Le serie piratesche da guardare assolutamente aspettando ONE PIECE

Non esistono così tante serie sui pirati, una frase che ha un forte retrogusto di insensatezza vista la strepitosa popolarità di cui questa figura ha goduto nello scorso decennio in particolare. Non che prima o dopo non andasse comunque di moda, il pirata resta uno dei punti fermi più affascinanti della cultura popolare, ma l'esplosione che ha subito circa 10 anni fa è stata imponente, sfociata persino nei videogiochi - basta ricordare un Assassin's Creed: Black Flag uscito praticamente nel momento perfetto. Eppure tutto ciò non ha portato ad un'esplosione di contenuti seriali sul tema, oltretutto una scelta ulteriormente limitata dal fatto che in Italia diverse produzioni non sono mai approdate. Si tratta forse di una questione di budget? Nella maggior parte dei casi, infatti, una serie incentrata sul microcosmo piratesco richiede uno sforzo produttivo immane, tra ricostruzioni dei set ed intense battaglie navali.



Una cosa è certa: il live-action di One Piece sta per arrivare tra di noi, qualcosa che Netflix non deve assolutamente sbagliare One Piece, e a prescindere dalla sua qualità potremmo avviarci verso una rinnovata epoca d'oro per i pirati. Che sia la volta giusta per ritrovarci sommersi da arrembaggi, cacce al tesoro, personaggi leggendari e carismatici e una fantastica overdose di esplorazioni? Ai posteri l'ardua sentenza. In attesa di One Piece, però, ci sono almeno 4 telefilm sui pirati che secondo noi non dovrebbero mancare nel vostro bagagliaio.



Black Sails

Non potevamo non iniziare dalla serie più ovvia, più famosa, con ogni probabilità più acclamata sul tema e, aspetto a dir la verità purtroppo non così comune, assolutamente meritevole di tutte queste lodi. Anzi, vi diremo di più, la verità è che secondo noi Black Sails non ha mai ricevuto l'attenzione mediatica che avrebbe meritato, sia durante la sua messa in onda sia negli anni successivi. E il motivo in realtà potrebbe anche essere molto banale: la prima stagione inizia e finisce grandiosamente, ma nel mezzo è un po' confusa.

Il resto, però, è pura goduria che esplora meravigliosamente l'immaginario creato da Stevenson nel suo celebre romanzo L'Isola del Tesoro per proporre la migliore e ad oggi più profonda dissezione del pirata, dipinto non come un semplice criminale con una sete insaziabile di oro ma al pari di una figura con precisi valori di libertà e uguaglianza contro società ingiuste, oppressive, tiranniche. L'unico modo per far divenire realtà un'utopia del genere è dichiarare guerra al mondo intero? Allora bisogna usare qualunque mezzo a disposizione, persino diventare la peggiore versione di se stessi. Black Sails è crudele, incredibilmente drammatico, maestoso e vario nelle tematiche che tocca, e il suo Capitano Flint (un magnetico Toby Stephens) non potrà che conquistare un posto speciale nella vostra immaginazione.



L'Isola del Tesoro (2012)

Anche qui, una scelta abbastanza scontata. Stiamo discutendo di serie piratesche e secondo voi poteva mai mancare una delle innumerevoli versioni del romanzo di Stevenson? Neanche per sogno e, dunque, dopo averlo soltanto sfiorato tramite Black Sails - che costituisce una sottospecie di prequel non canonico - è giunta l'ora di affrontarlo di petto, cosìabbiamo scelto una delle trasposizioni più recenti, ad opera di Sky. Si tratta di una tutto sommato lineare miniserie in due parti che a dirla tutta quando uscì scatenò diverse polemiche, rivolte innanzitutto ai cambiamenti operati al lavoro di Stevenson.

Noi non li abbiamo mai ritenuti così radicali ed esasperati e preferiamo invece concentrarci su quanto di buono questa versione riesce a portare su schermo, ovvero i personaggi, il cuore pulsante de L'Isola del Tesoro: l'ingenua gioventù di Jim Hawkins, l'eternamente affascinante dualità eroe/villain di Long John Silver (eccellente la prova di Eddie Izzard), l'eccentrica bizzarria di Ben Gunn, la spettrale fama quasi mitica di Flint; è tutto presente e tutto svolto con la giusta dovizia di particolari e la dose corretta di virtuosismo. Certo, non sarà - e sotto sotto siamo convinti non voglia neanche esserlo - l'apripista più filologicamente corretto ad uno dei romanzi che hanno cementato la figura del pirata nella cultura popolare, ma resta qualcosa da visionare sia per i fan accaniti di Stevenson sia per chi non ha ancora avuto il piacere di visitarlo.



Our Flag Means Death

E per chi abbia voglia di una riuscita versione dei pirati in chiave comica, lo scorso anno HBO ci ha graziato con la deliziosa Our Flag Means Death. Ora, mettiamo subito le mani avanti: chi pensa di iniziare la serie creata da David Jenkins e ritrovarsi al cospetto di una produzione storicamente accurata, dovrà purtroppo cercare altrove così come chi cerca un immaginario piratesco crudo e sanguinario. Our Flag Means Death, nonostante un titolo talmente evocativo (ed al contempo squisitamente ironico), mira a ben altri obiettivi, un ben altro tono, un ben altro pubblico che desiderava ardentemente - visto anche l'enorme successo - una comedy con decise punte di romanticismo in un'ambientazione molto differente dal solito.

È in poche parole l'ennesimo prodotto che segue le orme della straordinaria Dickinson di Apple TV+, dove si porta un umorismo contemporaneo in altri contesti storici e sorprendentemente la qualità non è dissimile, dando vita ad un perfetto passatempo serale fatto di scenari assurdi, pirati troppo autoconsapevoli ed esilaranti relazioni improbabili, per quanto curate e sviscerate in maniera eccellente. Magari non sarà la serie che vi cambierà la vita né vi convincerà a provare qualcosa che non fa esattamente per voi, ma questo non toglie nulla al pregio di Our Flag Means Death.



Il Mondo Segreto dei Pirati

Per chi invece cerca appunto un'esperienza più reale e storicamente credibile, Netflix accorre in vostro aiuto con l'inattesa Il Mondo Segreto dei Pirati, una docuserie che narra l'ascesa e l'inevitabile caduta della Repubblica dei Pirati di Nassau. Decisamente la visione più cupa - per quanto alcuni archi di Black Sails le diano del filo da torcere - e apocalittica del tema nonché ricca di figure storiche che nel corso dei secoli sono entrate nella leggenda, da Barbanera a Charles Vane, da Jack Rackham all'inimitabile Anne Bonny. Tuttavia c'è un enorme però attaccato a questa serie: come spesso capita nelle docuserie prodotte da Netflix, non viene mai dato abbastanza supporto di base allo spettatore in quanto è onnipresente la miope fede nel fatto che chi guarda qualcosa del genere conosce già l'argomento.

Ed è realmente un triste leitmotiv per una piattaforma di distribuzione di una grandezza simile. Superato tale scoglio, Il Mondo Segreto dei Pirati si rivela una produzione di rara competenza e capace di suscitare un sincero interesse per quello che racconta. Non avrà la completezza e l'estro di un Black Sails o il coraggio quasi surreale di Our Flag Means Death, ma se un prodotto audiovisivo va giudicato anche per come raggiunge l'obiettivo che si è prefissato, allora Il Mondo Segreto dei Pirati si fa facilmente strada tra le migliori serie del genere coprendo una nicchia precisa di audience.