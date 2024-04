La serie cinese su Il Problema dei 3 Corpi supera quella di Netflix?

C'è una regola universale che ci teniamo a rimarcare in apertura di questo articolo: non esiste, in linea di massima, una via corretta ed una errata di gestire un adattamento. Si tratta di un'operazione talmente complessa, che deve tenere conto di così tante variabili, della differenza insondabile tra due medium letteralmente opposti (nel caso si tratti di un libro, naturalmente), tutti fattori che possono moltiplicarsi in un attimo a seconda dell'interpretazione e dell'angolazione che si vuole intraprendere. A meno che, infatti, non si stia prendendo in esame una storia particolarmente semplice e diretta, un adattamento è in pratica un incubo. Basti pensare a Percy Jackson e al film del 2010, perché nessun fan o anche solo conoscitore superficiale delle opere di Rick Riordan potrebbe mai affermare che sia un buon adattamento, ma è altrettanto innegabile che, di per sé, rappresenti un godibilissimo action-adventure di stampo fantasy. Come lo si giudica allora? Alla fine tutto diventa una questione di gusti e sensibilità.



Il Problema dei 3 Corpi (qui potete recuperare la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi) rientra curiosamente in un caso simile, sotto ogni punto di vista. Esiste tuttavia un telefilm cinese uscito lo scorso anno che adatta in maniera estremamente più fedele il romanzo di Cixin Liu, in Italia disponibile gratuitamente su Rakuten Viki. È allora un prodotto migliore della serie Netflix? La risposta è in verità molto più complessa di quanto si possa immaginare.

Le ragioni di un adattamento discutibile

Partiamo dalla serie Netflix creata da Benioff e Weiss: riassumendo in pochi punti cruciali la nostra recensione, si tratta di una produzione certamente dall'ambizione e valore indiscutibile, che porta su schermo una trama straordinaria - d'altronde l'omonimo romanzo è, con ogni probabilità, il miglior esponente del genere fantascientifico del XXI secolo fino ad ora - ed un senso palpabile di mistero, che viene pian piano svelato con tessere del mosaico in apparenza slegate tra di loro. Uniamo ciò ad un virtuosismo e alla messa in scena pazzesca di alcune sequenze, in primis quelle dentro al videogioco, e il quadro appare chiaro, per quanto la cornice faccia di tutto per rovinare l'immagine.



Il Problema dei 3 Corpi, infatti, soffre di mancanze evidenti e molto gravi, come ad esempio una struttura in generale antiquata - un pilot troppo veloce che mette tantissima carne al fuoco seguito da episodi lenti e perlopiù vuoti - nonché una bizzarra e semi-totale mancanza di pathos da parte dei protagonisti, che vivono eventi terrificanti capaci di mettere a soqquadro qualunque loro certezza con tranquillità, quasi fossero cose di poco conto.

Poi certo, vanno segnalati pure effetti speciali non propriamente allo stato dell'arte o un climax sontuoso nelle puntate conclusive che sembra mettere la parola fine allo scarso coinvolgimento emotivo dei personaggi che fino a quel momento la faceva da padrone, ma crediamo di aver trasmesso gli aspetti essenziali, nonostante la celerità. Apertamente, non abbiamo ritenuto Il Problema dei 3 Corpi di Netflix un buon adattamento, per quanto non abbiamo affatto dato alla serie un voto negativo.



Perché non lo riteniamo un buon adattamento? Sono due le motivazioni principali: innanzitutto il cambio di ambientazione, dalla Cina a Londra, che priva la serie di molte delle sue tematiche socio-culturali. Non è di conseguenza un banale "è diverso dal libro, quindi non va bene", è una discrepanza che nega una parte assolutamente cruciale dell'identità stessa del romanzo di Cixin Liu, al punto tale che tanti eventi e plot twist assumono in automatico caratteri più generici, spersonalizzati. Non siamo ingenui, comprendiamo perfettamente le motivazioni di una scelta del genere, in quanto con la sensibilità odierna ambientare il telefilm nel suo setting originale avrebbe richiesto un copione quasi interamente in cinese.

E non è esattamente la scelta più popolare e aperta alla massa che Netflix intende raggiungere con le sue produzioni di alto profilo. Si potrebbe obiettare che Shogun, la straordinaria serie Disney+, stia conquistando quel livello di successo con dialoghi nel 90% dei casi in giapponese, ma va considerato in primis quanto fascino susciti da circa 20 anni il Giappone feudale e soprattutto il fatto che in molti territori sia in realtà disponibile un doppiaggio integrale in inglese - sarebbe curioso effettivamente scoprire quanto pubblico la stia guardando con questo doppiaggio. Vi avevamo anche spiegato l'importanza del cast giapponese in Shogun.



Era possibile un'altra strada?

L'altra motivazione che non ci fa considerare Il Problema dei 3 Corpi un buon adattamento è di natura proprio concettuale, che sta alla base della serie. Benioff e Weiss hanno forgiato una versione molto semplificata, "pop" e spettacolarizzata del romanzo, che non rappresenta qualcosa di negativo per sé. Non c'è nulla di male nel voler impostare una produzione in tal modo e infatti abbiamo lodato numerose volte la realizzazione e l'impatto delle sue scene più ardite. Detto ciò, secondo noi non è un focus che si lega con armoniosità al romanzo, che punta molto di più da una parte su una fantascienza dura e scientificamente complessa, mentre dall'altra sull'odissea drammatica dei personaggi, in particolare Wang Miao.

Interi capitoli non sono altro che puro terrore esistenziale dinanzi ad eventi incomprensibili come l'apparizione del celebre countdown e non riusciamo a trovare altri modi per descriverli se non maestosi. Nella serie Netflix, tutti questi aspetti che compongono la base, le tematiche e la struttura narrativa del romanzo semplicemente non ci sono, non trovano spazio. Non stiamo affermando che una versione altamente spettacolarizzata de Il Problema dei 3 Corpi non possa esistere, ma la storia stessa necessita di quel terrore, di quel pathos, di quel senso di devastante immobilità che nell'interpretazione di Benioff e Weiss non c'è, rendendola a tutti gli effetti monca. Più che un adattamento sarebbe forse più corretto e ragionevole parlare di un'opera liberamente ispirata al romanzo, ma così non è stato.



Ed è qui che interviene il telefilm cinese, intitolato soltanto Three-Body e lungo ben 30 episodi - non divisi in più stagioni, è proprio un'unica lunga serie. E lo diremo con chiarezza ed onestà, si tratta di un adattamento infinitamente superiore alla serie Netflix. Di nuovo, non perché segue con precisione - in realtà a volte esagerata, cioè diventa in alcune situazioni un difetto questa poca elasticità - gli eventi del libro, ma perché ne coglie con precisione chirurgica e savoir faire l'identità. È però una serie, considerando tutto, migliore de Il Problema dei 3 Corpi? Ecco, come anticipato in apertura, la questione diventa insolitamente intricata. Partiamo da una premessa: per limiti di tempo non abbiamo visto tutta Three-Body, bensì circa la metà - che comunque ci sembra un base adeguata per capire perlomeno come viene gestito l'adattamento e il mood generale. Qual è quindi la base di Three-Body?

Non è altro che un'infinita rincorsa, un tentativo disperato, un'attesa squisitamente snervante da parte dei protagonisti Wang Miao e Shi Qiang di comprendere cosa stia accadendo al mondo. Perché tanti scienziati si stanno suicidando? Perché più o meno tutti sembrano affermare che la fisica non esista? Cosa c'entra la misteriosa organizzazione Frontiere della Scienza? Cosa accadrà al termine del countdown che sta lentamente facendo impazzire Wang Miao? La serie cinese è solamente questo, un'odissea esistenziale che non semplifica in nessun artificio l'apparato scientifico, si focalizza quasi unicamente sul modo in cui i personaggi reagiscono e si abbattono al cospetto di eventi che non possono controllare o cambiare, mentre un mistero inquietante si disvela passo dopo passo.



Un quesito senza una vera risoluzione

E, considerata in questa ottica, Three-Body è una meraviglia, una gemma nascosta che vi consigliamo assolutamente di vedere. La sola sequenza dell'universo che fa l'occhiolino è emblematica della differenza tra i due approcci: ne Il Problema dei 3 Corpi di Netflix è un passaggio rapido e quasi indolore, le stelle in cielo si spengono e accendono rapidamente di fronte ai - in realtà neanche tanto - sbigottiti protagonisti, segno della semplificazione e spettacolarizzazione alla base della serie.



In Three-Body è tutto costruito con molto più pathos ed incredulità, poiché all'inizio è soltanto una linea su un computer che non dovrebbe segnare questi dati, delle fluttuazioni che in codice Morse indicano ancora una volta lo scandire del countdown che solo Wang Miao può vedere e per poi concludersi in un'inondazione di rosso dovuta al pulsare oltre ogni limite della radiazione cosmica di fondo visibile solo attraverso apposita strumentazione; Il Problema dei 3 Corpi è più spettacolare e diretta, Three-Body più complessa ed esistenziale.

E il materiale originale ci sembra molto più affine alla strada dell'adattamento cinese, per metterla nel modo più banale possibile. Con tanta ammirazione, però, arrivano anche un'enormità di problematiche, molte delle quali dovute al gusto specificatamente orientale con cui Three-Body è stata realizzata.



Legata a doppio filo al mondo dei K-drama e C-drama, la serie cinese è lenta, compassata, incentrata in maniera dirompente - forse un po' smodata ed ossessiva - sui personaggi e sui loro rapporti. Non è insomma un prodotto per tutti i palati, ancora di meno se si considera quanto poco a volte tenti di spiegare alcune nozioni scientifiche. È allora una produzione migliore de Il Problema dei 3 Corpi? Onestamente non sappiamo rispondere con certezza. Dovessimo completarla - e dunque ammesso ed assolutamente non concesso che rimanga sempre su questi livelli - e darle una valutazione numerica la risposta sarebbe sì, poiché il voto potrebbe essere di gran lunga superiore al 6.5 che abbiamo dato alla creazione di Benioff e Weiss. Ma la sensazione che ci ha attraversato la spina dorsale durante tutta la visione parziale è quella di una serie che compete in un campionato radicalmente differente.

Avete mai letto una delle liste dei migliori giochi dell'anno? Quante volte avete pensato "si, ok, ma come si fa a dire che un gioco sportivo è migliore di un fps"? Ecco, con Il Problema dei 3 Corpi e Three-Body le circostanze sono paradossalmente simili, pur traendo in maniera diretta dallo stesso materiale. A parte appunto la trama centrale, sono serie che non condividono nulla nell'approccio, nelle tematiche, nella base concettuale stessa, nello svolgimento, nella messa in scena e persino negli obiettivi perseguiti. Chissà, forse in fondo c'è una lezione vitale su quanto un adattamento possa essere sì un incubo per chi lo fa, ma un'esperienza sensazionale per chi ne fruisce per le svariate modalità con cui si può giocare con lo stesso materiale. Noi, nel dubbio, vogliamo godercele entrambe.