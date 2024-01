Le serie tv più attese del 2024, tra Draghi e ragazzacci

In seguito a un lungo e pacifico periodo di studio reciproco, le grandi aziende che si contendono l'arena dello streaming hanno finalmente dato il via a una guerra senza esclusione di colpi: ad oggi quasi tutte le case di produzione si sono messe in proprio e, dopo aver smantellato il catalogo di una Netflix sempre meno centrale nel discorso, hanno puntato al nostro risicato tempo libero alla ricerca di nuove sottoscrizioni. Nell'impeto della battaglia la mole di prodotti seriali è cresciuta a dismisura e, come spesso accade in un mercato altamente competitivo, per contenere i costi si è scelto di puntare ad opere dal basso rischio economico, accalappiando l'ampio bacino di spettatori meno impegnati e scontentando la risicata (ma spesso rumorosa) platea degli esigenti.



Solo pochi giorni fa, con il nostro elenco delle migliori serie tv del 2023, abbiamo analizzato un anno estremamente complesso sotto diversi punti di vista. Dodici mesi in cui a spiccare sono state le ultime stagioni di serie storiche come Ted Lasso, o addirittura epocali come Succession, e show provenienti da un immaginario già ben consolidato come Gen V (lo spin-off adolescenziale di The Boys) o The Last of Us, un nome che ogni singolo videogiocatore al mondo conosce molto bene. Dal 2024 ci aspettiamo dunque un deciso cambio di registro: vogliamo sorprese e novità che ci lascino interdetti, e siamo particolarmente curiosi di esaminare anche in ambito televisivo quel rinascimento nazionale di cui vi abbiamo parlato con l'approfondimento sul domani del cinema italiano.



True Detective: Night Country

La voglia di essere stupiti non può che passare dalla saga thriller di HBO, il cui passato fatto di luci qualitative immense e mezzi disastri deve assolutamente stabilizzarsi in un presente di spessore. Dopo una prima stagione diventata di culto, la creatura di Nic Pizzolatto si ripropose al pubblico con una seconda tornata di episodi capace di spaccare in due gli spettatori e la critica, per poi tornare con una terza season che, seppur valida sotto alcuni aspetti, sembrava realizzata soltanto per accontentare i fan delusi dal cambio di rotta avvenuto in precedenza.

Alla showrunner Issa Lopez l'ingrato compito di sostituire Pizzolatto al timone del progetto, costruendo un giallo ipnotico tra i ghiacci di una lunga notte in Alaska. Il volto principale di un cast come al solito d'eccezione è Jodie Foster, ma più degli attori saranno le atmosfere oscure e deviate delle indagini a decretare il risultato di una serie che, nonostante la gloria del suo nome, ha ancora tanto da dimostrare al suo attento pubblico.



Supersex

Un pubblico attento, ma sopratutto molto vasto, se l'è guadagnato anche un'icona della nostra nazione, un semplice ragazzo di Ortona che negli anni è stato capace di diventare la più famosa pornostar del pianeta. Netflix sceglie di raccontare con uno spettacolo televisivo la storia (romanzata e non biografica) di Rocco Siffredi, dalle umili origini al successo mondiale, passando per il suo complicato rapporto con le donne fino alla gestione di una popolarità immensa, tra difficoltà umane in un settore estremamente complicato sia da vivere che da raccontare.

A dare le fattezze televisive a questa icona della pornografia è Alessandro Borghi, reduce dalla magnifica interpretazione ne Le Otto Montagne, mentre Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio che incarnerà l'intera sfera femminile entrata in collisione con questo monumento alla sessualità libera.



Fallout

Rimaniamo in tema di collisioni con la grottesca post-apocalisse immaginata da Tim Cain nel lontano 1997: le tensioni della Guerra Fredda si espandono su tutta la Terra fino al punto di rottura, causando un olocausto nucleare che decima la razza umana costringendo i pochi sopravvissuti a rinchiudersi in bunker antiatomici sigillati nel sottosuolo. Dopo centinaia di anni un coraggioso abitante del Vault lascia il nido in cui è cresciuto per esplorare ciò che resta dell'impero umano, lottando con animali geneticamente modificati dalle esplosioni e con le nuove società create dopo il disastro.

La divisione seriale di Amazon si assume tutti i rischi del caso scegliendo l'universo di Fallout come cornice di uno spettacolo che avrà il difficile compito di accontentare sia i videogiocatori che conoscono l'immaginario a menadito, sia i nuovi arrivati da convincere con una storia all'altezza del solito budget faraonico.



Dostoevskij

A proposito di rivelarsi all'altezza, forse sarebbe troppo aspettarsi che la prima serie dei fratelli D'Innocenzo possa competere con il gigantesco nome del titolo scelto per l'occasione, ma basterebbe replicare una piccola frazione del genio che ha guidato uno dei più grandi scrittori di sempre per ottenere comunque un ottimo risultato.

Dostoevskij è un noir che segue le indagini del detective Enzo Vitello (interpretato da Filippo Timi), sulle orme di un omicida seriale che lascia agghiaccianti lettere sui luoghi del delitto, e per questo soprannominato come il celeberrimo romanziere russo. Lo show, composto da sei puntate che andranno in onda soltanto su Sky e Now, mette al centro la fredda solitudine della vita e la esplora incorniciando una storia in cui detective ed assassino sono soltanto due facce della stessa medaglia.



The Regime

Aspettative mostruose si condensano anche intorno al prossimo progetto targato HBO, che nel 2024 darà i natali ad una nuova serie originale ambientata tra le mura di un palazzo dittatoriale. I dettagli della storia di The Regime sono ancora oscuri, ma è sufficiente lo sfondo di un moderno regime allo sbando, tenuto in piedi con aggressività e bugie, ad accendere la nostra curiosità.

Il volto del potere è quello di Kate Winslet, mentre il tono dell'operazione non ha paura di oscillare tra il dramma degli intrighi ed il grottesco di una commedia arguta. Visti i precedenti della casa di produzione e dei nomi coinvolti nel progetto è lecito aspettarsi uno show per palati fini, grazie ad una writing room di assoluto spessore al servizio di un'ambientazione tanto peculiare.



Crystal Lake

Non sarà invece per palati fini la serie prequel di Venerdì 13, ma non per questo è da attendere con meno ansia rispetto ad opere più profonde. La saga di Jason Voorhees, tra sequel, reboot e remake, è piena zeppa di delusioni cocenti se ripensiamo a quel classico dello slasher che fu la pellicola del 1980, e allora perché attendere uno show che sembra voler mungere una mucca ormai decrepita?

La risposta è molto semplice: la produzione è affidata ad A24, una casa per nulla interessata a finanziare lavori banali o spassionati, e tanto basta ad inquadrare una serie tv che cercherà di sorprenderci e spaventarci in ogni modo possibile. Oltre ad una data d'uscita destinata al 2024 non sono note molte informazioni, ma la presenza nel cast di Adrienne King - l'attrice che interpretava l'unica sopravvissuta nel capitolo originale della saga - lascia intendere una forte attinenza con gli episodi già visti al cinema.



M. Il figlio del secolo

Di già visto potremmo parlare anche riguardo l'ennesima trasposizione cinematografica del Ventennio fascista, eppure il presente ci dimostra come gran parte del nostro passato recente sia stato cancellato o modificato nella memoria collettiva, e diventa responsabilità comune ricordare gli eventi per quelli che sono realmente stati.

Gli sceneggiatori di Esterno Notte tornano ad esplorare un'altra orrenda pagina della nostra storia, consegnando a Joe Wright (Orgoglio e Pregiudizio, Cyrano) l'adattamento seriale del bestseller firmato Antonio Scurati, portando sul piccolo schermo la presa di potere dei Fasci Italiani fino al barbaro omicidio di Giacomo Matteotti. Il volto di Mussolini sarà quello di Luca Marinelli, uno dei migliori attori presenti nel nostro Paese, chiamato ad un'interpretazione molto complicata che di certo segnerà la sua carriera.



The Penguin

Chi ha una carriera già segnata è invece Colin Farrell, un eclettico camaleonte che non ha più nulla da dimostrare al suo pubblico adorante, pronto a tornare sul piccolo schermo per interpretare Oswald Cobblepot dopo avergli già prestato le fattezze nell'acclamatissimo The Batman di Matt Reeves. Questo spin-off delle avventure dell'Uomo Pipistrello è uno dei mattoni dell'universo condiviso di The Batman, ora supervisionato da James Gunn, e tenterà di contrastare il dominio Marvel puntando sulle atmosfere dark capaci di decretare l'ultimo successo al botteghino della major.

L'ascesa al potere del Pinguino è il pretesto ideale per tornare tra le pericolose strade di Gotham City, lasciate all'anarchia totale dalla morte di Carmine Falcone per mano dell'Enigmista: da luogotenente del criminale mafioso a padrone assoluto della città, l'evoluzione del personaggio interpretato da Farrell promette un'esplorazione più profonda del contesto e dei protagonisti di una storia in divenire.



Il Gattopardo

Da un successo quasi assicurato a una possibile catastrofe culturale, perché ad oggi le produzioni italiane di Netflix hanno spesso lasciato l'amaro in bocca a causa di modalità di racconto poco seriose, e ripetere lo stesso errore con Il Gattopardo si rivelerebbe un vero colpo al cuore per la nostra arte. L'aria che si respira intorno alla trasposizione del capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è però diversa rispetto al solito, le scenografie sono maestose ed i costumi splendidi, tanto da stimolare un pesante paragone con il The Crown appena conclusosi.

Netflix si è assunta la responsabilità di riportare sugli schermi questa complicata storia di potere e amore dopo l'eterno film di Luchino Visconti, mettendo insieme un cast di spicco che vanta i nomi di Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Saul Nanni e Benedetta Porcaroli, obbligandoci a incrociare le dita nella speranza che si riveli un'opera degna del romanzo dal quale è tratta.



The Boys 4

Chiudiamo la lista con la quarta stagione di una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni, uno show che ha galvanizzato ogni appassionato con la sua esilarante propensione all'eccesso, ma soprattutto con il capovolgimento di quella stucchevole narrativa supereroistica che adesso sta facendo fatica anche al cinema.

Il ritorno di The Boys potrebbe segnare il definitivo smascheramento di Patriota come villain della saga, in seguito ad un arco narrativo che lo ha visto passare da salvatore del mondo a psicopatico mortale, mentre la gente comune è spaccata tra chi rimane fedele agli eroi in costume e chi vorrebbe maggiore regolamentazione sulle loro uscite. L'America diventa così una polveriera pronta ad esplodere da un momento all'altro, creando un ovvio parallelo con la situazione attuale di un Paese ancora sconvolto da numerosi contrasti interni.



House of the Dragon 2

Il fuoco e il sangue che hanno costruito la casata Targaryen sono pronti ad invadere nuovamente i Sette Regni con la fratricida lotta al trono che ci ha appassionato nel 2022 (qui la nostra recensione di House of the Dragon).

Rhaenyra e Daemon portano le loro ambizioni, e la loro spietatezza, fin dentro le altre casate coinvolte nelle decisioni che porteranno agli eventi visti in Game of Thrones, in una serie prequel che non solo ha raggiunto abilmente gli altissimi standard dell'opera madre, ma che pare addirittura superarli mettendo un freno ai piccoli eccessi di alcune stagioni. Scenografie indimenticabili e tematiche profonde sono ormai il marchio di fabbrica di una HBO sempre più padrona del medium televisivo, mentre le grandi interpretazioni di Emma D'Arcy e Matt Smith veicolano tutto lo stupore di un political drama reso unico dalla sua cornice fantasy.