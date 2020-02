Sanremo 2020 al via: programma, canzoni, date e ospiti del Festival

Ci siamo. Anche quest'anno, incastonata tra le luci di Natale e i dolciumi carnevaleschi, arriva puntuale la settimana più importante per la televisione italiana. Con la consueta scia di polemiche, indiscrezioni, pronostici, si aprirà domani sera alle 20,30 la prima serata del 70° Festival della Canzone Italiana. Ecco una piccola guida per seguire al meglio Sanremo 2020: conduttori, concorrenti, programma e informazioni utili per seguire le trasmissioni.



La prima volta di Amedeo



Al timone della kermesse, in arte. Il coronamento di una carriera formidabile, nata in radio ed affermatasi in televisione attraverso le più prestigiose emittenti, sia in Rai, sia a Mediaset.

Si tratta della prima conduzione per l'ex disc jockey di Ravenna, che raccoglie da Claudio Baglioni anche l'eredità di direttore artistico della manifestazione. Nonostante alcune polemiche su Sanremo 2020, lo showman è ormai in rampa di lancio per il debutto all'Ariston, pronto a traghettare uno staff ricchissimo e variegato.



Il cast fisso

Novità di quest'edizione la presenza "corale" di un nutrito cast che affiancherà il conduttore. Punta di diamante del gruppo è sicuramente Fiorello, amico di lunga data di Amadeus, pronto ad arricchire il menu della manifestazione per tutte e cinque le sere.

Altra presenza fissa sarà quella di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina proporrà duetti e tributi, facendo da filo conduttore musicale della kermesse, un po' come similmente (ma in misura meno "ingombrante") riuscì nel 2018 e nel 2019 a Claudio Baglioni.



Le dieci donne

Saranno dieci le donne che si alterneranno sul palco dell'Ariston per impreziosire le cinque serate, portando ognuna un modo diverso di interpretare le emozioni del Festival.

Questo sarà l'ordine di partecipazione:



Martedì 4 febbraio - Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Mercoledì 5 febbraio - Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno.

Giovedì 6 febbraio - Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu.

Venerdì 7 febbraio - Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sabato 8 febbraio - Mara Venier, Francesca Sofia Novello e Diletta Leotta.



I cantanti in gara

24 i cantanti in gara tra i Big, 8 quelli inseriti nella competizione per le Nuove proposte emerse da Sanremo Giovani. Ecco i nomi e i titoli dei brani.



Per i big:

Bugo e Morgan - Sincero

Alberto Urso - Il sole ad est

Tosca - Ho amato tutto

Rita Pavone - Niente (Resilienza 74)

Piero Pelù - Gigante

Elodie - Andromeda

Le Vibrazioni - Dov'è

Riki - Lo sappiamo entrambi

Rancore - Eden

Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare)

Marco Masini - Il confronto

Levante - Tikibombom

Achille Lauro - Me ne frego

Paolo Jannacci - Voglio parlarti adesso

Michele Zarrillo - Nell'estasi o nel fango

Raphael Gualazzi - Carioca

Giordana Angi - Come mia madre

Diodato - Fai rumore

Anastasio - Rosso di rabbia

Enrico Nigiotti - Baciami adesso

Irene Grandi - Finalmente io

Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr

Francesco Gabbani - Viceversa

Junior Cally - No grazie



Per le Nuove proposte:

Leo Gassmann - Va bene così

Tecla Insolia - 8 marzo

Fasma - Per sentirmi vivo

Fadi - Due noi

Eugenio in via di Gioia - Tsunami

Marco Sentieri - Billy Blu

Gabriella Martinelli e Lula - Il gigante d'acciaio

Matteo Faustini - Nel bene e nel male



I superospiti

Anche quest'anno, come per ogni edizione, sono previsti degli ospiti italiani e internazionali, pronti a supportare il grande spettacolo offerto dal Festival. Ecco chi saranno, serata per serata.

Martedì 4 febbraio: Al Bano e Romina Power, il cast del film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli" (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone).



Mercoledì 5 febbraio: Zucchero, i Ricchi e Poveri nella formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.



Giovedì 6 febbraio: Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Mika, Lewis Capaldi.



Venerdì 7 febbraio: Dua Lipa, Gianna Nannini, Johnny Dorelli, Ivan Cottini, Ghali.



Sabato 8 febbraio: Biagio Antonacci, il cast del film di Fausto Brizzi "La mia banda suona il pop": Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi, Rocco Papaleo.



Dove e come guardare il Festival

Il 70° Festival della Canzone Italiana sarà onda dal 4 all'8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo su Rai 1 dalle 20,30 circa. L'Altro Festival (versione 2.0 del classico DopoFestival) sarà invece condotto da Nicola Savino (con la partecipazione di Myss Keta, i Gemelli di Guidonia, Valerio Lundini ed Eddy Anselmi) e trasmesso in esclusiva solo su RaiPlay al termine di ogni serata del Festival. Sempre su RaiPlay, ovviamente, potrete seguire la trasmissione in diretta tramite l'apposita sezione sul sito e l'app mobile.

Durante l'intera settimana del Festival Mara Venier sarà la voce Radio 2 direttamente dalla Città dei Fiori, per poi condurre il consueto Speciale Domenica In il 9 febbraio.