She-Hulk: la serie Marvel è più convincente di prima?

Tre serie Marvel nel 2022, tre prodotti che introducono personaggi interamente inediti nei meandri dell'universo condiviso della Casa delle Idee; un deciso cambiamento di passo rispetto alla prima infornata di produzioni seriali che ci ha investito lo scorso anno, questo è poco ma sicuro. Rappresentano mosse azzardate e sicuramente audaci, che vanno studiate con una certa finezza e attenzione per essere inserite quanto più armoniosamente possibile in un mosaico che ormai ha sulle spalle ben oltre un decennio.



Di sicuro, rispetto a Moon Knight (qui potete recuperare la nostra recensione di Moon Knight), sia Kamala Khan (e qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Ms Marvel) che soprattutto She-Hulk sono delle aggiunte tematicamente e narrativamente perfette, capaci di ampliare e gettare ulteriore luce su aspetti che i fan avevano già incontrato nei film. E proprio di fronte al nuovo trailer di She-Hulk la domanda che ci siamo posti è stata una sola: sarà riuscito a far dimenticare le polemiche sulla CGI e sul tono generale che si erano scatenate un paio di mesi fa?



Allenamento da Hulk

Risposta secca: sostanzialmente sì. Innanzitutto il trailer, che curiosamente stavolta decide di non mostrare in pratica nulla di come la protagonista abbia ottenuto i suoi poteri, ci mostra numerose sequenze in cui Bruce Banner (Mark Ruffalo) tenta di spiegare alla cugina Jennifer Walters (Tatiana Maslany) cosa vuol dire essere un Hulk e come gestire nel miglior modo possibile i suoi nuovi poteri. Scene che ci danno già un'indicazione interessante, ovvero che il ruolo di Bruce potrebbe essere più ampio di quanto avessimo immaginato - anche se la sensazione è che tutti quei momenti faranno parte esclusivamente della première, ma staremo a vedere.

Il momento, però, più iconico e già accolto con giubilo dai fan di questa prima parte del corposo trailer è la rottura della quarta parete da parte di Jennifer, un vero e proprio aspetto tipico del personaggio che non poteva assolutamente mancare. Un escamotage che in She-Hulk sembrerebbe essere usato principalmente per aggiungere qualche osservazione comica all'insieme, che ribadisce oltretutto la natura molto più improntata all'umorismo della serie. È un dettaglio su cui siamo molto curiosi, perché è noto a chiunque che in generale i prodotti del MCU sono infarciti a prescindere di humour e vogliamo capire la differenza con un telefilm che invece vuole essere una comedy quasi a tutto tondo.



Una carriera complicata

Il resto del trailer è dedicato all'altra componente della serie, cioè la carriera di Jennifer come avvocatessa, che subirà una drastica svolta quando viene improvvisamente scelta per guidare una divisione apposita che si occupa di casi riguardanti individui con superpoteri. Sarà più che altro un leitmotiv, un tema comune o durante le nove puntate assisteremo ad una struttura procedurale con casi di puntata? La seconda via sarebbe molto intrigante, anche perché consentirebbe di scavare molto più in profondità su come il mondo sia cambiato in seguito a tutti gli eventi incredibili cui abbiamo assistito. Da sottolineare il ritorno di Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/Abominio e di Benedict Wong come lo Stregone Supremo Wong, che probabilmente servirà anche a dare più contesto alle scene che lo vedevano impegnato in Shang-Chi.

She-Hulk ha insomma tra le mani un mix estremamente assuefacente di ingredienti e tematiche, che il filmato presenta con la giusta freschezza e leggerezza che una comedy dovrebbe avere. Il dubbio è su come effettivamente verrà gestito l'insieme, che è purtroppo il dubbio atavico che ogni serie Marvel porta con sé visti i precedenti non sempre brillanti, anzi. La CGI, tallone d'achille degli ultimi telefilm, appare decisamente migliorata, attestandosi su buoni - non ottimi, a nostro parere - livelli, ma lo sforzo basterà? Bisognerà attendere il prossimo 17 agosto su Disney+.