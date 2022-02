Il Signore degli Anelli, cosa ci riserva il trailer del SuperBowl?

Come annunciato nei giorni scorsi, Amazon ha mostrato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere durante il Super Bowl che si è tenuto stanotte negli Stati Uniti. L'incredibile trailer de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere era molto atteso e continua a rivelare dettagli su una serie che sta raccogliendo molto hype attorno a sé, facendo discutere molto a sette mesi dal suo arrivo (pochi giorni fa il dibattito era sul senso degli elfi neri ne Il Signore degli Anelli). Abbiamo pensato di ricostruire i vari passaggi del trailer per poter continuare nel lavoro di teorizzazione e di speculazione su ciò che ci è stato mostrato, fornendo qualche dettaglio in più a chi non mastica in maniera completa l'universo creato da Tolkien, prima della saga che tutti consociamo.



Il mito dell'isola di Numenor

Tutto si apre con un meraviglioso scorcio di un'isola circondata dalla purezza della natura incontaminata: questo affascinante appezzamento di terra altri non può che essere il regno di Numenor, l'isola che venne creata dai Valar all'inizio della Seconda Era facendola sorgere dal Mare a metà strada tra la Terra di Mezzo e Valinor, il regno dove alloggiano le divinità di Arda. Una terra offerta agli Edain, gli uomini che vissero nel Beleriand nella Prima Era, come ricompensa per aver combattuto contro Morgoth. A raccontarci l'intero trailer c'è una voce femminile, in esatta tendenza con quanto fatto con il teaser pubblicato con Galadriel a narrare la forgiatura degli Anelli: la ragazza, però, non è una numenoriana, perché ci verrà mostrata poco dopo.

Si tratta di una harfoot, un'antenata degli hobbit. Anche qui la scelta di Amazon è in continuità con quanto fatto da Peter Jackson, che aveva voluto raccontarci Il Signore degli Anelli dal punto di vista di Frodo Baggins, come d'altronde lo stesso Lo Hobbit dipendeva dal punto di vista di Bilbo. Anche in questo, quindi, a tessere le lodi e i canti di ciò che è stato il Signore degli Anelli prima della Compagnia, come recita anche la caption del trailer, c'è una hobbit.



Le domande che poco dopo finisce per porci vanno a sottolineare ancora di più quello che già sapevamo: la serie racconterà la Seconda Era e ciò che si ergeva lontano dalla Terra di Mezzo, per l'appunto Numenor e tutti i regni che non sono mai apparsi sullo schermo, dal Lindon di Gil-Galad fino, probabilmente, ai territori di Mordor prima che diventassero tali. La voce di chi racconta tutto, come detto, è della doppiatrice - in italiano - di Markella Kavenagh, una delle due giovanissimi attrici chiamate insieme a Megan Richards a interpretare le giovani harfoot.



La nuova vita di Galadriel

Proseguendo arriviamo a una nuova collocazione temporale: "Prima del Re", con un chiaro riferimento a Re Elessar Telcontar, Aragorn, ricordandoci ancora una volta che l'ambientazione è precedente alla Terza Era, epoca nella quale nasce il capitano dei Dunedain del Nord.

In questa Seconda Era l'umano col quale avremo a che fare sarà Isildur, ma c'è ancora tempo per questo. Prima il trailer ci mostra l'immagine di una cascata immersa nella neve, con Galadriel (Morfydd Clark) che sta cercando di non precipitare, mantenendosi ancorata alla montagna tramite un puntale. Un importante segnale per dirci che l'intenzione dello show, come già i primi scatti de Gli Anelli del Potere ci avevano raccontato, vuole percorrere la gioventù della Dama in maniera più dinamica: l'idea che Peter Jackson ci aveva lasciato della moglie di Celeborn era quella di una nobile elfa a guardia di un anello, ma adesso Amazon insegue tutt'altra narrazione. La guerra, la capacità di essere a capo di un plotone esecutivo, ma anche di fronteggiare un viaggio che l'ha condotta nel Lindon saranno al centro del personaggio. Lo notiamo anche nell'immagine successiva, con la zattera di Halbrand (Charlie Vickers), personaggio non canonico che Amazon ha creato per la serie. Sappiamo che si ritroverà con Galadriel e che i due saranno nel Belegaer, come mostrato nel trailer, nel mare di Arda che si trova a ovest della Terra di Mezzo, che connetteva, nella Prima Era, ad Aman tramite un ponte di ghiaccio noto come Helcaraxe, utilizzato dai Noldor per fuggire da Valinor.



In questo mare si ritrova l'isola di Numenor, dalla quale potrebbe venire Halbrand, che nel tentativo di raggiungere la Terra di Mezzo si potrebbe ritrovare vittima di un naufragio insieme a Galadriel: la stessa dama, d'altronde, attraversa il ponte di ghiaccio con Celeborn, ma esistono due versioni differenti della sua fuga, raccontate ne Il Silmarillion e nei Racconti Incompiuti. Amazon potrebbe aggiungere una terza versione, nella quale durante la fuga verso la Terra di Mezzo si ritroverà a naufragare.

Infine, in questo segmento, c'è spazio anche per un altro personaggio originale, ossia Arondir, del quale tanto si sta parlando in questi giorni: l'elfo silvano, al centro di numerose polemiche per la sua carnagione, è interpretato da Ismael Cruz Cordova e si mostra con un pettorale che richiama molto il design degli Ent, come mostrato già nei poster rilasciati da Amazon. Non si sa se effettivamente ci sarà un collegamento con i giganti, sebbene la razza Ent si risvegli con gli Elfi sul mondo di Arda. Ciò che conosciamo sicuramente è il rapporto che lega Arondir a Legolas e Thranduil, trattandosi della stessa famiglia dei silvani.



L'Era degli Elfi e la prima volta di Celebrimbor

Dopo questa carrellata di personaggi arriviamo a seguire una freccia infuocata che ci conduce fino ad un elfo vestito con grande eleganza: potrebbe essere, finalmente, Celebrimbor, personaggio chiave della Seconda Era e forgiatore degli Anelli, dal quale partì l'errore per il dominio di Sauron su Mordor. A dargli vita è Charles Edwards.

Dopo di lui si torna su Galadriel, per poi spostarci su un uomo che regge una fiaccola: questi dovrebbe essere Isildur, presentato nello show come un marinaio. Piuttosto che ridursi a una così semplicistica descrizione, è bene specificare che trattandosi di un Dunedain di Numenor, potrebbe essere diventato un uomo di mare nel momento in cui dall'Isola ha dovuto migrare verso la Terra di Mezzo. In quanto secondo re dei reami Numenoreani, venne esiliato fino al fondare Gondor e Minas Ithil, piantando il primo Albero Bianco di Gondor con il frutto che aveva rubato prima della distruzione di Numenor. Viene ricordato dai più per aver dato il nome all'Anello di Sauron, che divenne il Flagello di Isildur, che lo portò alla morte dopo aver staccato il dito allo stesso Signore Oscuro. Dopo un'ulteriore caption che ci ricorda che sta per iniziare una nuova leggenda arriviamo a vedere Durin IV (Owain Arthur), ancora nelle vesti di principe durante il regno di suo nonno, Durin III, re di Khazad-Dum, che diventerà poi Moira, personaggio del quale abbiamo parlato a lungo nell'analisi dei poster.



Ci soffermiamo, invece, su chi arriva subito dopo, ossia un giovanissimo Elrond, che si ritrova inginocchiato dinanzi a un'enorme roccia che potrebbe essere parte di una forgia. Non sappiamo bene cosa stia facendo, ma è chiaro che l'elfo avrà un ruolo altrettanto importante nella Seconda Era, prima di andare a fondare Gran Burrone. Prima di tornare ancora una volta a Galadriel, che inevitabilmente avrà un ruolo centrale in tutta la prima stagione, vediamo anche la principessa Disa (Sophia Nomvete) interpretare una donna nana ricoperta di oro. A questo punto arriviamo a due figure maschili di cui una svestita e circondata dalle fiamme vulcaniche, quasi come se fosse nel Monte Fato.

Su questo aspetto possiamo solo fare speculazione, perché Orodruin è il luogo nel quale Sauron forgiò l'Unico Anello, a Mordor. La sua prima apparizione è proprio durante la Seconda Era, quando l'Oscuro Signore cerca un luogo dove stanziarsi nella Terra di Mezzo, per poi scegliere proprio Mordor, per la presenza del Monte Fato stesso. Potrebbe, quindi, essere che la figura avvolta dalle fiamme sia proprio Celebrimbor, mentre Sauron lo guarda da fuori durante la forgiatura dell'Unico Anello, ma l'elfo non morì a Orodruin, bensì impalato sulla soglia dell'Eregion dopo esser stato ucciso dallo stesso Oscuro Signore, ponendo fine alla Casa di Feanor.



Resta una speculazione che sicuramente troverà maggior chiarezza nelle prossime rivelazioni. Intanto chiudiamo con una stretta di mano tra quello che abbiamo già pensato possa essere Tom Bombadil insieme a qualcun altro: è verosimile possa essere Baccador, la sua sposa, figlia della Regina del Fiume.

Quello che il trailer ci lascia, quindi, è una carrellata di tutti i personaggi che avremo con noi durante la prima stagione, dal 2 settembre, ma anche una grande attenzione per l'uso della CGI, che ci ha permesso comunque di apprezzare molte inquadrature della Nuova Zelanda, dove la serie è stata girata. Allo stesso modo sembra che il nuovo show di Amazon Prime Video voglia tenere molto alto il dramma, tra disastri ambientali e vicende con le quali confrontarsi, dalla caduta di Numenor fino alla nascita degli Anelli. Un lavoro che richiederà tanta ricostruzione, ma altrettanta fantasia per espandere l'appendice dell'opera di Tolkien.