Che problema ha Amazon Prime Video con i fantasy?

Nonostante gli sforzi compiuti in più sedi e a più riprese, Amazon Prime Video non è ancora riuscita a ingranare con alcuni dei prodotti più importanti del suo catalogo. Peggio ancora, non è un caso che gli show di punta ad aver più problemi siano delle grandi serie fantasy. Sarebbe ingiusto limitare i problemi di adattamento a una sola piattaforma (basti vedere la crisi di Netflix e il suo The Witcher), ma nel caso del servizio streaming di Amazon la situazione sembra molto più complessa e problematica rispetto ad altri contesti.



Stando alle ultime indicazioni della stampa specializzata, serie come Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere e La Ruota del Tempo hanno ottenuto alcuni degli score peggiori da parte del pubblico, con la critica che si è mantenuta tiepida nel migliore dei casi. Per quanto i giudizi lascino il tempo che trovano, ciò che dovrebbe realmente preoccupare Bezos e soci è il completion rate - ossia la percentuale di completamento della visione da parte degli spettatori. I dati si fermano intorno a uno scioccante 37%, con inevitabili conseguenze sia in termini di budget, sia in termini amministrativi per le produzioni in questione.



Ma perché Amazon Prime Video non riesce a ripagare gli sforzi economici compiuti per acquisire IP così importanti e (almeno sulla carta) amate?



Una questione di identità

Abbiamo avuto modo di discuterne più volte, ma non sembrano esserci particolari miglioramenti dai piani alti. Come accennato nelle nostre considerazioni sul futuro de Gli Anelli del Potere e nel nostro speciale su La Ruota del Tempo 2, infatti, le difficoltà di due serie che avrebbero tranquillamente tenuto incollati allo schermo milioni di fan non si limitano alle scelte narrative o alla resa scenica. Il problema di queste produzioni Prime Video è con molta probabilità sistemico, con diramazioni che partono dai vertici dell'azienda per raggiungere il set soltanto in un secondo momento.

Prima ancora di arrivare ai problemi strutturali dei due show, bisogna guardare soprattutto all'identità di due proprietà intellettuali potentissime: quando Amazon ha acquisito i diritti delle saghe di Tolkien e Jordan, sapevamo tutti che il confronto con le opere originali sarebbe stato inevitabile, e non solo in termini di adattamento. Se Gli Anelli del Potere ha avuto l'aggravante di non poter competere con una trilogia iconica come quella di Peter Jackson, La Ruota del Tempo non ha dovuto preoccuparsi in alcun modo per plasmare a schermo il proprio universo.



In entrambi i casi, ciò che però non ha convinto gli spettatori è proprio quell'identità che era apparsa tanto forte nelle opere originali e che invece è stata sfumata talmente tanto in termini narrativi (e non) da apparire molto meno marcata - e quindi meno impattante o riconoscibile. Il lato più negativo dell'era post Game of Thrones deriva proprio dal suo successo epocale: il trionfo popolare di un fantasy politico estremamente stratificato ha fatto gola a tutte le grandi aziende, decise quindi ad acquisire IP altrettanto o addirittura più potenti per avvicinarsi a quei profitti. Vista l'uscita quasi contemporanea di House of the Dragon, che a quel mood e a quelle dinamiche ha potuto attingere senza problemi, il confronto per Gli Anelli del Potere si è rivelato a dir poco pietoso su quasi tutti i fronti.

Ad aggravare la situazione ci hanno pensato i fan di Tolkien e delle trilogie di Jackson, che hanno evidenziato come poco fosse effettivamente compatibile con la visione originale dell'autore o con quella del regista. Nel caso de La Ruota del Tempo, invece, il più grande problema è stato causato da un conflitto in termini di atmosfere: la prima opera di Jordan ha un tono decisamente più leggero rispetto alle fasi successive, con i protagonisti abbastanza giovani da conoscere ancora poco del mondo in cui vivono. La mancanza di questo elemento ha completamente stravolto l'intera gestione narrativa dello show e ha allontanato una buona parte dei potenziali spettatori ancor prima della messa in onda.



Il cuore della narrazione

Il tentativo costante, quasi spasmodico, di replicare un mood dark e intricato anche in opere che non ne avrebbero bisogno rappresenta il principale problema delle produzioni fantasy moderne, vittime di un annacquamento che finisce quasi sempre per snaturarne ogni tratto distintivo. Le opere di Tolkien non hanno certo avuto bisogno di Martin per raggiungere il successo planetario al cinema, così come le opere di Jordan avrebbero senza dubbio attinto più facilmente dalla fonte senza particolari esigenze produttive esterne da rispettare.



A questo fattore va ovviamente aggiunta una lunga sfilza di problematiche relative a una crisi autoriale sempre più evidente in America: la qualità delle writing room delle grandi companies si sta muovendo al ribasso, sia per limiti temporali, sia per un importante cambiamento dell'approccio creativo alla stesura di un prodotto destinato al grande pubblico. La gestione del ritmo sembra esser diventata un problema comune a quasi tutte le produzioni che fanno affidamento su autori poco noti, giovani o non particolarmente esperti, ma anche in termini di caratterizzazione e dialoghi la situazione non migliora.

Questa difficoltà, forse per via della complessità del materiale da adattare o per l'enorme mole di contenuti da considerare, sembra essere quasi esclusiva dei prodotti fantasy. Manca una reale ispirazione a trattare vicende e tematiche complesse in un contesto di ampio respiro che non finisca per sottostare a logiche distanti dal mondo reale. Adattare, inserire elementi originali o rimuoverne alcuni dalla storia fa parte del lavoro, ma non deve mai snaturare l'opera - anche al costo di duri compromessi. Lo scopo dietro queste modifiche deve essere ben preciso, e queste ultime devono necessariamente apparire quantomeno vicine al materiale originale.



Un buon fantasy funziona come qualsiasi altra opera di finzione: ogni storia di qualità parte da un mondo plausibile e "vivo", con personaggi costretti a compiere scelte difficili per raggiungere un obiettivo di fronte a una lunga concatenazione di eventi. A prescindere dagli elementi completamente inverosimili di un mondo magico, la tangibilità delle vicende e un'empatia che permetta di legare i protagonisti a chi osserva non possono mai mancare. Pur con qualche nota lieta in questo senso, entrambe le produzioni di punta di Prime Video hanno fallito su più fronti e sarà necessario un importante lavoro per migliorare le cose.



Definire un target

Le problematiche relative al genere fantasy in tv derivano da una serie di scelte sbagliate compiute nel tentativo di avvicinarsi il più possibile a quello che, ipoteticamente, si considera apprezzato dal pubblico. Ciò che gli ultimi anni di produzioni fallimentari hanno dimostrato, però, è che l'aderenza al materiale di riferimento, o quantomeno la scaltrezza nel preservarne lo spirito, hanno sempre funzionato molto più di qualsiasi strano percorso di sviluppo narrativo o di evoluzione dei personaggi portato avanti in nome della "maturità".

Franchise come LOTR o La Ruota del Tempo hanno potuto avvicinarsi a numerose tipologie di consumatori grazie al loro worldbuilding, ai loro personaggi, all'azione o agi elementi fantastici. Alleggerire tutti questi elementi per concentrarsi solamente su una deriva sempre più cupa o monodirezionale potrebbe sembrare la scelta più semplice per avvicinare un'ampia schiera di spettatori occasionali, ma come abbiamo spesso accennato non è questa la tipologia di fan ideale che una grande IP dovrebbe tenersi stretta. Chissà di quanti altri flop ci sarà bisogno per capirlo.