Perché The Sandman ha avuto così tanto successo?

È troppo scontato cominciare dicendo che i sogni diventano realtà? Forse, però immaginatevi di essere amanti di un'opera a fumetti che è un capolavoro della narrativa contemporanea, difficilissima da trasporre in live action per la sua stessa natura, mutevole e frastagliata come un caleidoscopio. E poi, quasi senza alcuna speranza, succede: The Sandman su Netflix è un successo di pubblico e critica. Soprattutto, riesce ad avvicinare al suo strano mondo spettatori di qualsiasi tipo, dal fan più intransigente del fumetto fino a chi non ha mai nemmeno sentito nominare il suo creatore, Neil Gaiman.



Ci riesce rimanendo fissa tra i più visti sulla piattaforma per settimane e settimane, e anche noi nella nostra recensione di The Sandman vi raccontavamo quanto il prodotto fosse di grande qualità. Ma oggi vogliamo provare a farci un'altra domanda: come mai ha avuto così tanto successo?



The Sandman e il pubblico

Ne avevamo parlato anche noi del fatto che sulla carta The Sandman non è una serie per tutti. Una narrazione a volte frammentaria che riprende quella del fumetto (anche se in maniera giustamente più lineare nel suo passaggio dalle pagine allo schermo).



Tanti temi affrontati, che si impantanano negli abissi dell'animo umano, barcamenandosi tra entità mitologiche, sogni, inferni e paradisi fugaci. Tanti anche i generi, in un continuo rimbalzo tra fantasy, horror con sprazzi storici qua e là. E se fossero proprio tutti questi elementi che, per qualche strano caso del destino, la rendono una serie per chiunque? Ciò che respinge attira, porta a sé gli sguardi di chi vuole sapere cos'è questo strano mondo così uguale al nostro, a un passo dalla realtà ma che realtà non è più. E la nostra voglia risiede spesso nel senso di scoperta, che prescinde da una classica linearità di trama che prevede atti, colpi di scena e risoluzioni finali. Non che The Sandman non li abbia, sia chiaro, ma rimane il più possibile fedele al materiale di partenza facendo pochi compromessi narrativi e dando allo spettatore spezzoni, sussulti, sprazzi che magari durano lo spazio di metà episodio e dalla puntata dopo non serviranno più a niente. Se non a rimanere avvolti dal prodotto di Netflix, un granello dopo l'altro.



Un mondo nuovo e famigliare

Prescindiamo un attimo da quanto la maggior parte delle scene e dei dialoghi siano letteralmente riprese dal fumetto, sottolineando ancora una volta la bravura e la visione autoriale di Neil Gaiman. Basta soltanto fare l'esempio dell'episodio "speciale": diviso a metà e aggiunto a sorpresa (qui la nostra recensione della puntata 11 di The Sandman) rappresenta il senso di possibilità infinite e assolute del fumetto che viene ripreso dalla serie e assimilato dal pubblico.

Perché The Sandman usa un mondo famigliare a pochi (cioè i lettori del fumetto) in proporzione al pubblico di Netflix, e lo rende fruibile proprio a quello spettatore mainstream che viene catturato da qualcosa che non si aspettava.

Un sense of wonder a tinte fosche capace di sparigliare le carte di una piattaforma che spesso e volentieri punta più sulla quantità che sulla qualità.

E Sandman è un prodotto di nicchia, cerebrale, che si staglia davanti alle più grandi domande che l'umanità si è posta da quando ha coscienza di sé.

Così fa la serie, e ci riesce rendendole appetibili a chiunque, senza tradire lo spirito che quelle domande le ha create, plasmate e fatte vivere su carta fra pagine dense e complesse, che mai scendevano a compromessi e spingevano il proprio sguardo mentale sempre un passo più avanti, richiedendo un notevole sforzo al lettore ma ricompensandolo immensamente volume dopo volume.



Spettatori come Sandman

E se il successo di The Sandman fosse proprio intrinseco e diegetico alla serie? Sogno, il protagonista, spesso e volentieri è un mero spettatore di quello che accade, un traghettatore di anime nel mondo dei dormienti.



Osserva e scruta dall'alto della sua imparziale distanza, ma come lo spettatore di una serie tv non può fare a meno di avvicinarsi ai personaggi che popolano il mondo che sta osservando. Si sente loro amico, se ne innamora, si interessa a ciò che li rende tali e vuole scoprire di più, vuole addentrarsi in una realtà che lui domina ma della quale non può ignorare la totale fascinazione. Salta fra gli episodi, torna indietro, si arrabbia, si sente schiavo, ma capisce che non può farne a meno.

Sogno siamo tutti noi, e come lui anche noi vogliamo scoprire, vedere cosa la serie ha in serbo nella scena successiva, verso quale volo pindarico si lancerà perché in The Sandman tutto può davvero succedere. E questa imprevedibilità continua che abbatte generi e barriere ha fatto esplodere la curiosità del pubblico, affamato di sogni dove ogni istante è un viaggio che può portare ovunque, dal divano di casa al più lontano dei mondi.