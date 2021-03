Sky Rojo prime impressioni: la nuova serie del creatore de La casa di Carta

Alex Pina ci sta facendo attendere l'ultima parte de La Casa di Carta, ma nel tempo che ci separa dal quinto atto della serie che racconta le vicende rivoluzionarie del Professore ci lascia su Netflix il suo nuovo esperimento: si tratta di Sky Rojo, l'ennesimo vagone caricato di oro del treno chiamato serialità spagnola. Dopo La Casa de Papel, quindi, e Vis a Vis - Il prezzo del riscatto, la Spagna continua a scoprire quanto successo riesce a ottenere in Italia grazie a Netflix, con Alex Pina che lentamente si sta trasformando in un Re Mida della criminalità iberica. Tra azione, adrenalina e un umorismo nero che si denota subito nella prima puntata, con battute per niente politicamente corrette, Sky Rojo promette di lenire quell'eventuale ferita che potreste avere nell'attesa che vi separa alla conclusione de La Casa di Carta.



Tre prostitute in cerca di libertà

Coral, Wendy e Gina sono al centro delle vicende raccontate da Sky Rojo, della quale abbiamo visto i primi quattro episodi. Dei viaggi rapidi, perché ogni puntata dura non più di mezz'ora, raccontandoci la storia di tre prostitute che hanno deciso, in qualche modo, di cambiare la propria vita. Vengono da tre mondi diversi, rispettivamente Cuba, Spagna e Argentina: unite dalla cultura spagnola, ma separate da chilometri di distanza.

Si presentano come il Club delle Spose e a scatenare la vicenda che Pina decide di raccontarci c'è la ribellione attuata nei confronti del loro pappone, lo sfruttatore noto come Romeo. Versata la somma di denaro che dovrebbe valere per riscattare la loro libertà, l'aria aperta e la separazione da un lavoro che le costringe a prostituirsi per poter essere serene, le tre ragazze inseguono la libertà, ottenuta in maniera non lineare. Cadute nella morsa di un furbo sfruttatore, Coral, Wendy e Gina non possono fare affidamento sulla polizia e quindi non è possibile, per loro, sporgere alcun tipo di denuncia nei confronti del loro proprietario. Anzi, si ritroveranno a essere inseguite da quelle forze dell'ordine che lo stesso Romeo ha messo in piedi.



Sky Rojo non è una storia di riscatto, né di denuncia nei confronti di un mondo, quello della prostituzione, che merita di essere contestato o criticato. Sky Rojo è solo una storia al femminile di tre protagoniste che si faranno forza tra di loro e riusciranno a scappare come una piccola comunità, senza che nessuno resti indietro. L'unica regola che le sta spingendo ad andare avanti è solo il sogno di poter sopravvivere, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Lo si comprende sin dall'inizio, quando le tre ragazze si ritrovano ad aggredire Romeo e a dover scappare. Avviene in maniera rocambolesca, senza tener conto di cosa accadrà dopo, intrecciando la vicenda con dei flashback che danno visibilità su quella che è la loro storia. In un sistema narrativo che mantiene un ritmo molto alto, così da poterci far trovare subito coinvolti nella fuga e nell'azione complessiva, non si temporeggia raccontando cosa è accaduto e perché Coral, Wendy e Gina si ritrovano in quel contesto.



Il sogno infranto della libertà

Le protagoniste, Veronica Sanchez, Lali Esposito e Yanis Prado, si ritrovano a raccontare una vita al limite, piene di soprusi e di temi borderline. Dall'altro lato Asier Etxeandia è Romeo, mentre il suo scagnozzo preferito, Moises, è interpretato da Miguel Angel Silvestre, già conosciuto al pubblico di Netflix tramite Sense8, serie nella quale vestiva i panni di Lito. Lo ritroveremo anche nell'ultima stagione de La Casa di Carta.

Il cast riesce a reggere il ritmo frenetico degno di un terzo atto, quello in cui oramai lo svolgimento è già bello che andato e in cui noi stiamo assistendo alla risoluzione del problema: saltellando tra presente e passato, quindi, Sky Rojo diventa frenesia pura, ma anche con un po' di dicotomia al proprio interno, soprattutto a causa di repentini sbalzi di umore e ribaltamenti di fronte, come se a ogni minuto potesse accadere il contrario di tutto. Il problema di Sky Rojo, che aveva in qualche modo già condizionato La Casa di Carta, è quella incapacità di resistere ancorato alla realtà dei fatti, a quella tangibile. La serie finisce per essere quasi surreale, condizionata da momenti che diventano facilmente assurdi, soprattutto nelle reazioni dei comprimari, fino ad alcune morti. Sin dalla prima puntata, infatti, ci troviamo ad assistere a scene di totale insensatezza nel riuscire a sopportare delle aggressioni fisiche: un po' come quando abbiamo visto Tokyo attraversare il corridoio fittizio creato dalle forze dell'ordine all'esterno della banca assaltata dalla banda, capace di schivare ogni proiettile per chiare esigenze narrative.



Sky Rojo non si separa da questa illusione e dal pretendere che lo spettatore si prostri a questa necessaria finzione, perché senza questa la morte sarebbe già dietro l'angolo. Basterebbe edulcorare alcuni passaggi, raccontarli con cognizione di causa, senza cercare l'esasperazione di una scena al cardiopalma che scaturisca in un espediente narrativo palesemente irreale. In questo Alex Pina dimostra di avere uno stile sì tutto suo, ma che a lungo andare rischia davvero di creare una scollatura troppo profonda tra la realtà e la finzione. Ed è per questo che Sky Rojo non può essere denuncia, non può essere uno spaccato realista, ma solo frenesia che sfiora quasi il fantasy.



La sensibilità delle tematiche

Certo è che Sky Rojo, diversamente dalla serie più famosa di Alex Pina, riesce a toccare qualche tema più sensibile, sicuramente più intenso di quanto fatto con La Casa di Carta: in quest'ultima si punta a una sorta di ribellione che però viene edulcorata dall'interesse personale, dal sogno di ricchezza e di ideale clandestino, mentre in Sky Rojo siamo dinanzi a una vicenda sì privata, ma che riesce a mettere sotto i riflettori anche la vita delle prostitute.



La sceneggiatura, realizzata da Esther Martinez Lobato, si concentra molto sul modo femminile di vedere il mondo: gli episodi viaggiano rapidamente, con azione e qualche battuta indovinata, anche se davvero troppo schiave dello humor nero, che deve essere in linea con le pretese dello spettatore ("le ferie alle prostitute le concede Dio con le mestruazioni" potrebbe essere un esempio). La prostituzione resta un argomento delicato, attorno al quale far girare tutta la denuncia di Alex Pina, che sfrutta la vita al limite delle tre donne per mostrarci anche il loro passato, di come sono finite agli ordini di Romeo e di come adesso vogliono scapparne.

C'è il sogno di cambiare vita, l'ambizione di poter sfuggire dai sobborghi delle città dismesse: promesse infrante, ambizioni disilluse e un circolo all'interno del quale una volta entrati non si riesce più a uscire. Non ci sono vere vittime, ma solo persone che hanno accettato di provare a cambiare qualcosa sfruttando le più antiche delle passioni, finendo però in un vortice di prostituzione al soldo di un carnefice. La serie continuerà anche con una seconda stagione, sempre da otto episodi, per un totale di 16 puntate da poco più di venticinque minuti: una prima parte e una seconda parte, insomma, come era stato previsto per La Casa di Carta.



Tutto quello che ci resta da scoprire, quindi, con l'arrivo delle altre quattro puntate (previste per il 19 marzo su Netflix) ci permetterà di arrivare a una quadratura del cerchio più completa, capendo fin dove vogliono spingersi le tre ragazze e come verrà risolto il conflitto con Romeo. D'altronde a costruire la trama orizzontale è la necessità di sfuggire a quel cadavere che pensano di aver lasciato a marcire all'interno del club di partenza, ma per le verticali ci sono solo tantissime problematiche che sorgono sin dall'inizio, tra ferite da mettere a posto e droghe da recuperare, collezionando e annoverando, in una lista per niente etica, crimini su crimini nel nome della fuga.