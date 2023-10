La Ruota del Tempo 2 continua a cigolare

In seguito ad una prima stagione a dir poco contraddittoria, La Ruota del Tempo 2 si era ripresentata al pubblico con quattro nuove puntate di fondamentale importanza, perché responsabili del prosieguo di un progetto potenzialmente molto esteso: lo show prodotto da Amazon Prime Video - il secondo più costoso nella storia del medium - si pone infatti l'obbiettivo di portare sul piccolo schermo la saga fantasy di Robert Jordan, un'avventura lunga 14 romanzi e per questo fitta di personaggi, luoghi e culture immaginarie.



L'impatto iniziale con la seconda stagione, che potete recuperare leggendo il first look de La Ruota del Tempo 2, non aveva diradato tutti i dubbi che aleggiavano intorno al progetto, ma un terzo episodio spigliato ci aveva lasciato con un quesito interessante sulla duplice natura della serie tv. In ampie porzioni lenta ed ampollosa, ma anche accattivante in sparuti frangenti di inattesa brillantezza, quale strada avrebbe seguito l'ambizioso sequel televisivo? Gli sceneggiatori riusciranno finalmente a bilanciare il world building con la costruzione di una narrativa che sappia intrigare? Dopo aver visionato altre quattro puntate, ed essere così arrivati ad un passo dalla conclusione della stagione, possiamo affermare che i quesiti hanno trovato una risposta, ma essa non soddisferà le voglie degli spettatori ancora indecisi.



In perenne attesa

Come un giocatore di scacchi che medita senza fretta la sua prossima mossa, la narrazione osserva le pedine piazzate sul campo di gioco in attesa di un inafferrabile quanto prevedibile scossone. La caccia al Corno di Valere di Perrin si infrange contro lo strapotere militare del Seanchan, un popolo belligerante deciso a riconquistare con la forza bruta quel continente dal quale è stato scacciato secoli addietro, ma il suo strano legame con i lupi cattura l'attenzione di Ishamael, il Reietto che nell'ombra prepara il terreno alla grande battaglia tra la Luce e le Tenebre.

Rand è ancora alle prese con le proprie difficoltà personali, in balia del dramma causato dal suo essere il Drago Rinato, e quindi sia incaricato di proteggere la Ruota del Tempo quanto capace di distruggerla definitivamente: strattonato da una parte dalle Aes Sedai che vogliono preservare il mondo per come lo conosciamo, e dall'altra dagli agenti del Tenebroso desiderosi di spezzare l'inesorabile circolo, il ragazzo vive un conflitto personale che forse il suo vecchio amico Mat potrebbe dissipare. Il noviziato alla Torre Bianca di Nynaeve ed Egwene si conclude invece nel peggiore dei modi possibili, ma il loro destino non è mai stato quello di diventare le ennesime Aes Sedai che muovono i fili da dietro le quinte, perciò intraprendono il viaggio verso Falme per salvare i loro compagni dall'esercito straniero, finendo dritte nel cuore pulsante dell'avanzata nemica a Randland.



Passaggi dimenticabili

Proprio sulle due incanalatrici è indispensabile soffermarsi per analizzare l'ormai nota ambivalenza di una serie tv che sembra a tratti incapace di gestire il materiale originale dei romanzi: il loro intreccio è infatti in evoluzione costante, un progresso fatto di luoghi, obbiettivi e scoperte che le porta ad essere il vero centro fattuale di quattro episodi in buona parte incapaci di muoversi senza di loro.

La prova degli Archi di Nynaeve approfondisce sul piano personale il carattere di una protagonista che soltanto a sprazzi aveva dimostrato il suo immenso potere, mentre le gelosie di Egwene hanno vita breve a causa del chiaro tradimento di Liandrin, la quale consegna le due donne all'impero invasore dopo aver stretto un patto con il messaggero delle Tenebre. Quando sullo schermo compaiono le due novizie è dunque lecito attendersi novità, rivelazioni più o meno sorprendenti e cliffhanger dal piglio convinto, ma purtroppo la loro presenza non è costante e la narrazione si infossa più che volentieri nelle trascurabili vite degli altri personaggi: se la trama intorno Rand, in quanto grande motore dell'intero universo immaginario, è sempre (almeno potenzialmente) capace di stupire, i momentanei scorci sui restanti compagni dei Fiumi Gemelli spazientiscono per il vuoto narrativo che li circonda. Il vagabondare senza meta di Perrin in cerca di un branco, così come l'esistenza da burattino di un Mat che ha abbandonato il gruppo di amici, sono pretesti visivi più che concettuali che gli sceneggiatori utilizzano per spezzettare gli episodi, ma il vero baratro si tocca con l'intollerabile "nulla" di Lan, eremita dolorante che cerca di superare la connessione troncata con la sua Aes Sedai.



Bisognerebbe poi imbastire un discorso ben più complicato, e per nulla positivo, sul trattamento riservato dallo show a Moiraine sia sul piano della sceneggiatura - alcune sue decisioni appaiono incomprensibili per una donna dal fine acume - che su quello recitativo di una Rosamund Pike a tratti imbarazzante: è forse in questo personaggio che risiede il peggior difetto specifico dell'intera serie, perciò preferiamo sospendere il giudizio provvisorio e rimandare l'analisi completa alla recensione finale, quando l'intero quadro sarà più chiaro e si rivelerà l'esatta portata dell'intreccio.



L'incredibile spreco

È curioso come il verbo popolare di questo regno immaginario, "la Ruota gira inesorabile", il quale indica un perpetuo movimento in barba a tutte le velleità di cristallizzare un frangente nel tempo, esemplifichi così bene il terribile immobilismo di una trama che fatica a trovare slancio nonostante alcuni momenti di fulgida grandezza.

Quasi impossibile non ritornare ad una parola che non a caso utilizzammo per il titolo della recensione de La Ruota del Tempo, quel famoso "spreco" di cui gli sceneggiatori non sembrano ancora sazi: l'entrata in scena di Lanfear, un nuovo potentissimo Reietto capace di invadere i sogni delle sue vittime, gestito con intelligenza poteva essere un magnifico terremoto scenico, ed invece viene presentato da poche frasi banali all'interno di un finale di episodio alquanto pigro. Che dire poi dell'impero che muove la sua offensiva verso il continente? Nuove usanze, una vendetta covata nel corso dei secoli, e soprattutto il trattamento riservato alle proprie incanalatrici, inizialmente visto in maniera orrorifica ma col tempo rivelatosi sempre più simile a quello socialmente accettato delle Aes Sedai. Il Seanchan è una fucina di idee inespresse che purtroppo gli sceneggiatori non riescono ad implementare a dovere, e fin troppo spesso viene lasciato sullo sfondo come uno spettatore senza possibilità di immergersi nella trama.



L'universo cesellato dagli sceneggiatori e da Jordan ancor prima di loro è vivido ed intricato, ma al suo interno gli ingranaggi non sembrano muoversi con l'intensità adatta a riempire episodi da un'ora abbondante, e così lo scioglimento del gruppo iniziale in tante piccole storie personali senza troppi guizzi paga lo scotto di una narrazione quasi soporifera, al netto di alcuni grandi ribaltamenti sistemati con malizia nei momenti conclusivi di ogni puntata.