Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere: i segreti dietro il trailer

Prima dell'Unico Anello c'era un intero mondo che aveva combattuto il male. Quel male non si chiamava ancora Sauron, bensì Morgoth, il suo maestro. Dopo un periodo di apparente pace, per la sconfitta di colui che più di tutti incarnava la crudeltà, è tempo di tornare a lottare nella Terra di Mezzo, perché il vassallo di Morgoth ha un obiettivo ben preciso: assoggettare l'intero universo che gli ha messo a disposizione Tolkien.



E in occasione dei 20 anni de La Compagnia dell'Anello, eccoci a parlare nuovamente de Il Signore degli Anelli, trasposta al cinema da Peter Jackson in una trilogia in grado di accompagnarci in quello che a oggi è ancora il racconto fantasy più emozionante di sempre, a firma del glottoteta Tolkien. Amazon a settembre pubblicherà la prima stagione de Gli Anelli del Potere e adesso, a circa otto mesi di distanza, abbiamo finalmente un primo teaser de Gli Anelli del Potere, realizzato in una vera fucina per forgiare un oggetto che conosciamo bene.



La forgiatura dell'Unico

Il trailer si apre sin con dei piani ravvicinati di quella che ci si presenta come un'enorme fucina, subito dopo una panoramica su un canyon immerso nella nebbia più totale. Poi un fiume di lava, che va ad attraversare uno stampo, per essere raffreddato e arrestato nella sua corsa da un'ondata di acqua fredda.

Facile intuire che cosa abbiamo appena visto, ma nel caso in cui ci fossero ancora dei dubbi ci pensa l'inquadratura successiva a raccontarcelo: la macchina da presa si allontana e noi possiamo confermare di aver appena assistito alla forgiatura dell'anello destinato al signore di Mordor, Sauron. Con quello avrà la possibilità di domare, ghermire e incatenare, come già in diverse occasioni ha avuto modo di raccontare. L'intera scena è realizzata in presa diretta, senza effetti speciali, come raccontato dalle immagini che trovate nell'articolo e che ci arrivano grazie a TheOneRing. Sapevamo già che la serie si sarebbe sviluppata durante la Seconda Era, quindi ben prima della battaglia che ha visto Isildur attaccare le forze di Sauron con l'ultima grande Alleanza tra Uomini ed Elfi, prima che Gandalf potesse dare a Frodo il compito di portare l'Anello al Monte Fato e distruggerlo, prima anche che Bilbo Baggins potesse portare l'artefatto elfico alla Contea, sottraendolo a Smeagol. Recarsi nella Terra di Mezzo nel pieno della Seconda Era significa poter osservare la nascita e la crescita del potere di quello che è stato il primo vassallo di Morgoth. La Prima Era, infatti, si concludeva con la sconfitta del più grande signore del male e del suo assistito, che torna nella Terra di Mezzo sotto diverse sembianze: quelle di Annatar, signore dei doni, lucente e in grado di ingannare persino gli Elfi.



L'inganno ai Noldor: cosa potrebbe raccontare la serie

Tra i personaggi più importanti di questo segmento dell'universo creato da Tolkien troviamo anche Celebrimbor, il Noldor di Valinor che permise a Sauron di arrivare a forgiare l'Unico Anello. Il fabbro è stato il protagonista dei due videogiochi pubblicati da Warner Bros. di cui il primo scritto dall'italiano Christian Cantamessa, La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e il suo sequel, L'Ombra della Guerra.

Non sappiamo se avremo la possibilità di rivederlo in azione nella serie Amazon, ma è chiaro che nel momento in cui si dovesse scegliere di farci vedere in che modo Sauron arrivò a forgiare l'Anello diventerà focale mostrarci la fase preparativa con Celebrimbor, che realizzò tutti gli Anelli del Potere per poi distribuirli a elfi, nani e uomini. È da queste azioni che Sauron si ritrovò circondato dai Nazgul, gli uomini che si lasciarono irretire dagli anelli che vennero loro forniti: è cadendo sotto il potere degli artefatti che questi arrivarono a diventare gli Spettri dell'Anello, capitanati dal Re Stregone di Angmar, che nella battaglia dei Campi del Pelennor verrà poi sconfitto da Merry ed Eowyn. Prima di arrivare a questo, però, come confermato anche dagli showrunner, avremo la possibilità di approfondire l'argomento riguardante Numenor, la meravigliosa terra nel mezzo del Grande Mare nella quale gli uomini avrebbero potuto e dovuto vivere in maniera rigogliosa. Fondamentale per conoscere anche quello che è il passato di Aragorn, destinato poi a diventare il Re degli uomini, nei racconti di Tolkien l'isola è da sempre stata avvolta da un alone di entusiasmante mistero.



Il mito di Atlantide secondo Tolkien

La distruzione del Beleriand, avvenuta durante la Guerra d'Ira tra i Valar contro Morgoth, aveva spinto gli uomini a non avere più una dimora: per questo motivo Eru Iluvatar, l'Essere Supremo, aveva donato loro l'isola di Numenor, per ringraziarli per la loro fedeltà nel conflitto contro il Male. In grado di prosperare liberamente e di crescere in maniera rigogliosa, gli uomini iniziarono ben presto, però, a non sapersi più accontentare di quanto avevano e finirono per abbandonare l'isola, con l'intento di conquistare la Terra di Mezzo.



Quello che il Dio dà, il Dio toglie, perché Numenor, prima della grande battaglia che coinvolgerà la Grande Alleanza tra uomini ed elfi, sarà destinata a una fine infelice, ma sarà anche la chiave di volta per la trasformazione dell'interno mondo da piatto a sferico, dando il via alla Terza Era, quella che segna l'inizio della storia di Bilbo Baggins.

L'intero teaser è narrato da una voce a noi ben nota, perché si tratta di Morfydd Clark, la Dama Galadriel, nobile elfa della Terra di Mezzo che abbiamo conosciuto già nella saga di Jackson. Moglie di Celeborn, nacque a Valinor e si ribellò ai Valar nel momento in cui Morgoth si scagliò contro di loro: esiliata nel Beleriand, una volta distrutto quest'ultimo si ritrovò a raggiungere prima Annaminas, nei pressi della Contea, e poi a Eregion, non prendendo mai parte alla guerra ad Angband, la fortezza di Morgoth. Nella Seconda Era, Galadriel osserva invano il raggiro di Sauron nei confronti dei fabbri dell'Eregion, soprattutto Celebrimbor, e da questi riceve Nenya, l'anello invisibile che Frodo soltanto riesce a vedere quando indossa l'Unico. In grado di preservare e proteggere i luoghi abitati dagli elfi, Nenya rimarrà con la Dama fino al viaggio dai Porti Grigi.



Dei quattro principali personaggi del cast è Galadriel l'unica che dà continuità con quanto fatto da Jackson, perché Oren, l'antagonista, e i due protagonisti Beldor e Tyra saranno personaggi inediti, creati appositamente per la serie Amazon. Una storia che potrebbe, quindi, usare come pretesto lo scenario che abbiamo appena raccontato, ma che possa in qualche modo inseguire, vent'anni dopo La Compagnia dell'Anello, una vicenda nuova, che Tolkien non aveva ancora raccontato.

D'altronde già Cantamessa, nel suo L'Ombra di Mordor, ci aveva presentato il ramingo Talion, uomo della stirpe di Dunedain di Gondor, vissuto durante la Terza Era e in precedenza guardia del Cancello Nero. Non siamo quindi nuovi a operazioni del genere, che potrebbero riuscire a convincerci allo stesso modo, aggiungendo dei tasselli là dove Tolkien aveva lasciato ben pochi spazi vuoti, ma creato un universo all'interno del quale poter proliferare con fantasia e magia.



Chiudiamo la nostra disamina aggiungendo che la continuità data dal punto di vista grafico con la saga cinematografica di Jackson è una scelta che palesemente vuole accontentare i fan di vecchia data, che si lasceranno condizionare dalla gioia di ritrovare determinate dinamiche e tematiche in quell'epopea che ci condurrà all'Unico Anello. Sappiamo già che Howard Shore comporrà la colonna sonora della serie, e nel teaser ne abbiamo forse un assaggio, rappresentando di fatto il trait d'union più significativo tra Il Signore degli Anelli tra cinema e TV. D'altronde l'intenzione degli showrunner è proprio questa: raccontare cosa si nascondeva dietro Sauron e la sua sete di potere, come siamo arrivati a quel viaggio che ha condotto Frodo dalla Contea Baggins fino al Monte Fato, per distruggere quell'artefatto elfico che aveva messo La Terra di Mezzo a ferro e fuoco. Sarà anche per noi, adesso, un viaggio immenso dalle foreste di Lindon fino al regno di Numenor.