Il Re, la nuova serie Sky con Luca Zingaretti stupisce

Il prison drama, che sia americano o che sia europeo, si basa su un principio dicotomico che alberga all'interno della personalità stessa del protagonista o dei protagonisti. Quell'eterno gioco di luci e ombre, del male che finisce per fagocitare anche quegli sparuti barlumi di beltà e di onestà, finendo per creare delle dinamiche che sono proprie di una psicologia da indagare e da approfondire. Quella di Bruno Testori, direttore del carcere San Michele, scenario della nuova serie Sky Original, è meritevole di analisi per la sua complessità, per il suo affascinante modo di gestire un'idea di giustizia tutta sua, che va oltre quella dello Stato. Abbiamo infatti visto i primi due episodi de Il Re con Luca Zingaretti e vi raccontiamo, in attesa di poter visionare anche gli altri sei, cosa ci ha convinto (qui, intanto, trovate tutte le serie tv Sky e NOW di marzo 2022).



Funzionario o Sovrano?

Bruno Testori (Luca Zingaretti) è il direttore del carcere di San Michele, un luogo nel quale si ritrovano i più pericolosi criminali, ergastolani e reietti della società che non sono destinati alla riabilitazione, tradendo il principio cardine del sistema penitenziario italiano. Su quello che è il suo regno, nel quale vive giorno e notte, Bruno è il sovrano: un potere che nasce da accordi interni con alcuni dei detenuti, ma anche con la fiducia che ha costruito con molti di loro, oltre che con il suo gruppo di guardie.

Come un burattinaio, dall'alto governa lo spaccio di droga, gli incassi, i movimenti di alcuni dei detenuti, convinto che nulla potrà mai sfuggirgli. Fino all'evento che scuoterà il suo teatrino delle marionette, ritrovandosi a dover fronteggiare la morte del suo migliore amico, nonché comandante del San Michele, ucciso da uno dei suoi, uno degli uomini più fidati col quale far reggere l'intero castello di carte. L'intreccio narrativo de Il Re segue inevitabilmente le vicende dal punto di vista di Testori, quello Zingaretti ombroso, distrutto dalla vita, ma allo stesso tempo assetato del potere che gli viene dato all'interno del proprio regno. Arrogante, saccente, desideroso di scendere a patti con i criminali, dei quali in alcuni frangenti sembra far parte.



Lo sembra nel modo in cui approccia le relazioni con questi, lo è a tutti gli effetti quando prova a occultare informazioni con la procura e la polizia, chiamata a indagare sull'omicidio. Testori è un personaggio dall'ottima doppia faccia, chiamato, nel frattempo, a gestire anche una situazione familiare incerta, con la moglie che lo ha estromesso dal nido domestico e la figlia, malata, che non ha permesso loro di essere una famiglia normale. Nel valzer che Zingaretti danza, si ritrova circondato da Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Barbora Bobulova, donne di grande carisma che compongono il quadro nel quale Testori sembra destinato a inciampare.



Il prison drama che mostra, ma non svela

Ballo che vede come palcoscenico la ricostruzione di un'ala del carcere di Civitavecchia, oramai non più attivo, e parte di quello di Torino, che oggi ospita un museo. All'interno di questa duplice identità di scenario, il prison drama di Sky Original si affida a quella scelta di chiaroscuro nella resa delle luci e della fotografia che ci nasconde sempre un viaggio all'interno del protagonista. Zingaretti appare spogliato del proprio sottotesto, salvo quando il cliffhanger della seconda puntata ci svela le sue azioni, ma non le sue intenzioni. Gli eventi sono concatenati tra di loro, con l'obiettivo di arrivare a fornirci una sorta di prologo a tutto ciò che deflagrerà al San Michele, come se gli avvenimenti dei primi due episodi - già di per sé emotivamente forti - fossero solo un mero pretesto alla caduta di un castello di carte messo in piedi da Testori.

È chiaro che alla base dell'intera vicenda c'è l'intenzione di andare a cavalcare quel topos affermato e acclarato secondo il quale un uomo di carcere è spesso tendente alla corruzione. Pensate, essendo argomento di questi giorni, anche a ciò che ci hanno raccontato spesso i fumetti della DC con l'universo di Arkham e di Batman (a proposito, avete letto il nostro speciale sull'universo seriale espanso di The Batman?): non è affatto impossibile ottenere il favore di chi dovrebbe essere dalla parte del bene.



Bruno Testori è quella figura che, però, insegue una propria bontà; è convinto di poter trasmettere, anche a chi lo interroga, la propria percezione del mondo e la sua visione. La propria legge, quella che ha deciso di imporre all'interno del carcere, è edonistica e anche egotica, focalizzata su se stesso e sul proprio tornaconto. Lo trasmette nei racconti autoreferenziali, lo mostra nel suo farsi allungare della cocaina dall'enoteca di fiducia.



Le Regine del Re

In tutto questo si esalta il rapporto con la figura femminile, perché nelle prime due puntate c'è stata l'intenzione da parte del regista di incedere molto sulle tre attrici che in qualche modo punteranno a scandagliare quella che è la psiche di Zingaretti. Sonia Massini (Isabella Ragonese) è una guardia carceraria che non sposa le idee del suo direttore e ambisce a un altro tipo di giustizia, spesso anche violenta; Laura Lombardo (Anna Bonaiuto) è il procuratore che deve seguire il caso dell'omicidio del comandante, destinata a smascherare tutti i segreti del San Michele come solo un segugio sarebbe in grado di fare; Gloria (Barbora Bobulova) è la già citata ex moglie di Bruno, estromesso per sua volontà da casa e forse legata fortemente ad alcune problematiche psicologiche del personaggio stesso.

In questo articolato intreccio prende vita, quindi, la matassa narrativa, che ci mette dinanzi a personaggi che nascondono delle brutture e degli interessi personali che vanno oltre quelli della collettività del carcere. Abbiamo a che fare con criminali che si ritrovano al San Michele perché hanno compiuto reati che non li configurano di certo come brave persone. Il Re si cimenta nel ribaltamento dei ruoli, ponendo tutti i carcerati al centro di un bersaglio punzecchiato dalle guardie, dal personaggio di Sonia fino allo stesso Testori, con la prima che non si trattiene quando è necessario colpire con forti percosse i reclusi e il secondo che ambisce solo alla costruzione di un proprio regno, del quale poter essere, a tutti gli effetti, un re.