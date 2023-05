I Simpson - Top e flop della stagione 33 sbarcata su Disney+

Chi ci segue ormai da tempo lo sa, non siamo mai stati tra i più apocalittici riguardo I Simpson. O perlomeno, abbiamo riconosciuto apertamente un comunque fisiologico calo nella qualità di una serie animata che non solo prosegue da oltre 30 anni, ma soprattutto - e secondo noi qui risiede il problema cardine - lo fa con un format che con eufemismo definiremmo antiquato: non è fattibile, nel 2023 e con i terremoti strutturali che hanno investito il settore nell'ultimo decennio tra streaming ed evoluzione del medium, adottare una struttura basata esclusivamente sulla fidelizzazione settimanale dello spettatore a lunghissimo termine ed al contempo pensare di mantenere uno standard qualitativo soddisfacente la maggior parte delle volte; 22 episodi annui sono al limite dell'impossibile al giorno d'oggi, eppure I Simpson continuano a puntarci noncuranti del tempo che scorre inesorabilmente.



Se poi si riscontrano anche delle decisioni - forse un po' dettate da una smania di voler dare una scossa - spesso discutibili, come il voler mettere in secondo piano la famiglia Simpson lo scorso anno o ripetere eccessivamente gli stessi temi oltretutto in episodi consecutivi in questa 33esima stagione, allora è evidente che le mancanze non possano che esacerbarsi. Dunque come giudichiamo la nuova stagione sbarcata all'improvviso in queste settimane su Disney+? Purtroppo appunto deludente, ricolma di puntate non atroci ma oltremodo insipide e sciatte, prive della verve che ha reso I Simpson un'icona del piccolo schermo. Una verve che, tuttavia, quando viene lasciata a briglie sciolte continua a sorprendere in maniere quasi commoventi, tramite uno sguardo capace di indagare a fondo e con rara precisione il mondo moderno.



Top - Tra commiati e canzoni dolorose

3. Bart in prigione (33x02)

Mettiamo subito le mani avanti: non è un episodio che vi cambierà la vita o farà esclamare agli storici detrattori che I Simpson sono tornati. E non si tratta neanche del classico capolavoro dal messaggio di base profondo, non banale e scevro da evitabili sentimentalismi. Quindi perché una puntata del genere dovrebbe essere considerata meritevole di ritrovarsi inserita tra i top? Motivo più semplice non esiste: fa ridere e non poco. Basta mettere al centro di tutto un rinvigorito Nonno Simpson alle prese con una truffa telefonica, un Homer che prima lo prende in giro e poi si rende conto di far parte della stessa frode e una Marge che a causa di ciò diviene una cinica quasi complottista e il gioco è fatto.

Intrattenimento nella sua forma più pura ed al contempo basica, 20 minuti che scivolano via leggeri e che riportano finalmente in auge uno dei migliori personaggi della serie, a dimostrazione di come a volte davvero basti poco per sfornare qualcosa di qualità. Il tutto ovviamente confezionato dalla squisita immagine di Homer che brucia gli oggetti su cui è stato truffato come un monumento alla sua stupidità. Poesia in sostanza.



2. Il sound di Gengive Sanguinanti (33x16)

Può sembrare ridondante l'idea di un altro commiato al personaggio di Gengive Sanguinanti, l'ennesima scappatoia nostalgica di un team creativo intento a raschiare il fondo del barile. Non neghiamo che nei primi minuti il nostro pensiero è stato esattamente lo stesso, ma poi il tempo scorreva e ci siamo resi conto che gli sceneggiatori hanno trovato un angolo giusto. Le musiche di Gengive Sanguinanti vengono usate come sottofondo di una pubblicità della lotteria? La nostra Lisa è subito sul caso per denunciare un simile crimine, scoprendo tra l'altro che il suo idolo del jazz ha avuto un figlio.

Un episodio che contemporaneamente non fa leva sulla nostalgia, mette al centro questioni spinose e molto attuali legate ai diritti d'autore e opera persino una forte autocritica proprio sul personaggio di Lisa, che magari scoprirà quanto i suoi moralismi imposti su chiunque a prescindere non siano meno nocivi del male che è talmente occupata a combattere. E la scena finale, quella si che è una sequenza di una dolcezza e semplicità che potremmo ricordare ancora per qualche anno.



1. Poorhouse Rock (33x21)

Immaginatevi un Bart trascinato di forza da Homer per assistere ad una giornata di lavoro del suo vecchio alla centrale nucleare. Non solo, sforzate ancora di più la vostra immaginazione per raffigurarvi un Bart impaziente di seguire le orme paterne, perché in fondo con quel lavoro comodo riesce a provvedere ad una famiglia con 3 figli, avere una casa tutta sua e persino dedicarsi a costosi vizi personali. No, non stiamo andando in profondità nel sottotesto socio-economico della celebre sitcom familiare animata, bensì è letteralmente la trama dell'episodio, con tanto di scoperta tremenda di non poter mai raggiungere un simile livello di benessere: la classe media sta svanendo, i lavori stabili non esistono, il costo della vita si impenna sempre più e l'élite dirigente sembra impotente nel risolvere la situazione.

Tutto veicolato attraverso un musical orchestrato da una sadica Lisa, drammatico ed incredibilmente lucido nel riportare su schermo quello che in fondo è il trauma - e l'ansia, aggiungeremmo noi - di un'intera generazione. Ecco, in un modo o nell'altro la certezza de I Simpson è che il capolavoro a dir poco geniale uscirà sempre e comunque



Flop - Idee insipide e gag inesistenti

3. Pixelati e spaventati (33x11)

Qui in realtà ci sarebbe anche poco da dire: è semplicemente una puntata vuota, priva di mordente o di qualunque momento comico - una mancanza abbastanza invalidante per una comedy - e basata su un concept che non riusciamo a comprendere. In pratica Bart e Lisa incitano i genitori ad uscire dalla loro perfetta comfort zone - perché notoriamente il matrimonio di Homer e Marge è esemplare e leggiadro - e li convincono a passare del tempo in un resort per coppie senza tecnologia. Ma i due lungo il tragitto finiranno dispersi nella natura selvaggia e...stop, tutto qui.

Cercheranno un riparo, pescheranno del cibo, ritroveranno la via di casa in uno dei più spenti, poco ispirati e terribilmente noiosi episodi de I Simpson degli ultimi 10 anni. Come anticipato in apertura, non è terribile o un insulto all'intelligenza dello spettatore, ma è soltanto una fatica che si trascina avanti per 20 minuti non mostrando segni di vita. Ecco, in un'immagine, "Pixelati e spaventati" è un encefalogramma piatto continuo.



2. La bugiarda erudita (33x15)

Come un fulmine a ciel sereno si scopre che Brandine a quanto pare è intelligente e Cletus non intende accettare un simile affronto, ormai convinto di non conoscere neanche più sua moglie. E Lisa viene coinvolta in un gruppo segreto di studenti intelligenti, novità assoluta per la figlia Simpson di mezzo e probabilmente saremo arrivati alla centesima occasione sprecata di darle un'amica stabile. Ora, è chiaro che in una serie così longeva e capace di attraversare numerose generazioni debba capitare per forza di ripetere spesso e volentieri le stesse lezioni di vita, lo capiamo.

Eppure ci sono modi e modi di farlo - " La pancia di Lisa" è un esempio illuminante di come riutilizzare il problema dell'obesità - e questo non può rientrare nelle accezioni positive. Un plot fuori dal mondo e da qualunque logica relazionale, assenza ancestrale di gag che facciano davvero breccia nello spettatore e uno svolgimento intriso di quel buonismo esasperato che in fondo non fa nemmeno passare il messaggio con la giusta efficacia. Una bocciatura su tutta la linea.



1. Così come siamo (33x04)

A causa di un'applicazione che mira a ridirigere il traffico verso le zone residenziali, Evergreen Terrace è da un giorno all'altro sommersa di traffico, al punto da rendere la vita di quartiere impossibile. Homer, però, trova una soluzione insieme al Professor Frink: far sparire la strada da tutte le mappe digitali - cosa fattibilissima che di sicuro non causerebbe altri mille problemi a cascata o siamo maliziosi noi a pensarla così, ai posteri l'ardua sentenza. Nel frattempo, bloccato nel traffico, Boe ritrova la sua ex Maya ed è indeciso sul da farsi.

Saremo onesti, non è in assoluto la peggiore puntata della stagione, ma è di sicuro quella che spreca il maggior potenziale per dare minutaggio ad una storyline che non ha alcun senso di esistere, tra le più infime dell'onorata carriera de I Simpson. E scavare nella psiche di Boe poteva essere la carta vincente per sfornare qualcosa di diverso, di eccentrico ed al contempo di profondo ed emozionale. Peccato che di tutto ciò nell'episodio ci sia solo una timida traccia, per mancanza di coraggio e per la vicenda della strada che non avrebbe meritato un secondo su schermo in più della premessa iniziale.