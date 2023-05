Sciopero degli sceneggiatori USA: serie TV e film a rischio?

L'inevitabile era nell'aria già da mesi e da pochi giorni è ufficiale: gli sceneggiatori USA sono in sciopero. La minaccia si è trasformata in azione da giorno 1 maggio, momento in cui il contratto che legava la WGA (Writers Guild Association) e i suoi membri a studios e produttori - all'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) - è scaduto e non è stato possibile trovare un punto di incontro, un accordo adeguato per il rinnovo.



L'intero, o quasi, sistema rischia di finire nel caos, quindici anni dopo l'ultimo sciopero, nella stagione 2007-2008, durato più di tre mesi con conseguenze piuttosto rilevanti. I tempi sono cambiati rispetto a quei giorni e produttori, da una parte, e sceneggiatori, dall'altra, sono pronti a darsi battaglia aggiungendo alle vecchie (e non troppo care) motivazioni alcuni nuovi scenari di criticità. In questo articolo si proverà a spiegare in maniera concisa le cause, quali sono le poste in gioco e cosa può comportare questo sciopero per show, serie TV e film.



Come si è arrivati a questo punto

Già da tempo la WGA, anche attraverso numerosi rapporti, ha descritto nello specifico i cambiamenti in negativo dei compensi per la scrittura e il trattamento riservato ai suoi membri (gli autori televisivi sarebbero pagati meno di quelli dei fumetti). Il budget medio dei prodotti TV è lievitato ma la retribuzione degli sceneggiatori è stata sovente ridotta, portando chi scrive ad accettare accordi economici minimi per non finire sul lastrico (rispetto a dieci anni fa da circa un terzo dei lavoratori a quasi la metà). Discorso simile per il cinema dato che, tenendo conto dell'inflazione, la retribuzione per gli scrittori di lungometraggi sembra essere diminuita di circa il 14% nell'ultimo lustro.



L'industria è radicalmente cambiata nell'ultimo decennio, specie rispetto allo sciopero 2007-2008. Si pensi alle serie tv da piattaforma rispetto a quelle prodotte prima del loro exploit: dalla ventina di episodi a stagione si è passati ad un numero inferiore alla metà. Ciò vuol dire meno lavoro ma soprattutto l'impiego di un numero di scrittori minore.

Dalla produzione del pilota (e solo successivamente del resto) si è passati, ad esempio, all'ordinare intere stagioni in blocco: le scadenze ora sono più strette e i compensi minori e unici per tutti gli episodi ordinati (evitando di pagare in relazione al tempo effettivo di lavoro, eliminando così eventuali straordinari dati da prolungamenti nella stesura), senza la certezza che essi possano davvero vedere la luce.



Ciò che però mobilita più di ogni aspetto la gilda e i suoi membri è l'importantissima questione dei residuals: con questo termine si intendono quelle specifiche royalties, i diritti d'autore, da pagare all'artefice di una sceneggiatura in relazione alle repliche e ai passaggi televisivi del prodotto scritto (contate per singolo episodio sceneggiato), al successivo sfruttamento dello stesso. Un'importante fonte di reddito per gli sceneggiatori, soprattutto a lungo termine: ciò, infatti, permetteva anche a scrittori meno noti e affermati, ma legati a show di grande successo pubblico (si pensi comedy come Friends o , dal costante passaggio televisivo per anni), di poter vivere quasi di rendita, anche quando il lavoro effettivo non decollava.

Questi residuals però, sono stati tagliati drasticamente, se non scomparsi, con la produzione di titoli originali per le piattaforme di streaming, fuori dalla dimensione televisiva e quindi dal concetto di replica e messa in onda. Ovviamente, come immaginabile, il contratto scaduto e non rinnovato non prendeva in considerazione tali attuali dinamiche. Si è così arrivati all'assurda situazione attuale, nella quale non pochi sceneggiatori, indipendentemente dalla fama e dal valore delle serie e dei film scritti, arrivano a malapena a fine mese. Una situazione non più sostenibile, come ben evidenziata dal caso di Alex O'Keefe, sceneggiatore di The Bear, una delle serie più di successo dello scorso anno e vincitrice di numerosi premi, ma in gravissima crisi finanziaria (vi rimandiamo, ovviamente, alla nostra recensione di The Bear).



Lo scontro: WGA contro AMPTP

La gilda degli scrittori ha più volte fatto intendere di aver provato a negoziare, trovando però un muro da parte degli studios, incapaci di formulare risposte sufficienti. Questi ultimi avrebbero infatti negato di aumentare il numero minimo di settimane lavorative per i singoli show e di istituire una tariffa minima giornaliera per ostacolare il lavoro extra non pagato in tutte le aree dei media. Inoltre, pare che le produzioni non siano disponibili a rivedere le loro idee sull'utilizzo dell'IA nella stesura delle sceneggiature e sui contributi ai piani pensionistici e sanitari dei lavoratori, giocando al rilancio, sempre nettamente inferiore a ciò che vogliono i diretti interessati, ormai lontani da una stabilità professionale e privi di adeguate tutele.

Come già detto, sembrano essere le piattaforme di streaming uno degli ostacoli più grossi (non aiutate di certo da una crisi post pandemica che ha colpito tutti i settori produttivi e gli studios stessi). In primis il problema dei residuals non può facilmente, come proposto in passato, essere risolto calcolando, il numero di visioni di un determinato episodio (le piattaforme non divulgano facilmente numeri e statistiche delle singole puntate di uno show ai sindacati). A questo si aggiunge la preoccupazione principale legata alle royalties di prodotti nel catalogo delle piattaforme, che spesso portano scrittori di show dalla vasta eco a non avere ritorni economici a lungo termine di quei titoli: di fatto, forse per gli sceneggiatori quasi non importa più se il prodotto scritto abbia avuto successo o no.



In secondo luogo, i colossi streaming, pur rischiando di non avere abbastanza prodotti da offrire al pubblico se lo sciopero dovesse protrarsi a lungo possono contare su alcuni assi nella manica: soprattutto il caso di Netflix andrebbe tenuto d'occhio, forse unica realtà nel panorama a potersi permettere questa situazione, dati i forti legami con sceneggiatori e produzioni europee e asiatiche con le quali possono lavorare senza problemi, riuscendo a tamponare a lungo.

La WGA è però sicura dei suoi mezzi, compatta e dentro fino al collo per tirarsi facilmente indietro, con obiettivi chiari e senza paura di portare avanti lo sciopero a lungo. Soprattutto considerando che tra pochissimo scadrà anche il contratto che lega attori e registi agli studios: se senza sceneggiature si può, con qualche stento, andare avanti per un po' (grazie a quelle già pronte, ad esempio, che poche non sono) meno si può fare senza qualcuno che reciti e diriga. Hollywood e il sistema produttivo americano si immobilizzerebbero. La AMPTP ha quindi bisogno di trovare in fretta una soluzione che possa soddisfare tutti, provando ad evitare che altri settori rischino di essere coinvolti quando sarà il loro momento (anche se con difficoltà minori rispetto agli sceneggiatori, molti lavoratori dello spettacolo hanno e stanno sostenendo la causa). La sensazione è che le due fazioni siano parecchio lontane da un possibile compromesso.



Dalla parte degli spettatori: cosa cambia nell'immediato?

Lo sciopero avrà certamente un impatto immediato sugli show a cadenza giornaliera (i Late o Morning Show, quelli che vivono di notizie al passo con i tempi e che hanno bisogno di autori aggiornati che scrivano quotidianamente).

La mancata messa in onda di nuovi episodi di questi programmi coinvolge in un effetto domino anche le campagne promozionali dei prossimi titoli in uscita: non potendo ospitare attori, registi e personalità legate al mondo dello spettacolo e dell'industria hollywoodiana e, avendo spazi pubblicitari proprio in quelle fasce orarie, in relazione all'affluenza di pubblico davanti la tv, i rischi per gli incassi aumentano vertiginosamente.A subire danni saranno anche le serie tv in onda sui canali televisivi, spesso rilasciate in autunno e che proprio in questi mesi vivono il periodo clou della realizzazione - con certezza, date le dichiarazioni, subiranno notevoli rallentamenti Abbott Elementary e Yellowjackets (anche gli spin-off di The Walking Dead arriveranno in ritardo?). Così è probabile che si vedrà, in quel caso, una maggiore concentrazione nei palinsesti di show unscripted come ad esempio i reality. Per quanto riguarda i film, invece, la situazione sembra più rosea. I primi a risentire di questo scossone, tra rimandi ed altro, saranno quelli in uscita nei nella seconda metà del prossimo anno, essendo molti di quelli in release a fine 2023 già per buona parte pronti e quelli pensati per inizio 2024 almeno con una sceneggiatura fatta e finita.



Lo slittamento a catena, però, potrebbe avvenire qualora si decidesse di voler tappare i buchi lasciati negli ultimi sei mesi del 2024, iniziando a posticipare qualcosa già dalla fine di quest'anno, rallentando e avendo così qualche titolo da poter distribuire con certezza alla fine del prossimo. L'unico problema resta la mancanza della figura dello sceneggiatore sul set, necessario per apportare modifiche allo script durante le riprese (si pensi, ad esempio, al caso Quantum of Solace); ma è un problema minore, superabile.