Secret Invasion può essere l'erede spirituale di The Winter Soldier?

Il pubblico lo auspicava, la Marvel in sede di marketing ci aveva più volte insistito e il primo episodio ci ha già dato una forte conferma (qui potete recuperare la nostra recensione di Secret Invasion 1x01 e il first look di Secret Invasion): Secret Invasion, ad ora, è davvero un ritorno alle atmosfere da spy-thriller e ai toni più seri e complessi che hanno fatto le fortune di un film come Captain America: The Winter Soldier, che a distanza di anni e vista anche la leggerezza - a volte eccessiva - che ha caratterizzato molti prodotti successivi del MCU occupa ancora un posto privilegiato nel cuore di milioni di fan. Ma basta realmente mettere il freno alle battute più immature, riportare in scena ed in pompa magna Nick Fury e metterlo al centro di una cospirazione per creare un paragone con una delle pietre miliari di questo universo condiviso?



Da una parte si, perchè è in sostanza una strada che non è mai stata più tentata e di conseguenza basta una somiglianza di base per sprecare paragoni ed infiammare il pubblico. Se poi aggiungiamo la considerazione che Secret Invasion è una serie tv, ambito in cui i Marvel Studios si sono dimostrati eufemisticamente altalenanti e neanche poi così vari, diventa sempre più facile speculare. D'altro canto, almeno dal nostro punto di vista, sarebbe sbagliato ridurre The Winter Soldier ad un banale spy-thriller con poche e funzionali battute, in quanto gli elementi in gioco che lo hanno reso tanto indimenticabile sono molto più numerosi. Secret Invasion può ricreare quella stessa magia? Sì, paradossalmente i fattori per riuscirci ci sono tutti e tocca a Nick Fury e soci farli sbocciare nel modo più armonioso possibile.



Una base molto similare

Partiamo, però, dall'aspetto che immediatamente colpisce lo spettatore fin dalle prime sequenze: in Secret Invasion il tono è più cupo, più maturo, non vuole per forza prendere per mano lo spettatore spiegando la situazione ogni volta - ma questo, ovviamente, lo capiremo meglio di puntata in puntata - e riduce drasticamente la presenza di battute nell'ormai arcinoto stile Marvel, preferendo una via fatta di stoccate sarcastiche ben piazzate come nell'incontro tra Fury (Samuel L. Jackson) e Sonya (una sempre magistrale Olivia Colman).

Non crediamo sia necessario a questo punto specificare quale altro prodotto targato MCU abbia caratteristiche simili, che però lì andavano più in profondità grazie alla riscossa tenuta nascosta per decenni dell'Hydra e il pericolo che il suo ritorno rappresentava per l'umanità. Insomma, la sensazione che la seconda avventura di Cap riusciva a mettere in scena quasi alla perfezione di sbrogliare una matassa infinita ed inquietante, oltretutto all'interno di uno dei luoghi considerati più sicuri, era un aspetto essenziale. Secret Invasion riesce mirabilmente a fare qualcosa di simile, ad introdurre questa trama nascosta con al centro gli Skrull e attacchi terroristici in tutto il mondo e con Fury richiamato addirittura dallo spazio per riparare una situazione già drammatica. Più che altro qui sorge il dilemma cardine che ogni serie targata Marvel Studios porta con sé, in cui le introduzioni funzionano egregiamente e il prosieguo si sfalda a causa di buchi di trama e gestioni imbarazzanti del ritmo. E soprattutto, tecnicamente, noi conosciamo già l'endgame di Gravik (Kingsley Ben-Adir) e della sua fazione ribelle di Skrull.



Ciò mette Secret Invasion in una posizione bizzarra e scomoda, poiché scoprire il prossimo passo del nemico e rendere ulteriormente più complesso e drammatico il tessuto narrativo diventano passi cruciali. Non si possono passare 5 intere puntate a fare una corsa forsennata contro il nemico senza aggiungere nulla, bisogna creare sapientemente una parte centrale di miniserie che rievochi appunto il cercare il bandolo della matassa come accaduto in The Winter Soldier - e come in realtà accade in praticamente ogni thriller che possa definirsi tale.



Due aspetti cruciali su cui lavorare

Ci sono, tuttavia, almeno altri due elementi che hanno trasformato The Winter Soldier in un capitolo totalizzante: l'intrigante dilemma morale che il piano dell'Hydra portava con sé e la posta in gioco anche drammaticamente personale che sovrastava Steve Rogers con la scoperta che il suo migliore amico fosse ancora in vita. Secret Invasion può vantare una versione ad personam di questi aspetti? In realtà assolutamente si e tutto dipenderà da come verranno sviluppati.

Anzi, ad esempio il conflitto personale è addirittura raddoppiato - scelta perfetta per una miniserie settimanale - e non vediamo l'ora di scoprire cosa tormenti tanto Fury in un'epoca post-Blip o di ammirare l'evoluzione del rapporto a pezzi tra Talos (Ben Mendelsohn) e sua figlia G'iah (Emilia Clarke). Nel percorso di Fury potremmo magari ritrovare un eco dell'evoluzione di Iron Man, che dopo aver intravisto la minaccia rappresentata da Thanos nel primo The Avengers è caduto in una vera e propria paranoia e Ultron ne fu la prova definitiva.



Il trauma, infatti, potrebbe essere simile con Fury che ha visto letteralmente il lavoro di una vita svanire in pochi secondi, siamo curiosi di vedere la sua risposta ad un colpo del genere. E il rapporto Talos-G'iah ha già mostrato quanta bontà e pathos possa aggiungere all'insieme, nella speranza che non si scada in facili sentimentalismi dell'ultimo secondo. Per quanto riguarda il dilemma morale, invece, gli Skrull ne sono sostanzialmente la personificazione: incarnano il fallimento di Fury, una promessa non mantenuta per decenni, uno stile di vita radicalmente mutato in attesa di una terra promessa che non arriva mai.

Alla base vogliono soltanto vivere in un luogo che possono chiamare casa, mangiando ciò che è loro e camminando nelle loro sembianze e adesso sono disposti a tutto pur di ottenerlo. Una motivazione che in fondo non è affatto difficile da comprendere nonché per certi versi persino appoggiare e Secret Invasion deve dedicare il giusto minutaggio pure a tematiche del genere. Come detto, l'inizio è stato oltremodo incoraggiante, bisognerà vedere nelle prossime settimane se davvero la nuova impresa seriale dei Marvel Studios potrà rappresentare un successore spirituale di The Winter Soldier.