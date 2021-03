Sanremo 2021, tutto ciò che dovete sapere sulla nuova edizione

"Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera...".



Dodici parole ascoltate e riascoltate per quasi venti milioni di volte su Youtube, condite da risate e stupore. Sembra passata una vita, eppure la plateale lite tra Morgan e Bugo è l'ultima immagine spensierata immagazzinata nella memoria collettiva del nostro Paese, prima della tremenda pandemia che ha cambiato la vita di ciascuno. Più di cinquanta settimane dopo, il Servizio Pubblico prova a lanciarsi nella missione impossibile: dare vita al Festival di Sanremo numero 71, in condizioni e modalità del tutto inedite rispetto a quelle fino ad oggi conosciute (ed apprezzate), come testimoniano le ultime dichiarazioni di Amadeus su Sanremo 2021.



Al netto delle inevitabili novità, tuttavia, la kermesse si prepara anche quest'anno ad essere protagonista, per cinque serate, dello spettacolo nostrano. Ecco quindi il nostro vademecum per seguire al meglio l'evento televisivo dell'anno: tutto ciò che dovete sapere su Sanremo 2021.



Il bis di Amadeus

Così come avvenuto per la settantesima edizione, al timone della manifestazione Amadeus, ancora una volta nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Se l'anno scorso l'approdo al Festival rappresentava il coronamento di un percorso televisivo, quest'anno l'obiettivo è a dir poco arduo: bissare l'enorme successo dello scorso anno. Difficile, ma non impossibile per un professionista di tale calibro.

Così come avvenuto nel 2020, anche per l'edizione numero 71 il conduttore ravennate sarà affiancato da Fiorello, mattatore e amico del padrone di casa. Il fil rouge musicale sarà invece Achille Lauro, pronto a mettere in scena cinque "quadri" che, siamo certi, faranno incetta di meme lungo il corso della settimana. Novità di quest'anno è la presenza fissa di uno sportivo: sarà il calciatore rossonero Zlatan Ibrahimovic, protagonista a quasi quarant'anni suonati del campionato di Serie A, l'inedito innesto tra i "regular" di questa edizione.



Come in ogni edizione che si rispetti, anche quest'anno ci saranno diverse presenze femminili ad impreziosire la kermesse. Questo l'ordine di partecipazione, confermato alla data di oggi:



Martedì 2 marzo - Matilda De Angelis;

Mercoledì 3 marzo - Elodie;

Giovedì 4 marzo - Vittoria Ceretti;

Venerdì 5 marzo - Barbara Palombelli;

Sabato 6 marzo - Simona Ventura, Serena Rossi, Giovanna Botteri.





I cantanti

Sono 26 i cantanti in gara tra i Big, 8 quelli inseriti nella competizione per le Nuove proposte emerse da Sanremo Giovani. Ecco i nomi e i titoli dei brani



Per i big:

Francesco Renga - Quando trovo te

Coma_Cose - Fiamme negli occhi

Gaia - Cuore Amaro

Irama - La genesi del tuo colore

Fulminacci - Santa Marinella

Madame- Voce

Willie Peyote - Mai dire mai (La locura)

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

Ermal Meta - Un milione di cose da dirti

Fasma - Parlami

Arisa - Potevi fare di più

Giò Evan - Arnica

Maneskin - Zitti e basta

Malika Ayane - Ti piaci così

Aiello - Ora

Max Gazzè e Trifluoperazina - Il farmacista

Ghemon - Momento perfetto

La rappresentante di lista - Amare

Noemi - Glicine

Random - Torno a te

Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima

Annalisa - Dieci

Bugo - E invece sì

Lo Stato Sociale - Combat Pop

Extraliscio feat Davide Toffolo - ‘Bianca luce nera'

Fedez e Francesca Michielin - Chiamami per nome



Per le Nuove proposte:

Greta Zuccoli - Ogni cosa sa di te

Wrongonyou - Lezioni di volo

Davide Shorty - Regina

Gaudiano - Polvere da sparo

Folcast - Scopriti

Avincola - Goal

Elena Faggi - Che ne so

I Dellai - Io sono Luca



Gli ospiti

Martedì 2 marzo: Diodato, Loredana Bertè, Olga Zakharova, Stefano di Battista.

Mercoledì 3 marzo: il Volo con Andrea Morricone, Laura Pausini, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella, Gigi D'Alessio, Alex Schwarzer.

Giovedì 4 marzo: Sinisa Mihajilovic, Emma Marrone, Monica Guerritore, Negramaro.

Venerdì 5 marzo: Alessandra Amoroso, Mahmood

Sabato 6 marzo: Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Dardust con la Quintana di Ascoli Piceno, Umberto Tozzi.



Il 71° Festival della Canzone Italiana sarà onda dal 2 al 6 marzo 2021 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo su Rai 1 dalle 20:30 circa. Come avvenuto lo scorso anno, sarà Mara Venier la padrona di casa del consueto Speciale Domenica In, in onda il 7 marzo dalle 14.