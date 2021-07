Resident Evil Infinite Darkness: la lore per godersi la serie Netflix

Con l'uscita di Resident Evil Village si sono aperte le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della serie di Capcom, che continueranno anche nei mesi a venire (qui troverete la nostra recensione di Resident Evil Village). Dall'approdo di Nemesis, Leon e Jill in Dead By Daylight al debutto di RE:Verse, il titolo multiplayer in arrivo nel corso dell'estate, la compagnia ha voluto fare le cose in grande ed è per questo che si è spinta oltre il medium videoludico. Oltre alla pellicola Welcome to Raccoon City, in arrivo nelle sale statunitensi a settembre, anche la miniserie animata Resident Evil: Infinite Darkness ha saputo catturare e non poco l'attenzione del pubblico. A proposito, qui troverete la nostra anteprima di Resident Evil Reverse.



Attualmente disponibile su Netflix, l'indagine di Leon S. Kennedy e Claire Redfield si compone di quattro episodi ed è ambientata un paio d'anni dopo i tragici eventi di Resident Evil 4. Abbiamo pensato di concentrarci sul background dei due personaggi, tirando in ballo non solo i videogiochi della serie ma anche Resident Evil: Degeneration, il film prequel di Infinite Darkness in cui è stata introdotta l'organizzazione non governativa conosciuta come TerraSave. Per coloro che avessero già visto Infinite Darkness, inoltre, abbiamo realizzato un piccolo paragrafo aggiuntivo con alcune considerazioni legate a una possibile seconda stagione.



Leon Kennedy: il salvataggio di Ashley e l'amicizia col presidente Graham

Ansioso di cominciare il primo giorno di servizio alla centrale di polizia di Raccoon City, il giovane Leon S. Kennedy ha realizzato ben presto di trovarsi in un incubo a occhi aperti, in una cittadina completamente assediata da famelici morti viventi e mostruosità d'ogni sorta.

Dopo aver visto la morte in faccia e fatto la conoscenza di due donne che non poco avrebbero influenzato la sua esistenza, parliamo di Claire Redfield e Ada Wong, ha scoperto i sordidi segreti dell'Umbrella Corporation ed è stato uno dei pochi a sopravvivere alla distruzione di Raccoon City. L'esperienza acquisita nel corso della sua fuga da quel luogo maledetto, ha fatto sì che gli occhi delle agenzie governative si posassero su Kennedy, che ha accettato di sostenere un intenso addestramento per diventare un agente speciale. Dopo aver portato a termine diverse missioni, Leon ha ricevuto un incarico ancor più importante: occuparsi della protezione del neo-eletto presidente Graham e della sua famiglia. Neanche a dirlo, Ashley - la figlia del presidente - è stata rapita da una setta misteriosa prima che Kennedy potesse cominciare a proteggerla, da qui l'inizio del viaggio che l'avrebbe condotto nella Spagna rurale per combattere i malvagi Illuminados.



Il fine ultimo del gruppo guidato dal folle Osmund Saddler era quello di infettare le più alte cariche del governo statunitense con le Plagas, una famiglia di parassiti che poteva essere controllata da un esemplare dominante. L'obiettivo sarebbe stato completato proprio da Ashley e Leon, che a un certo punto sarebbero stati rispediti a casa ormai sotto il controllo della setta. Per impedire il compiersi di questo macabro piano, Leon si è spinto nei luoghi più remoti di una regione controllata dai luogotenenti di Saddler, per trovare il modo di salvare sé stesso e la giovane Ashley, ormai a uno stadio avanzato dell'infezione da Plaga.

Grazie al macchinario dello scienziato Luis Sera - poi brutalmente ucciso da Saddler - i due si sono liberati dei parassiti che li stavano consumando e sono fuggiti in moto d'acqua per merito della bella e misteriosa Ada Wong. Non stupisce quindi che tra Leon e Graham sia nato un vero e proprio legame di amicizia, basato sulla stima reciproca e il comune impegno nella lotta al bioterrorismo. Dopo aver combattuto nei tribunali la piaga dell'Umbrella Corporation, il presidente ha fatto di tutto per arginare l'ombra del bioterrorismo, ecco perché durante gli eventi di Resident Evil: Degeneration non ha esitato a schierarlo per far fronte al disastro dell'aeroporto di Harvardville.

Degli eventi del lungometraggio parleremo tra poco, in compagnia di Claire, ma ora vogliamo concentrarci su di una specifica clip di Infinite Darkness, che si concentra proprio sul rapporto tra Leon e il presidente. Una volta salvato un giovane agente che per la prima volta si è trovato dinanzi a uno zombie - che forse gli ha ricordato proprio lui a Raccoon City - Leon raggiunge la posizione di Graham per scortarlo nel bunker presidenziale. Ricordando ciò che ha fatto per sua figlia, il presidente ritrova la forza d'animo e pensa che, al fianco di Leon, potrebbe realmente salvarsi e riabbracciare la famiglia.



Claire Redfield dopo Raccoon City: tra indagini personali e TerraSave



Come ben sappiamo, nel corso degli eventi di Infinite Darkness Leon incontrerà la sua vecchia amica in forze presso TerraSave: Claire Redfield. Parliamo di una delle protagoniste più amate della serie, che non a caso abbiamo ritrovato in Code Veronica, nel film RE: Degeneration e nel filone Revelations.

Tornando a noi, dopo aver salutato Leon e Sherry, la sopravvissuta di Raccoon City è andata in Europa in cerca del fratello Chris ma è stata infine catturata e messa agli arresti nell'isola di Rockforth Island dalle forze speciali dell'Umbrella. La giovane donna si è ritrovata nel bel mezzo di una guerra tra le forze di Wesker e quelle della compagnia farmaceutica ma infine è riuscita a trovare un aereo in compagnia di Steve Burnside per lasciare quel luogo infernale. I due non potevano sapere che la base in Antartide dell'Umbrella fosse un luogo ancor più pericoloso, popolato da mostri d'ogni sorta e governato dalla folle Alexia Ashford. Sconfitto Nosferatu, il mostro in cui si era tramutato Alexander Ashford dopo aver assunto il virus T- Veronica, i due sono stati catturati da Alexia ma Claire ha ben presto riabbracciato il fratello Chris, che aveva raggiunto l'Antartide grazie alla soffiata di Leon Kennedy.



La gioia per aver ritrovato il fratello è durata poco, perché la giovane Redfield ha dovuto assistere all'atroce morte di Steve per mano di Alexia. Sopravvissuta all'assalto di Wesker, Claire è fuggita dalla base in compagnia di suo fratello ma con delle ferite psicologiche insanabili. Anche per questo ha abbandonato la battaglia sul campo per dedicare la vita alle vittime del bioterrorismo, spesso in paesi dilaniati dalle fiamme della guerra.

Chiaramente non poteva operare in solitaria ed è per questo che si è unita a TerraSave, una organizzazione non governativa nata a seguito del disastro di Raccoon City. I suoi membri non si limitavano a manifestare contro le compagnie farmaceutiche, giacché raccoglievano fondi per i più bisognosi e si recavano nelle zone di guerra per assisterli direttamente, proprio come vediamo fare a Claire quando parte per il Penamstan in Infinite Darkness. In realtà, la Redfield ha già incontrato Leon prima degli eventi della serie, proprio durante la tragedia dell'aeroporto di Harvardville in Resident Evil: Degeneration.

In quell'occasione, la donna ha salvato la vita alla nipotina di un'attivista di TerraSave, che si era unita a una manifestazione contro gli oscuri esperimenti della compagnia farmaceutica Wilpharma. Se in un primo momento Claire ha finito per accusare il dottor Curtis Miller di atroci crimini legati al bioterrorismo, in seguito ha svelato la colpevolezza di Frederic Downing, che neanche a dirlo era un ex dipendente dell'Umbrella. Leon e Claire credevano di aver fermato una volta per tutte le macchinazioni della Wilpharma ma purtroppo le più oscure ricerche della compagnia sono state recuperate dagli uomini di Tricell, un conglomerato industriale di importanza cruciale negli eventi di Resident Evil 5.



Paragrafo spoiler: Tricell e il futuro di Infinite Darkness

Se state leggendo questo paragrafo, significa che avete già visto Resident Evil: Infinite Darkness e che - di conseguenza - siete curiosi di capire in che direzione potrebbe muoversi nel caso di una seconda stagione.

Se al contrario dovete ancora gustarvi la serie Netflix, vi consigliamo di fare dietrofront e recuperare le nostre considerazioni in seguito, perché d'ora in avanti incapperete in spoiler pesanti sulla trama dello show. Sul finire degli eventi di Infinite Darkness, Jason - l'ex marine conosciuto come l'Eroe del Penamstan - ha morso il Segretario della Difesa Wilson, l'uomo dietro alla tragedia che anni prima si era abbattuta sul soldato e Shen May. Grazie alle sovvenzioni e alle strutture di Tricell, il perfido politico aveva avviato una produzione su larga scala di armi biologiche senzienti, che potevano evitare la trasformazione in mostri grazie a uno speciale inibitore. In realtà però l'ormai ex segretario Wilson non è morto assieme a Jason nello stabilimento della "battaglia finale" e anzi è stato recuperato proprio dagli uomini di Tricell. La compagnia farmaceutica potrebbe giocare un ruolo chiave negli eventi di Infinite Darkness 2 e perfino implicare la futura apparizione di Albert Wesker ed Excella Gionne, i perfidi villain di Resident Evil 5.

Presente anche in Resident Evil: Degeneration, Tricell è riuscita a non affondare assieme ad Umbrella Corporation dopo il disastro di Raccoon City e, al contrario, è riuscita a ripulire la propria immagine finanziando direttamente la BSAA in cui Chris Redfield e Jill Valentine hanno militato per diversi anni. Dietro una facciata rispettabile, ha acquisito le ricerche di Wilpharma e stretto un'alleanza con l'individuo che forse è il bioterrorista più temibile di tutti: Albert Wesker. L'ex capitano di Redfield ha trovato una partner convinta tra le fila di Tricell, e cioè Excella Gionne, con la quale condivideva il folle ideale di creare una nuova razza di superuomini.



Insomma, visto che la seconda stagione dovrebbe essere ambientata negli anni che separano gli eventi di Infinite Darkness da quelli di RE 5, sarebbe quantomeno lecito aspettarsi un'apparizione di Wesker e un coinvolgimento diretto di Tricell, che potrebbe dare un bel po' di filo da torcere a Leon e Claire.

Prima di chiudere il discorso, vogliamo tirare in ballo proprio i due protagonisti, perché nell'ultima scena della stagione non si sono salutati poi tanto bene. In buona sostanza, Claire voleva che Leon le consegnasse un chip contenente le prove della colpevolezza di Wilson - e di conseguenza del governo americano - nella tragedia bioterroristica del Penamstan. Nella posizione di agente speciale in forze presso la Casa Bianca, Leon non ha acconsentito, il che ha lasciato Claire in preda allo sconcerto.



La sopravvissuta di Raccoon City gli ha detto "quel vestito non ti si addice" ma stavolta non coi toni scherzosi della prima puntata. Voleva dirgli che per adempiere al suo ruolo stava voltando le spalle ai propri ideali? Forse sì. In ogni caso, poco dopo Leon ha giurato a sé stesso che avrebbe fermato la piaga del bioterrorismo, a qualunque costo, e siamo certi che lo ritroveremo ancor più agguerrito in un eventuale sequel della serie Netflix.