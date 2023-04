Secret Invasion: Nick Fury contro gli Skrull in un thriller dark

Dopo mesi di attesa, finalmente il nuovo trailer di Secret Invasion è arrivato, mostrandoci una lunga serie di nuovi personaggi e di graditi ritorni e confermandoci che la serie TV arriverà su Disney+ il 21 giugno. Il video, che dura poco meno di due minuti, ci immerge in una produzione che vuole unire le tinte della fantascienza a quelle del thriller, creando un intrigo politico dai toni sci-fi che promette di ricordare da vicino l'amatissimo Captain America and The Winter Soldier, uno film del Marvel Cinematic Universe più amati dai fan. Dopo un periodo di grandi critiche per il MCU, Secret Invasion potrebbe segnare una ripresa in grande spolvero delle serie su Disney+, con delle implicazioni importantissime (e delle morti "eccellenti") in tutto il mondo Marvel. Il nuovo trailer, però, mette tantissima carne al fuoco, con una pletora di nuovi personaggi che potrebbero persino creare confusione per qualche spettatore. Facciamo il punto della situazione con la nostra analisi del trailer di Secret Invasion.



Che fine ha fatto Nick Fury?

Il trailer si apre mostrandoci il ritorno di Nick Fury sulla Terra. L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson al cinema è stato nel 2019, in Spider-Man Far From Home: peccato che la scena post-credits del film abbia rivelato che Nick Fury era stato sostituito da uno Skrull e che in realtà si trovava in un punto non meglio precisato dello spazio profondo.

Difficile dire da quanto il Direttore dello S.H.I.E.L.D. avesse lasciato la terra (in molti credono che anche quello visto in Avengers: Endgame fosse uno Skrull mutaforma), ma stavolta Fury sembra essere tornato una volta per tutte, e sembra avere una guerra personale da combattere. Una clip di Secret Invasion diffusa al D23 dello scorso settembre ci ha spiegato che Nick Fury ha comunicato solo con gli Skrull per diversi anni, evitando di rispondere alle chiamate di Maria Hill (interpretata anche in Secret Invasion da Cobie Smulders). Non è dunque un caso che proprio Smulders abbia dichiarato che la "sua" Maria Hill ha perso la pazienza con Nick Fury e che il loro rapporto sarà molto testo nella serie. Tuttavia, se è vero che il capo dello S.H.I.E.L.D. si è tenuto informato sulle vicende terrestri per mezzo degli Skrull, come è possibile che questi siano i nemici principali di Secret Invasion, come possiamo capire anche dal nuovo trailer?



Il video tace sulle reali motivazioni degli Skrull, ma Emilia Clarke, sul cui personaggio torneremo tra poco, ha spiegato che essi si sono visti fare una promessa dal Direttore dello S.H.I.E.L.D. tempo addietro, che aveva assicurato loro che avrebbe trovato un pianeta da abitare. Forse è proprio per questo che Fury è partito per lo spazio profondo, anche se per ora si tratta di una congettura.

Sembra però che un gruppo di alieni si sia spazientito e abbia deciso di fare della Terra la propria nuova casa, infiltrandosi nell'amministrazione e nella politica del Pianeta Blu ad ogni livello. Il trailer ci mostra che questa fazione degli Skrull, forse una minoranza, sarà guidata da Gravik il villain interpretato da Kingsley Ben-Adir. Gravik è un leader della "resistenza" Skrull, un gruppo di sovversivi radicali pronti a prendere d'assalto la Terra, prima con un'infiltrazione tutto sommato pacifica e poi con la violenza: per questo, in alcune sequenze del trailer vediamo il villain piazzare una bomba a Mosca o combattere con quello che sembra un braccio tentacolare allungabile, che ci lascia pensare che Gravik sia un super-Skrull, e non un alieno "normale". In un altro passaggio, invece, possiamo notare svariate figure con il volto di Ben-Adir che circondano l'agente Everett K. Ross, con delle intenzioni decisamente poco amichevoli.



Sappiamo comunque che non tutti gli Skrull sono "cattivi": al contrario, Fury è ancora alleato di Talos, lo Skrull apparso in Captain Marvel e che ha preso il posto del Direttore dello S.H.I.E.L.D. durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home. La moglie di Talos, nello stesso film, impersonava Maria Hill, che però (per quanto ne sappiamo) si è sempre trovata sulla Terra. La complessa situazione politica che farà da fondamento a Secret Invasion, dunque, dovrebbe vedere Gravik e la Resistenza scontrarsi con gli altri Skrull, ancora fedeli a Talos e, tramite quest'ultimo, alleati di Nick Fury e degli esseri umani. Probabilmente, gli abitanti della Terra saranno delle vittime ignare di questi scontri, che non a caso sono chiamati "Secret Invasion".

O, per usare le parole del trailer stesso, "le guerre che hanno sfiancato il pianeta, combattute nell'ombra". Un'altra Skrull probabilmente alleata degli esseri umani è il misterioso personaggio di Emilia Clarke, che non è stato presentato ufficialmente nel trailer ma che, stando ad un profilo comparso la scorsa settimana su Vanity Fair (dunque proveniente da Marvel e Disney), sarà G'iah, la figlia di Talos già mostrata (ovviamente in forma Skrull e da bambina) durante gli eventi di Captain Marvel.



Nemici, alleati e mutaforma

Accanto agli Skrull "buoni" e, probabilmente, a Maria Hill, Fury avrà anche altri alleati, alcuni dei quali compaiono nel trailer di Secret Invasion. La prima è Sonya Falsworth, un'agente dell'MI13 britannico e una vecchia amica di Nick Fury. Il personaggio è interpretato da Olivia Colman e dimostra di conoscere il protagonista della serie TV da ben prima della sua partenza per lo spazio profondo: i legami del passato tra i due, però, restano sconosciuti, anche se il trailer ci mostra un importante indizio di tale rapporto quando il personaggio della Colman chiama Nick Fury "amico mio".

Poco più avanti, sempre Falsworth chiede al Direttore dello S.H.I.E.L.D. se egli si senta colpevole di quanto sta avvenendo, mentre qualche secondo prima lo stesso Fury aveva definito l'invasione degli Skrull come un "fatto personale": è possibile che il protagonista della serie TV soffra il peso di aver stretto un'alleanza con gli Skrull e poi abbandonato la Terra, lasciandoli liberi di dare inizio alle proprie macchinazioni politiche per prenderne il controllo. L'altro alleato che Samuel L. Jackson avrà nella serie è invece Everett K. Ross, ancora una volta interpretato da Martin Freeman, già comparso in Black Panther: Wakanda Forever con un piccolo ruolo e legato alla Contessa Valentina Allegra De La Fontaine, già Direttrice della CIA, che dunque potrebbe avere un ruolo anche in Secret Invasion.



Tra le comparse "minori" della serie troviamo un James "Rhodey" Rhodes in abiti "civili", che ancora non è tornato a indossare la tuta di War Machine e che, per come ci viene presentato dal trailer, non ha affatto l'aria di essere amichevole con Fury. Anzi, dai pochi secondi di spazio che gli vengono dedicati, sembra persino che Rhodey mutato caratterialmente: che anch'egli sia stato sostituito da uno Skrull? D'altro canto, sono ormai anni che i fan sospettano che Rhodey, visto anche l'importantissimo ruolo politico che ricopre nell'MCU post-Endgame, sia stato rimpiazzato da un alieno: se ciò fosse vero, è pressoché certo che Secret Invasion porrà le basi per Armor Wars, in arrivo probabilmente nel 2025.

War Machine, però, potrebbe non essere l'unico essere umano rapito e sostituito dagli Skrull: in una delle scene-chiave del trailer, infatti, vediamo G'iah scoprire una stanza piena di corpi coperti da dei teli e che indossano delle tute luminose. È impossibile dire con certezza di cosa si tratti, anche se le possibilità sono essenzialmente due: potrebbero essere degli Skrull in fase di incubazione, oppure degli esseri umani rapiti e "ibernati" mentre gli alieni prendono il loro posto sulla Terra. Staremo a vedere.



Un'altra scena di grande importanza del trailer, che però viene "rotta" su più sequenze separate tra loro, è quella in cui vediamo un convoglio di vetture che viene colpito da un razzo lanciato da un elicottero.

Dopo che il gruppo viene colpito, possiamo assistere ad un paio di inquadrature in cui il personaggio di Emilia Clarke, G'iah, si china a piangere sul corpo di una figura probabilmente morta: visto che è già stato rivelato che G'iah è la figlia di Talos, è possibile che proprio Talos sia stato ucciso dalla Resistenza di Gravik, in quello che ha tutta l'aria di essere un attentato politico. In effetti, più avanti nel trailer vediamo proprio Talos gravemente ferito, che passa dalla sua forma umana a quella Skrull, mentre sullo sfondo vi è un veicolo nero, esattamente come quelli che fanno parte del convoglio attaccato in precedenza. Considerate le dimensioni di quest'ultimo, è possibile che Talos stesse impersonando una figura di altissimo livello, magari un ufficiale governativo degli Stati Uniti o persino il Presidente stesso: la sua morte, dunque, potrebbe porre le basi per un incidente geopolitico su più larga scala e, al contempo, spalancare le porte per un nuovo Capo di Stato americano, il generale Thunderbolt Ross di Harrison Ford.