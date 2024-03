La serie TV di Fallout sembra davvero perfetta

"Sono qui per mostrarvi un posto meraviglioso. Una Camelot dell'età moderna, non costruita da un Dio onnipotente ma dalla classe operaia. Potete essere anche voi degli eroi acquistando un Vault della Vault-Tec: perché se la Guerra dovesse arrivare domani, il mondo avrà bisogno di voi per costruire un futuro migliore".



Il trailer di Fallout, la nuova serie di Amazon Prime Video basata sulla celeberrima serie di action/RPG a tema post-apocalittico di Bethesda Softworks, si apre con il personaggio di Cooper Howard (interpretato da un Walton Goggins che pare in grande spolvero) che introduce l'ultimo ritrovato delle industrie Vault-Tec: un avveniristico bunker anti-atomico sotterraneo noto come Vault, unica ancora di sopravvivenza per l'umanità in vista di una ormai imminente guerra nucleare. Si tratta di un punto focale dell'immaginario di Fallout, un universo narrativo distopico ambientato all'indomani di un conflitto bellico mondiale che ha letteralmente devastato la superficie terrestre e spazzato via la civiltà come la conosciamo costringendo gli ultimi scampoli della razza umana a organizzarsi in piccole società nei Vault sparsi un po' in tutto il mondo.



Benvenuta Lucy

Proprio in uno di questi covi blindati nasce l'inedita protagonista di questa trasposizione, Lucy, una ragazza che viene descritta come 'innocente e un po' ingenua' che ha trascorso la sua vita nel sottosuolo leggendo libri e manuali sulla vita prima della Guerra ma che non ha mai mosso un solo passo all'esterno, nelle Wasteland. Abbiamo anche il nuovo poster di Fallout che ci presenta la protagonista.

Per una serie di vicissitudini, la nostra protagonista, interpretata dall'attrice londinese Ella Purnell (recentemente vista in azione in Army of the Dead di Zack Snyder o nell'ottima serie Yellowjackets nonché voce di Jinx nell'adattamento animato di League of Legends, Arcane), dovrà varcare l'uscita dal Vault e avventurarsi nelle terre desolate del mondo esterno scoprendo la tetra bellezza delle vestigia di una civiltà ormai decaduta, ma anche affrontando i molteplici pericoli dell'inferno radioattivo di Los Angeles.



Già, perché per quanto la serie TV di Fallout tragga libera ispirazione dalla lore dei videogiochi senza adattarne pedissequamente la trama, il setting scelto dalla produzione è quello della California, teatro del primo, indimenticabile capitolo della saga videoludica.

La fine del mondo non è più quella di una volta

Il trailer, mostrato durante la presentazione in anteprima a cui abbiamo potuto assistere, si apre proprio con una panoramica sulle coste ormai sfigurate del Golden State, con uno splendido tramonto che lambisce uno scenario di desolante rovina che richiama alla mente quelli visti nei capitoli videoludici del brand.

Qui abbiamo occasione di dare un primo sguardo alle ambientazioni che si avvicenderanno negli otto episodi che comporranno la prima stagione (anche se la showrunner di Fallout ha detto che vuole più stagioni per la serie), tra scenografie urbane decadenti e svigorite location naturali invase di predoni e mutanti di vario genere. Vediamo la ragazza, vestita nell'iconica tuta blu e gialla ed equipaggiata dell'immancabile Pip-Boy (un dispositivo da polso multifunzione capace di gestire la vita degli abitanti dei Vault), che si avventura in questo mondo ostile visitando alcuni degli insediamenti umani vicini e facendo la conoscenza di alcuni pittoreschi comprimari. Tra questi spicca Il Ghoul, il personaggio del già citato Goggins, che dopo essere stato investito dalle radiazioni appare del tutto irriconoscibile. Il lavoro svolto dai responsabili del makeup appare già da ora davvero encomiabile: non solo sono riusciti a replicare correttamente l'aspetto di queste inquietanti creature, già ampiamente presenti nel canone di Fallout, ma hanno anche garantito all'attore statunitense un look sensazionale.



Quest'ultimo, a detta degli sceneggiatori Lisa Joy e Jonathan Nolan (fratello del cineasta Christopher e responsabile della scrittura di molte delle sue pellicole di maggior successo), è un personaggio dalla psiche molto sviluppata e dal passato tragico che impareremo a conoscere approfonditamente nel corso della prima stagione. Goggins aggiunge che Il Ghoul, rinomato cacciatore di taglie delle Wasteland, dopo un primo periodo di attrito, rappresenterà una sorta di Virgilio dantesco per Lucy, una guida tra le insidie di questo universo post-apocalittico.



Il video procede nel mostrare tutta una serie di oggetti, personaggi, armi e veicoli trasposti in modo piuttosto fedele: è possibile scorgere le statuette del Valut-Boy, gli Stim-Pak, le armi laser, le armature atomiche della Confraternita d'Acciaio e anche il mastodontico dirigibile Prydwen, il fiore all'occhiello del Commonwealth.

Insomma, sembra proprio che il team di Prime Video, tra cui spicca anche il nome di Todd Howard di Bethesda in veste di Produttore Esecutivo, abbia voluto garantire fedeltà assoluta al materiale originale, seppure prendendo una strada alternativa sotto il profilo narrativo. Del resto, ciascuna delle iterazioni di Fallout possiede storie e personaggi differenti che sarebbe stato difficile intrecciare in un unico adattamento televisivo, perciò apprezziamo che si sia optato per una trama del tutto originale. Gli showrunner e gli sceneggiatori, comunque, concordano che la principale sfida durante la creazione della serie sia stata quella di incapsulare il tono e lo spirito che hanno reso così popolare il franchise videoludico.



Si parla sì di un mondo alla deriva, deturpato dal peggiore dei conflitti nucleari e governato dalla legge della violenza, ma sia i giochi che la serie cercano di alleggerire la gravosità di queste tematiche adottando un registro un pelo più scanzonato che consegna nelle mani dei fan una favola dark brutale ma allo stesso tempo esilarante. L'obiettivo, sempre secondo la produzione, era quello di confezionare un 'dramma intimo e basato su personaggi sfaccettati' che sapesse bilanciare le fasi d'azione con quelle più spiccatamente comedy condendo il tutto con il senso di straniante umorismo tipico di Fallout.



La Guerra non cambia mai

Da un punto di vista tecnico Prime Video e Amazon MGM Studios sembrano altresì aver svolto un gran lavoro nella riproposizione dell'immaginario tradizionale della saga: le sopracitate armature atomiche appaiono realistiche e credibili; i setting e i prop di scena sembrano usciti direttamente da una delle incarnazioni del gioco e, in alcuni fotogrammi del trailer, è possibile scorgere anche creature iconiche del franchise come gli orsi mutanti Yao Guai, gli scarafaggi radioattivi o una variante dei Mirelurk (e siamo certi che anche i famelici Deathclaw potrebbero fare un'apparizione).

Anche gli effetti speciali, dal canto loro, sembrano poter contare su una gradevole commistione tra computer grafica e effetti prostetici che partecipano alla creazione di un impatto visivo davvero gradevole. Non è ancora chiaro quanto fosse elevato il budget stanziato per singolo episodio ma il risultato finale appare già da ora di gran pregio. In definitiva, il nostro primo incontro con la trasposizione televisiva di Fallout ci ha restituito sensazioni assolutamente positive. Il progetto, sviluppato dalla Kilter Films di Jonathan Nolan e Lisa Joy (già artefici dell'adattamento di Westworld per HBO), sembra sui binari giusti per incanalare la filosofia di Fallout e garantire agli appassionati una degna trasposizione live action delle Wasteland radioattive più famose del mondo dei videogiochi. La serie di Fallout arriverà su Amazon Prime Video l'11 aprile 2024, con gli episodi che saranno disponibili tutti insieme in un'unica soluzione.