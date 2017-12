Sky: le migliori tre serie TV e tutte le nuove uscite di gennaio 2018

Un mese ricchissimo quello per gli abbonati SKY appassionati del piccolo schermo, con l'arrivo di nuove serie inedite e il ritorno di alcuni franchise leggendari a caratterizzare i primi trentun giorni del nuovo anno. Gennaio 2018 propone infatti la nuova, attesissima, stagione di X-Files, la quarta del vampiresco The Strain e della comedy The last man on earth, mentre tra gli esordi assoluti sono da segnalare la fantascientifica The Orville, creata e interpretata da Seth McFarlane, la parodia horror di Ghosted e la seconda, ma antologica, serie di American Crime Story basata sull'omicidio di Gianni Versace.

X-Files (stagione 11) - 29 gennaio

Il colpo di scena della decima stagione, che già segnava il clamoroso ritorno dell'iconica coppia di agenti FBI formata dal believer Fox Mulder e dalla scettica Dana Scully, concludeva lasciando tutti col fiato sospeso riguardo il destino di uno dei protagonisti. In questa nuova serie, contante ben 10 episodi (a differenza dei sei della precedente), si promette di fare nuova luce su alcuni misteri della saga, andando a rispolverarne la mitologia in una narrazione più organica che si concentra sulla ricerca di William, il figlio dei due, da cui potrebbero dipendere le sorti del mondo intero. E a giudicare dal trailer, sia Skinner che L'uomo che fuma avranno ancora una volta un ruolo fondamentale.

The Orville (stagione 1) - 11 gennaio

Già rinnovata per una seconda stagione, arriva sugli schermi italiani la nuova creatura di Seth McFarlane, una comedy a sfondo fantascientifico ambientata a bordo della USS Orville, capitanata dal poco divorziato comandante Ed Mercer, alla sua prima missione in quest'importante ruolo. Tra i membri dell'equipaggio vi è anche l'ex moglie Kelly, assegnata come primo ufficiale alla nave. Lo stesso McFarlane e la splendida Adrianne Palicki sono i principali protagonisti di questa produzione che fa dichiaratamente il verso in chiave parodica alla saga di Star Trek, con una messa in scena ed effetti speciali di prima qualità per il filone.

American Crime Story: The assassination of Gianni Versace (stagione 2) - 19 gennaio

Dopo il grande successo, di critica e di pubblico, della prima stagione incentrata sul processo O.J. Simpson, American Crime Story indaga in un altro caso scomodo quale quello della tragica morte di Gianni Versace, assassinato il 15 luglio a Miami Beach dal tossicodipendente Andrew Cunanan, ritrovato poi deceduto egli stesso qualche giorno dopo il compimento del crimine. Un cast delle grandi occasioni, con Edgar Ramirez nei panni dello stilista italiano e Penelope Cruz nei panni della sorella Donatella, che si promette nell'arco di dieci episodi di far nuovamente luce su un caso di cronaca ancora non del tutto chiarito.

Panoramica uscite

2 GENNAIO

Younger (stagione 3): nuovi episodi per la comedy romantica di Darren Star.

The Mick (stagione 2): ritorna la comedy con Kaitlin Olson.

Mom (stagione 4): Anna Faris ancora protagonista della comedy sul rapporto madre-figlia.



3 GENNAIO

I'm dying up here (stagione 3): torna la comedy drama con Melissa Leo e Michael Angarano.



5 GENNAIO

The Strain (stagione 4): nuovi episodi per la serie horror creata da Guillermo del Toro e Chuck Hogan.



9 GENNAIO

Mistresses (stagione 3): terza stagione per la serie con Alyssa Milano.



14 GENNAIO

Fresh off the boat (stagione 4): torna la simpatica famiglia taiwanese protagonista della comedy di Nahnatchka Khan.

Ghosted (stagione 1): comedy horror con protagonisti un poliziotto e uno scienziato.

The last man on earth (stagione 4): nuove avventure per il personaggio di Will Forte in questa comedy "post-apocalittica".



25 Gennaio

Mistresses (stagione 4)