Secret Invasion avrà conseguenze che i fan del MCU non possono ignorare

Fra spy story, colpe del passato e tanti cambi di faccia abbiamo archiviato anche Secret Invasion. Una miniserie MCU che non è riuscita a centrare sempre l'obbiettivo, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Secret Invasion, e che avrebbe davvero potuto fare un grosso salto di qualità con un po' più di cura nei dettagli. Ma ora la domanda è: quali saranno le conseguenze per il Marvel Cinematic Universe? Soprattutto, ci saranno?



Perché un prodotto di questo genere, visto quello che ha messo sul piatto, dovrà per forza rifrangersi in altri film o serie dell'universo condiviso, dato che è sempre stato detto che Secret Invasion non avrebbe avuto una seconda stagione rimanendo un progetto a sé stante. E quindi? Proviamo a riflettere assieme su tutte le ramificazioni che avrà, avvertendovi fin da subito che questo articolo sarà pieno zeppo di spoiler su Secret Invasion. Pronti?



Secret Invasion e gli Skrull rimasti

Gravik è stato sconfitto e l'invasione segreta (che poi non la è stata più) si è fermata. Ma cosa ne sarà di tutti gli Skrull rimasti? Perché le "capsule" in cui erano tenuti gli umani si sono rivelate essere molte di più rispetto a quelle viste in Russia, anzi, a giudicare dall'inquadratura sembravano migliaia e migliaia.

Dopotutto, stando a quanto ha detto Talos i numeri degli Skrull sulla Terra toccano il milione, perciò è plausibile pensare che la ribellione di Gravik fosse molto più radicata di quanto la serie ci ha lasciato intendere. O no? Loro erano davvero una parte così minima nel compound in Russia con qualche agente sparso qua e là? Un milione di Skrull è un bel numero, che ne sarà di loro? Soprattutto ora visto che il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato guerra aperta e la volontà di spedirli fuori dal pianeta. Non esistono frange di lealisti di Gravik ancora in posizioni di potere che possono combattere? Tutti gli umani corrispettivi dei capi dell'invasione erano tenuti prigionieri nello stesso posto? Il fatto è questo: una serie come Secret Invasion potrebbe confluire nel prossimo Captain America, perché i suoi strascichi, almeno sulla Terra, non possono fermarsi qua. Il rischio grosso è che invece il colpo di spugna dato dalla morte di Gravik chiuda baracca e burattini e di invasioni segrete e caccia agli Skrull non ne sentiremo praticamente più parlare.



G'iah e Sonya

L'altro grande problema per il futuro post Secret Invasion è il personaggio di interpretato da Emilia Clarke. Senza girarci troppo attorno, G'iah adesso è uno dei personaggi più forti del Marvel Cinematic Universe.

Anzi, a giudicare dal fatto che sa già controllare alla perfezione il DNA di Avengers, sgherri di Thanos e quant'altro sembra essere letteralmente il personaggio più forte. Un "errore" che la Marvel aveva già fatto con Carol Danvers, rendendola troppo potente e poi spedendola in giro per evitare che risolvesse sempre lei la situazione. G'iah ha anche i suoi poteri, combinati con tutti gli altri, come puoi gestirla? Spazzerebbe via qualsiasi nemico in un secondo, vista anche la capacità di combinare poteri diversi assieme. Verrebbe da pensare che, visto l'accordo con Sonya, G'iah userà questo potenziale per proteggere la Terra, scontrarsi con Kang o con qualsiasi altra minaccia incombente. Il fatto è che molto probabilmente non sarà così, finendo per diventare una Captain Marvel terrestre: la Skrull sarà sempre sotto copertura off-screen per eliminare le ultime sacche di ribellione o evitare che il Governo degli Stati Uniti uccida i suoi simili. Sempre che non trovino un modo per diminuire di potenza il personaggio o farle perdere tutti quei poteri.



Armor Wars e Rhodey

Come in tanti avevano pronosticato, Rhodey era uno Skrull fin dall'inizio. Ma ora la domanda vera è: da quanto? Perché nel momento della sua liberazione ha il camice ospedaliero e non riesce a camminare, quindi viene da pensare che sia stato rapito poco dopo gli eventi di Civil War, quando Visione lo ha abbattuto facendogli perdere l'uso delle gambe.



Questo sarebbe il vero lascito interessante di Secret Invasion per il futuro del Marvel Cinematic Universe: Rhodey si sarebbe così risvegliato in un mondo completamente nuovo per lui, non sapendo della morte di Tony Stark, dello schiocco di Thanos e di tutto quello che è successo dopo Civil War. Un innesco narrativo decisamente interessante per quanto riguarda Armor Wars, dove un Rhodey paralizzato dalla vita in giù e privato di anni e anni di "memoria collettiva" deve ritrovare il suo posto nel mondo e, perché no, avere magari di nuovo a che fare con gli Skrull, visto che potrebbe covare anche un comprensibile sentimento di vendetta. Questo sempre che la Marvel abbia davvero scelto un rapimento così indietro nel tempo per lui, cosa che, nonostante i chiari indizi, non è ancora scontata. Resta quindi da capire quali saranno gli strascichi effettivi della serie nel MCU, perché il personaggio di Nick Fury torna esattamente dov'era prima: un po' cambiato, certo, ma in The Marvels lo ritroveremo bene o male dove lo avevamo lasciato nella post credit di Far From Home. A questo punto speriamo che Armor Wars sia il vero lascito di Secret Invasion e che G'iah venga sfruttata a dovere, soprattutto visto il gigantesco materiale genetico che si porta dentro.