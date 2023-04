Siamo pronti ad una serie TV su Harry Potter?

La verità è che non lo so. È sin dall'annuncio dell'eventualità di una serie su Harry Potter che mi interrogo - e con me gran parte della redazione - se abbiamo davvero bisogno del remake di Harry Potter. E ora che il progetto è ufficiale, con tanto di teaser trailer di Harry Potter su HBO Max, ho provato un senso di impotente commozione al suono di una melodia che noi fan conosciamo molto bene. Ma la questione è molto semplice: la risposta alla domanda iniziale, probabilmente, sta nel mezzo, a spaccare in due una schiera di appassionati che rappresentano due facce della stessa medaglia.



Quella Hogwarts non ci lascerà mai

In quei trenta secondi scarsi di teaser non c'è assolutamente nulla di nuovo, anzi. L'annuncio della serie TV reboot, o remake che dir si voglia, di Harry Potter si è presentato al pubblico con la stessa, iconica colonna sonora di John Williams e lo stesso font della saga cinematografica e letteraria, solo più luminoso e luccicante del normale. Persino la Hogwarts che appare sullo sfondo è la medesima delle pellicole uscite durante l'ultimo ventennio. Il messaggio è chiaro: un senso di continuità e coerenza artistica con le trasposizioni targate Warner Bros. Una scelta che, a naso, favorirà la produzione del merchandise del Wizarding World e lo renderà subito molto riconoscibile ai fan, che in questo modo potrebbero assorbire il passaggio dal vecchio al nuovo con sentimenti meno traumatici.

E qui arriviamo al primo punto della questione: è troppo presto per rifare Harry Potter. Sarà merito dei continui passaggi televisivi, dei costanti ritorni in sala, di una gadgettistica invasiva tra fiere e Convention mondiali, o forse semplicemente è merito dell'eredità del brand. Che, tanto nel bene quanto nel male, ha fatto la storia del cinema. Nessun altro fenomeno sarà mai come Harry Potter, che durante il percorso di crescita della sua "Generazione Zero" ha insegnato come si può diventare grandi insieme ai personaggi di una storia.



E poi anche perché, soprattutto nelle sue prime incarnazioni, Harry Potter è stato grande cinema, che persino nei suoi momenti meno efficaci ha insegnato qualcosa sui rischi del trasporre un romanzo molto denso di avvenimenti in appena due ore di pellicola: dalla magia fiabesca di Columbus all'autorialità di Cuaron, dall'epica di Newell alla controversa parentesi di David Yates, il ricordo dei film è ancora vivissimo nella nostra memoria collettiva. E sappiamo bene che quel ricordo non morirà mai, certo: lo dimostra il teaser della serie, costruito solo e soltanto sulla nostalgia. Ma consegnare al pubblico un nuovo adattamento significa anche sostituire, in qualche modo, quella memoria collettiva con un altro ricordo, più fresco e coinvolgente per le nuove generazioni.



Il casting: l'operazione più delicata

Perché è indubbio che questa scelta ha inevitabilmente l'esigenza commerciale di rinnovare il brand utilizzando un nuovo linguaggio. E quel linguaggio, oggi, guarda alle serie TV. Insomma, da fan affezionato al passato e impaurito dal futuro capisco benissimo qual è la direzione intrapresa da Warner Bros e HBO.

E in fondo ne riconosco anche le potenzialità: adattare ogni romanzo in una stagione che potenzialmente avrà dagli 8 ai 10 episodi permetterà di raccontare fedelmente la storia dei libri senza tagli e con il giusto approfondimento su personaggi, vicende e rivelazioni. Con le dovute strizzate d'occhio che la scrittura televisiva, più aderente a quella letteraria in questo caso, potrà garantire al pubblico per far contenti tutti: ve la immaginate una puntata dedicata interamente alla Festa di Complemorte? O un intero episodio sul Ballo del Ceppo, con tutte le sfumature teen del caso? O pensate ad un'intera ora televisiva dedicata al passato e ai ricordi di Voldemort. Sono potenzialità enormi che, in parte, sorridono alle nuove generazioni (alzi la mano chi si è già immaginato il Ballo del Ceppo in stile Mercoledì di Netflix), ma d'altro canto farà molto felice chi lamentava troppi tagli narrativi nella saga cinematografica.



Non voglio nemmeno soffermarmi, in questa sede, sulle polemiche derivate dal coinvolgimento di J.K. Rowling, che sarà produttrice esecutiva e avrà l'ultima parola su ogni virgola di questo adattamento. È un atto legalmente dovuto (Rowling è di fatto la proprietaria dell'IP) che in ogni caso farà rumore, ma non è questa la sede giusta per parlarne. Andando avanti, per gli stessi motivi elencati sopra, il casting sarà l'operazione più delicata che la storia dell'intrattenimento ricordi. Creando, peraltro, parecchi cortorcircuiti. Ad esempio, molti attori del vecchio cast avrebbero ancora l'età giusta per interpretare certi personaggi grazie ai quali sono diventati più che iconici: Ralph Fiennes e Jason Isaacs su tutti per i ruoli di Tom Riddle e Lucius Malfoy, o la stessa Bonham Carter per Bellatrix Lestrange.

Non vorrei essere nei panni di chi dovrà confrontarsi con la memoria di Robbie Coltrane per Hagrid o con la pesantissima eredità di un gigante come Alan Rickman, tanto per dirne una. E poi c'è il trio, che andrà scelto con grande accuratezza e in prospettiva futura nell'ottica di scegliere tre piccole star sconosciute per farle crescere di pari passo con la produzione, come avvenuto con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. I quali, tra l'altro, adesso avrebbero l'età giusta per interpretare (senza un trucco osceno) i tre protagonisti nella loro versione adulta, nel finale ambientato 19 anni dopo la battaglia di Hogwarts. Con tanto di cameo nel series finale dell'Harry Potter di HBO. Che sogno che sarebbe. Dove dobbiamo firmare?