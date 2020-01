Sky: tutte le nuove serie TV in uscita a gennaio 2020

Così come per Netflix, anche in casa Sky il mese di gennaio, dal punto di vista delle uscite Serial, promette grandi cose. E, quale modo migliore per iniziare il nuovo anno se non avviare la programmazione direttamente con due pesi massimi? Gennaio, infatti, sarà il mese dell'arrivo di due serie TV come His Dark Materials e The New Pope, ma non soltanto. La lista degli show in arrivo, a partire già dalla giornata di domani, è infatti corposa e variegata. Siete curiosi di scoprire quali titoli arriveranno in queste settimane? Beh, tenetevi pronti, allora. Stiamo per cominciare!

Queste Oscure Materie - His Dark Materials (1 gennaio)

Ideata da Jack Thorne e ispirata all'omonima collana letteraria di Philip Pullman, la serie TV realizzata in collaborazione da HBO e BBC è senza dubbio una delle più attese di tutto il 2020.

La storia segue le vicende della giovane Lyra Belacqua (Dafne Keen), unica persona al mondo in grado di leggere l'Aletiometro, uno strumento molto particolare in grado di misurare l'indice di... verità!

Poldark - Stagione 5 (3 gennaio)

Torna la serie TV con protagonista Aidan Turner nei panni di Ross Poldark. L'adattamento televisivo di uno dei romanzi più famosi della letteratura inglese di fine 900' ci narra le vicende di un giovane che combatte contro le ingiustizie per la difesa dei diritti civili.

Emergence (6 gennaio)

Le novità del mese continuano con l'arrivo della prima stagione di Emergence, show creato da Tara Butters e Michele Fazekas per ABC.

La storia ruota intorno alla poliziotta Jo Evans (Allison Tolman) che decide di prendere con sé la piccola Piper (Alexa Swinton), unica sopravvissuta ad un disastro areo di cui però la ragazza non ricorda assolutamente niente.

The New Pope (10 gennaio)

Il secondo pezzo forte del mese, dopo His Dark Materials, è senza dubbio The New Pope, serie in uscita su Sky Atlantic creata in collaborazione da Sky e HBO.

Lo show in questione non è da considerarsi un seguito "diretto" di The Young Pope, bensì un punto di vista diverso che racconta le vicende di un papa diverso. Grande cast per la serie che vanta nel suo roster attori come Jude Law e John Malkovich con il nostro Paolo Sorrentino al timone del progetto stesso.

Power - Stagione 6 (14 gennaio)

Torna la serie TV prodotta da Courtney A. Kemp in collaborazione con 50 Cent. Lo show narra le vicende di "Ghost" (Omari Hardwick) alle prese con la difficile missione di lasciarsi alle spalle un passato difficile e poco "pulito".

Manifest - Stagione 2 (16 gennaio)

Chi ha detto Lost? Tornano le vicende dei superstiti di un misterioso volo che, dopo aver fugato ogni traccia di sé per oltre cinque anni, tornano magicamente come se nulla fosse mai successo. La seconda stagione dello show vede tra i suoi protoagonisti, tra gli altri, l'attore Josh Dallas, famoso per aver interpretato il Principe Azzurro in Once Upon a Time.

Room 104 (20 gennaio)

Serie TV prodotta da Mark e Jay Duplass per HBO che racconta le storie di vari protagonisti, trovatisi a contatto con esperienze ultraterrene nella omonima stanza di un motel newyorkese.

Stockholm Requiem - Stagione 2 (28 gennaio)

Tornano gli episodi della serie tv di LaEffe basati sulla trilogia letteraria Bergman & Recht di Kristina Ohlsson. La serie segue le vicende della criminologa Fredrika Bergman (Liv Mjones) che, grazie alle sue capacità deduttive e riflessive, riesce a risultare fondamentale per le indagini della polizia locale.

A Discovery of Witches (29 gennaio)

Le novità del mese si concludono il 29 gennaio con l'arrivo della prima stagione di A Discovery of Witches, serie TV ispirata al primo volume della trilogia delle anime di Deborah Harkness. La storia segue le vicende della strega Diana Bishop (Teresa Palmer) e del misterioso ritrovamento di un manufatto stregato.

La prima stagione (già disponibile in patria dallo scorso anno) vede la protagonista impegnata nella comprensione dei testi contenuti nel manufatto, aiutata dallo strano vampiro Matthew Clairmont (Matthew Gode).

Le altre uscite del mese:

Legacies - Stagione 2 (1 gennaio)

Tornano le avventure della bella Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) alle prese con una vita tutta nuova nell'accademia per giovani "speciali" dopo che la sua esistenza è stata completamente rimossa dalle menti dei suoi compagni.



Spitting Up Together - Stagione 2 (4 gennaio)

Sit-com danese che racconta le vicende di una giovane e delle sue giovani figlie.



Suits - Stagione 9 (6 gennaio)

Disponibile il giorno della befana, la nona stagione del legal drama che vanta nel suo cast la presenza della bella duchessa di Sussex Megan Markle



Le regole del delitto perfetto - Stagione 1-5 (8 gennaio)

Arriva su Sky la serie TV ideata da Peter Nowalik e prodotta da Shonda Rhimes arrivata alla sesta stagione. La serie segue le vicende della bella e carismatica Annalise Keating (Viola Davis) alle prese con la sua delicata posizione di avvocato, alle prese spesso con la difesa di criminali di ogni specie.



Mayans M.C. - Stagione 2 (9 gennaio)

Arriva la seconda stagione della serie spin-off di Sons of Anarchy, ideata da Elgin James e Kurt Sutter.



Balthazar - Stagione 2 (9 gennaio)

Seconda stagione dello show francese che segue le vicende dell'affascinante medico legale Raphael Balthazar (Tomer Sisley).



Bob Hearths Abisola - Stagione 1 ( 19 gennaio)

Prima stagione della sitcom trasmessa da CBS divisa in 11 episodi.



The Good Doctor - Stagione 2 (20 gennaio)

Arriva la seconda stagione del medical drama con protagonista il giovane chirurgo autistico Shaun Murphy (Freddie Highmore), uno degli esponenti di spicco del prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.



Prodigal Son (20 gennaio)

Il nuovo show di stampo crime, creato da Chris Fedak e Sam Sklaver, ci mette nei panni del profiler Malcolm Bright (Tom Payne) e del suo turbolento passato.



Criminal Minds - Stagione 14 (31 gennaio)

Arriva l'ultima stagione della serie poliziesca ideata da Jeff Davis, trasmessa dall'ormai lontano 2005 sull'emittente CBS.



La vostra fame di serie TV è sazia? Bene! Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, ci vediamo a febbraio con le nuove uscite!