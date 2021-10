I Soprano: cosa aspettarsi dal film prequel The Many Saints of Newark

L'epopea mafiosa de I Soprano è durata sei stagioni e ha ridefinito gli standard qualitativi delle serie tv tarandoli verso l'alto. Del suo principio e della sua conclusione che ha fatto scuola si è già parlato e si continuerà a farlo per sempre, e da questo amore sconfinato per dei personaggi ancora vivi e vibranti è nato il progetto The Many Saints of Newark. Dalla mente di David Chase, il padre dei Soprano, ha preso forma questo film prequel che occuperà i cinema del mondo tra poche settimane con l'arroganza della combriccola al tavolino fuori da Satriale. Dopo l'apertura di Chase ad un altro film prequel dei Soprano, cosa dobbiamo aspettarci da questa imminente pellicola? La attendiamo con ansia o con trepidazione? Ma soprattutto, quanto spesso li sentiremo dire gabagool?



Anni difficili

Tony Soprano sta sorseggiando un caffè in cucina e osserva con attenzione lo stormo e anatre che ha fatto il nido nel suo giardino. Provengono dal Canada e si sono accasate lì per la stagione degli amori, l'uomo le sfama ogni mattina ed è felicissimo nel vedere che sono nati degli anatroccoli. Ha un sorriso beato sul volto mentre le guarda sguazzare nella piscina dall'altra parte dell'ampia vetrata che illumina la stanza. Indossa un accappatoio aperto che lascia intravedere la sua tenuta da notte: una canottiera bianca e dei boxer larghissimi.

Nella casa regna il silenzio, è solo in quella mattina sonnacchiosa e si gode con estrema tranquillità lo spettacolo offerto dalla natura. Dopo qualche istante però le anatre cominciano a prendere il volo, ed una dopo l'altra abbandonano per sempre il nido temporaneo lasciando dietro di loro una piscina disabitata e ricolma di foglie autunnali. Tony allunga il collo sopra il lavandino guardandole volare via, poi crolla a terra fragorosamente colto da un improvviso attacco di panico.



Questo è stato il nostro primo indimenticabile incontro ravvicinato con Tony Soprano, ma in The Many Saints of Newark scaveremo alle radici del mito. Il film è ambientato negli anni '60 e racconta l'infanzia e la crescita di un ragazzino di nome Anthony Soprano. Il piccolo si trova a vivere in un'epoca tumultuosa per il New Jersey. La città è squassata dalle guerre senza quartiere tra la comunità nera e quella italo-americana che cercano di rivendicare tutti gli affari malavitosi e i loro sporchi guadagni.

Nelle vene di Tony scorre il sangue della famiglia italiana che gestisce Newark per conto dei DiMeo, e attraverso i suoi giovani occhi seguiremo lo svolgersi delle battaglie sanguinose e gli intrighi politici dietro ogni scelta dell'organizzazione mafiosa. Mettiamo subito in chiaro le cose, la scelta di scritturare Michael Gandolfini era pericolosa quanto dovuta. Il figlio di James Gandolfini si ritrova ad interpretare il ruolo che ha reso iconico il padre scomparso troppo presto, questo avrà sicuramente pesato su di lui in termini di stress e aspettative. Ma già dai primi trailer del film si capisce che solo Michael poteva interpretare quel ruolo: la fisionomia, la corporatura, le espressioni dietro gli occhi tristi, tutto rimanda al Tony Soprano che conosciamo. La pellicola parlerà chiaramente degli anni di formazione di Tony e di come un ragazzo malinconico ed intelligente sia diventato un gangster senza pietà, ma grande attenzione sarà riservata a suo zio Dickie Moltisanti, che non a caso da il titolo del film (la traduzione letterale del suo cognome è infatti Many Saints). Johnny Soprano è interpretato da Jon Bernthal (reso celebre dal personaggio di Shane, sopravvissuto all'apocalisse zombie di TWD, qui trovate la recensione di The Walking Dead 11X06) e sta scontando la sua pena in carcere, perciò in quegli anni importantissimi Tony crescerà sotto l'ala protettrice dello zio che arriverà ad idolatrare.

Che ruolo avrà dunque il nucleo familiare dei Soprano? Vedremo sprazzi di Johnny, ma senza alcun dubbio i fari saranno puntati su quel concentrato di rabbia rancorosa che si fa chiamare Lidia, la madre di Tony. Nella serie tv l'anziana signora è stata dipinta come una donna senza paura, perfettamente a suo agio in quel contesto malavitoso.



Ha sempre fatto sentire la sua voce, andando spesso a contestare apertamente le decisioni di un Tony Soprano che ha assunto un potere ben superiore a quello che il padre aveva prima di lui. Sarà dunque molto interessante vedere Vera Farmiga vestire i suoi panni e scontrarsi con il marito Johnny, che non ha mai considerato un uomo all'altezza dei suoi incarichi.



I Molti Santi che vegliano sui Soprano

Durante le sedute dalla psicoanalista Tony non avrà granché da dire su suo padre, non era presente mentre lui cresceva e perdeva la sua innocenza, e lo ricorderà più che altro come un uomo buono e sfinito dalle continue lotte con la moglie. Molta più importanza viene riservata per suo zio Dickie, che nel film è interpretato da Alessandro Nivola.

Moltisanti è l'uomo che prende le decisioni difficili, aiutato dalla giovane gang che in seguito passerà agli ordini di Tony: Paulie Gualtieri, Big Pussy e Silvio Dante tornano davanti ai nostri occhi attraverso le loro giovani trasposizioni (rispettivamente Billy Magnussen, Samson Moeakiola e John Magaro). Dickie Moltisanti diventa la figura paterna che guida Tony nella sua turbolenta gioventù, cancellando i dubbi che lo assalgono e inserendolo negli affari di famiglia. Vedremo quindi svolgersi la parabola di questo grande uomo per il quale Tony ha solo parole di elogio e che non è mai stato interpretato nella serie tv. La sua apparizione più vicina è quella di suo figlio Christopher, nato proprio negli anni '60, su cui Tony veglierà come un padre, data la prematura scomparsa di Dickie Moltisanti, ripercorrendo il ciclo che prima aveva visto Tony in veste di figlioccio.



La calma prima della tempesta

Un altro personaggio importantissimo per la serie tv è quello di Corrado "Junior" Soprano, che negli anni 2000 è parecchio in là con gli anni ed è obbligato agli arresti domiciliari, ma la sua vena combattiva e manipolatrice non si è sopita. Seguiremo anche la sua storia nel film, viene infatti interpretato da Corey Stoll (recentemente comparso nell'ultima serie di Ryan Murphy, qui trovate la nostra recensione di Ratched) che ha dunque l'incarico di restituire gioventù ad un uomo assetato di denaro e successo.

Nell'epoca del potere dei Soprano zio Junior accetta malvolentieri la posizione di sussidiario, andando spesso a mettere i bastoni tra le ruote al suo stesso capo e sghignazzando dell'incapacità di Tony a punirlo. Nella serie Junior arriva addirittura a tramare contro di lui con l'aiuto di sua madre Lidia, con la quale sembra avere un legame molto forte e duraturo: il film farà finalmente luce sui loro trascorsi dandoci le risposte che attendiamo da anni?



Infine dobbiamo rivolgere particolare attenzione al nonno del neonato Christopher Moltisanti: l'uomo sarà infatti interpretato da Ray Liotta, che non si scrittura alla leggera quando si gira un gangster movie. Possiamo dunque aspettarci un ruolo importante per lui, e magari qualche strizzatina d'occhio a "Quei bravi ragazzi" di Scorsese proprio come accadeva per la serie tv.



Il film verrà proiettato nelle sale italiane il 4 novembre, ad un mese di distanza dalla distribuzione statunitense. Non c'è quindi molto da attendere per ritornare nelle pericolose vite degli straordinari personaggi che hanno segnato la storia dei serial tv, nel giro di poche settimane guarderemo volare via per l'ultima volta questo stormo disfunzionale di uomini e donne. Nella speranza che la pellicola si basi su un'idea profonda e ben eseguita, e che non sia solo una scusa commerciale per mungere il nome de I Soprano. Le aspettative sono altissime e le questioni ancora irrisolte dopo sei stagioni numerose. Attendiamo quindi con trepidazione il ritorno dei nostri personaggi preferiti cercando di sciogliere il nodo alla gola stretto dallo schermo nero di quel finale storico.