole dei personaggi che vedremo nel primo arco narrativo, dei luoghi iconici che i fan conoscono molto bene, dei rapporti fra i protagonisti e degli scontri che dovranno affrontare lungo il loro cammino.

Non è difficile riconoscere, nell'insieme delle immagini proposte, alcuni degli archi narrativi cui abbiamo assistito nell'anime/manga, atti a presentare ognuno dei personaggi principali nei loro incontri originari (stiamo parlando di momenti unici che tutti ricordano, anche a discapito della lunghezza del racconto). Le storie di Luffy, Nami, Sanji, Usopp e Zoro sembrano estremamente centrali nella prima stagione proposta da Netflix e, differentemente dal trailer precedente, anche caratterizzate bene in termini di fedeltà al materiale originale. Una cura del genere, almeno in apparenza, ha innescato reazioni positive da tutti coloro che avevano alzato la propria armatura verso il progetto, ispirando una speranza che speriamo non venga poi tradita. Nelle immagini proposte è facile scorgere una maniacale attenzione ai dettagli e alle citazioni del mondo creato anni or sono da Oda, e, per chi sa coglierne il valore, si tratta di un impegno che non sempre si può dare per scontato.



Le impressioni trasmesse dal secondo video di presentazione sembrano restituire alla perfezione le sensazioni che gli appassionati provano da sempre quando si trovano in mare con Luffy e la sua ciurma, impegnati a ridere, scherzare e affrontare battaglie indelebili e momenti profondamente emozionanti, anche se alcune scelte lasciano comunque dubbi e perplessità in direzione del cosiddetto "effetto cosplay".

In tutto ciò, però, non possiamo fare a meno di pensare a Netflix e a questi tentativi di rivolgersi a un bacino d'utenza estremamente variegato. Il suo lavoro, specialmente nell'ultimo periodo, si sta muovendo in equilibrio lungo una finissima graticola alimentata pure dalle recenti scelte in fatto di abbonamenti. L'attenzione del pubblico, vecchio e nuovo, potrebbe quindi dipendere pure dallo stesso One Piece e dall'eventuale successo in termini di numeri e audience. C'è la possibilità che la stessa accoglienza di questo progetto possa inficiare sulla credibilità generale del portale che, al momento, continua a giocarsi le sue scarte scommettendo su idee non sempre vincenti.



E quindi?

Tirando un secondo le somme, non è facile prevedere come verrà accolto il live-action di One Piece, resta il fatto che, almeno per ora, pure i fan storici sembrano essere convinti delle sue potenzialità, grazie all'ultimo trailer uscito. L'interesse nei confronti dell'opera è tantissimo, anche se la sfiducia del pubblico non è troppo da biasimare, specialmente se guardiamo al passato di Netflix e a quello che ha fatto con altri lavori simili.

Ancora una volta i riflettori sono puntati in direzione della grande N, con l'attenzione di tutti e una certa diffidenza latente che, nel profondo, spera di essere smentita una volta per tutte. One Piece dimostrerà il valore di questo portale, o confermerà le paure dei fan e degli abbonati di sempre, stanchi degli ultimi risultati e proposte?