Sanremo 2020, il gran finale: un trionfo televisivo?

70° Festival della Canzone Italiana: atto finale. Dopo l'ennesima, interminabile e (meno) imprevedibile diretta, si è conclusa poche ore fa l'edizione 2020 di Sanremo. Diodato ha vinto tra i big al termine di una puntata lunga e tratti troppo prolissa, ma è la Televisione a trionfare sul serio, almeno in quest'occasione.



La serata

La trasmissione si apre nel segno della celebrazione dei 100 anni della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri: inizio istituzionale con l'esecuzione dell'Inno "Canto degli Italiani". Pubblico doverosamente in piedi, lo spettacolo può cominciare. Amadeus conquista la scena ad ampie falcate, il ritmo incalzante vede sfilare tutti e 23 i cantanti in gara, tra un ingresso e l'altro delle donne della serata, ben quattro in questa speciale occasione: Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello.

Le performance dei big sfilano in rapidità (senza colpi di scena), con loro anche Fiorello e Tiziano Ferro. Sono invece Biagio Antonacci e Vittorio Grigolo i superospiti della finale, che incantano il pubblico con due riuscitissimi medley. Il tutto attraverso una vera e propria forsennata corsa verso la classifica finale, così strutturata prima del televoto conclusivo:



4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Elodie

8 Achille Lauro

9 Irene Grandi

10 Rancore

11 Raphael gulazzi

12 Levante

13 Anastasio

14 Alberto Urso

15 Marco Masini

16 Paolo Jannacci

17 Rita Pavone

18 Michele Zarrillo

19 Enrico Nigiotti

20 Giordana Angi

21 Elettra Lamborghini

22 Junior Cally

23 Riky



A questo punto sfida a 3 per la finalissima vera e propria, che vede trionfare Diodato davanti a Francesco Gabbani. I Pinguini Tattici Nucleari si accontentano così del gradino più basso del podio, tra i coriandoli e l'inno dell'Eurovisione che arriva solo alle 2,32.



Amadeus

È il trionfatore assoluto del Festival, senza se e senza ma. Il terzino che diventa bomber dentro uno spettacolo che in molti fanno finta di snobbare, ma che in realtà sono (quasi) tutti a guardare.

Superati i problemi con le gaffes della vigilia, ha praticamente azzeccato tutte le scelte di una direzione artistica considerata dai più un azzardo. Il leoncino d'oro è anche suo!



Fiorello e Tiziano Ferro

Torneranno o no a Sanremo? Questa è la domanda-tormentone che li inseguirà per giorni. La Rai si è già attivata per il corteggiamento, con l'inedita richiesta di un Amadeus-bis a sipario ancora aperto.

Di sicuro c'è che il loro contributo è stato fondamentale per la riuscita del Festival numero 70. Imprescindibili. Lo showman siciliano, in particolare, ha trascinato con intelligenza e simpatia gran parte del Festival, intervenendo nei momenti giusti anche per mitigare le difficoltà e le improvvisazioni giunte di serata in serata.



Mara, Diletta, Sabrina & Francesca

Le quattro donne della serata conclusiva del Festival sono Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. La prima, amatissima dal pubblico di Rai 1, è semplicemente una guest-star, protagonista di una fugace partecipazione sul palco.

Sono Diletta e Sabrina a conquistare i momenti di spettacolo, con due esibizioni canore che in molti hanno apprezzato. A telecamere spente possiamo semplicemente ribadire quanto sia stata indovinata la scelta di queste artiste.



I 23 big in gara

Archiviata l'epica lite in diretta tra Morgan e Bugo della serata di venerdì, i 23 big superstiti si affrontano in una gara non così imprevedibile. Il trionfo di Diodato era infatti dato dai bookmakers come altamente probabile, sebbene meritatio. A conti fatti, invece, la vera mancanza del Festival numero 70 è stata quella di una canzone davvero protagonista.

In compenso, però, le stravaganze di Achille Lauro, lo "scippo" di Piero Pelù e la traduzione in simultanea per non udenti del pezzo delle Vibrazioni saranno a lungo materiale su cui discutere. Nel piccolo del mondo della Tv, si intende. Perché, alla fine, è stato il medium a trionfare, tra una nota e l'altra. Lo spettacolo è tornato, fagocitando tutto il resto, nel bene e nel male. Ad ogni modo, comunque, possiamo dire che ci siamo divertiti. Evviva Sanremo!