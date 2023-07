Secret Invasion è quello che serviva alla Marvel dopo anni di oblio

Secret Invasion rappresenta il ritorno, dopo poco meno di un anno, dell'universo seriale Marvel sul piccolo schermo dopo che She-Hulk: Attorney at Law ha convinto purtroppo solo a metà, con tanti buoni propositi e spunti, ma con un finale fin troppo sbrigativo e qualche occasione persa (vi rimandiamo alla nostra recensione di She Hulk). Oramai gli spettatori, dopo 9 serie tv Marvel Studios (e 2 speciali) hanno già tirato le somme su queste sperimentazioni televisive della company supereroistica che, solo in pochi casi, è riuscita realmente a fare la differenza. Dopo lo scoppiettante inizio con WandaVision, a gennaio 2021, solo pochi titoli hanno catturato l'interesse dei fan complice una ricerca continua per una formula perfetta che però non è mai stata raggiunta.



Quello che certo è che gran parte di queste serie, seppur ricche di dettagli e di temi profondi, a causa di una scrittura pigra e non sempre centrata, hanno dimostrato scarsa solidità con epiloghi privi di mordente che di certo non invogliano i fan a vedere lo show successivo. In mezzo a questo disordine, però, Secret Invasion riesce a distinguersi a livello registico che narrativo (come vi avevamo anticipato nel nostro first look di Secret Invasion), al contempo tracciando un punto importante dal quale la Marvel può ripartire per costruire serie qualitativamente più efficaci dopo i vari problemi incontrati, anche di carattere produttivo. In particolare, sono probabilmente due gli elementi che dimostrano effettivamente che l'opera ha intrapreso la strada giusta, entrambi collegati alla reinterpretazione e reinvenzione dell'esperienza supereroistica.



Quando l'esperienza supereroistica è marginale

Il primo punto chiave di Secret Invasion che rende la miniserie così tanto diversa dagli altri prodotti Marvel è il suo distacco dalla materia supereroistica, una caratteristica in comune, non a caso, con WandaVision, la prima opera televisiva de La Casa delle Idee che ha stupito per la sua lucida e innovativa scrittura.

Se infatti analizziamo con attenzione la serie ideata da Jac Schaeffer (Attenti a quelle due, Black Widow) e scritta da Matt Shakman (The Boys, Mad Men) ci rendiamo conto durante quasi tutto lo sviluppo della storia - ad eccezione degli episodi conclusivi e del finale stesso - che si gioca molto sul paradosso temporale, sulla sperimentazione visiva, attraversando più volte il confine della televisione stessa per riflettere sulla sua illusorietà. Tutti dettagli che non appartengono necessariamente alla sfera Marvel e, proprio per questo motivo, possono essere intriganti anche per coloro che conoscono ben poco del Marvel Cinematic Universe. Allo stesso modo anche Secret Invasion è un raffinato intrigo geopolitico, una lotta tra spie, superpotenze e forze militari con pochi agenti e personaggi che agiscono nell'ombra. Un duello celato che, per quanto sia inserito nel contesto supereroistico, coinvolgendo in primis l'invasione degli Skrull e l'evoluzione di Nick Fury (Samuel L. Jackson), è per sua natura uno show estraneo a questo mondo a livello profondo, con meccaniche, incastri e colpi di scena che si riferiscono al genere spy.



In altre parole, non è importante quali siano i personaggi e gli eventi tirato in ballo, ma le dinamiche alla base che, per l'appunto, prendono le distanze dalle solite storie supereroistiche tradizionali. Sembra strano a dirsi, ma forse non è casuale il fatto che due degli show più riusciti del MCU siano quelli che sono connessi solo in parte con il piano seriale e cinematografico di Kevin Feige.



La fragilità dell'essere umano in un mondo in perenne conflitto

Il parallelismo con WandaVision ci è utile anche per un altro discorso: tornando indietro alla serie con protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e suo marito Visione (Paul Bettany) è opportuno ricordare che tutto il disastro provocato a Westview, una cittadina perennemente sotto il controllo mentale di Wanda, è frutto del dolore profondo che lacera da dentro la supereroina. Dopo la scomparsa di Visione, avvenuta in Avengers: Infinity War (2019) la giovane non è riuscita a superare questo grave lutto e si è ancorata ad un'illusoria realtà, costruita con la sua magia, dove vive serenamente in compagnia del marito.

Una caratteristica profondamente umana e introspettiva che non solo aiuta tantissimo la caratterizzazione del personaggio, ma che fa capire quanto sia importante nella serie ragionare e analizzare temi profondi con la giusta maturazione e consapevolezza, senza tirare in ballo battute o andare fuori dal selciato sbagliando totalmente approccio. Tornando a Secret Invasion, invece, ad essere nel mirino della mortalità e dell'invecchiamento è il nostro amato Nick Fury, mai visto così tanto debole e umano.



Il blip di Thanos ha cambiato radicalmente Fury che non è più il coraggioso e impavido guerriero disposto a tutto per salvare il nostro pianeta, ma un uomo senza più certezze, con poca fede in se stesso e nel suo operato. Tra l'altro la sua esperienza personale fa parte di un universo più ampio dove la Terra sta piano piano distruggendosi da sola, con la fiducia tra gli esseri umani che viene a mancare sempre di più ed un perenne conflitto e tensione tra i vari Stati.

Un clima ansiogeno e turbolento anche qui raccontato con il tatto giusto, con evidenti richiami alla nostra contemporaneità, che rappresenta per certi versi un ritrovato equilibrio tra tema supereroistico ed esplorazione contenutistica dove per l'appunto lo scenario marvelliano è solo un pretesto per raccontare molto altro. Una deriva alternativa e coraggiosa che, per ora, sembra funzionare anche se sarà l'episodio finale a tirare il bilancio completo di questa serie, che con le prime 5 puntate è riuscita a rinnovare con grazia e intelligenza l'universo seriale de La Casa delle Idee. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Secret Invasion 1X05.