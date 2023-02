Da Spider-Man Noir a Silk: il Ragno-Verso si espande su Amazon Prime Video

Come un fulmine a ciel sereno, Sony e Amazon hanno annunciato Spider-Man Noir, serie live-action sullo Spider-Man di Terra-90124, un universo alternativo rimasto bloccato negli anni Trenta. L'annuncio del serial arriva ad un paio di settimane dalla conferma del fatto che la serie su Silk è ancora in produzione, e arriverà anch'essa su Amazon Prime Video nei prossimi anni. Anche Silk sarà una serie in live-action, ma la sua protagonista dovrebbe essere introdotta nel film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, in arrivo al cinema il prossimo 2 giugno. D'altro canto, anche Spider-Man Noir è stato presentato con una pellicola animata, Spider-Man: Un Nuovo Universo, del 2018. Ma cosa possiamo aspettarci dalle due serie? Chi saranno i loro protagonisti? Quali le trame? E soprattutto, quando usciranno?



Uno Spider-Man in bianco e nero?

Partiamo da Spider-Man Noir: al netto della conferma congiunta di Sony e Amazon, sulla serie non sappiamo pressoché nulla.

Considerato che lo Spidey "anni Trenta" è per la verità un personaggio secondario dei fumetti, stupisce persino che egli possa ricevere una serie TV "monografica": nulla di troppo lontano dalle politiche aziendali di Sony - i film su Hypno-Hustler ed El Muerto ne sono la riprova - ma c'è ancora mistero attorno ai motivi che abbiano spinto Amazon a farsi publisher della produzione. Da una parte, il colosso di Seattle potrebbe essere stato convinto dal successo riscosso da Spider-Man: Un Nuovo Universo, in cui l'arrampicamuri Noir aveva un ruolo relativamente ampio, grazie al quale è immediatamente stato accolto con grande favore dal pubblico, complice anche un ottimo doppiaggio da parte di Nicolas Cage. Al netto delle motivazioni dietro alle scelte produttive di Sony e Amazon, Spider-Man Noir potrebbe essere un serial interessantissimo, se non altro perché sarebbe la prima produzione per il grande o per il piccolo schermo a "rinfrescare" davvero la storia di Peter Parker, dopo tre trilogie estremamente fedeli ai fumetti sotto tale punto di vista.



D'altro canto, lo Spider-Man di Terra-90124 è profondamente diverso dal "nostro" Peter Parker. In primo luogo, questi non ottiene i suoi poteri da un ragno sottoposto a radiazioni gamma, ma da un artefatto mistico che ritrova in un magazzino di New York. Poi, le storie che lo circondano, complice l'età più matura rispetto all'arrampicamuri di quartiere di Terra-616, hanno un tono molto più adulto, quasi da thriller o da detective story, rispetto agli archi narrativi più leggeri, a metà tra l'action e la commedia, legati al "nostro" Peter Parker.

Ad accomunare i due eroi sono altri elementi, come il fatto che entrambi provengano da New York ed entrambi abbiano una Zia May ed uno Zio Ben: quest'ultimo viene inoltre ucciso da dei criminali in entrambi gli universi, facendo scattare la "molla" supereroistica nell'Uomo-Ragno. Una grande differenza sta però nell'età dei due eroi: se il "nostro" Peter è poco più che adolescente, quello noir è un adulto fatto e finito. Per certi versi, Spider-Man Noir somiglia più a Batman che allo Spidey che tutti conosciamo e amiamo, ed è proprio questa differenza a rendere ancora più interessante (almeno in potenza) il serial di Sony e Amazon.



In termini di trama, è molto probabile che il serial adatti la prima run di Spider-Man Noir, lasciando le altre due miniserie, Occhi Senza Volto e Crepuscolo a Babilonia, per la seconda e l'eventuale terza stagione della produzione.

Se così dovesse essere, Spider-Man Noir si concentrerà sulle avventure di un Peter Parker ormai adulto, giornalista per il Daily Bugle insieme all'amico Ben Urich, che pian piano smaschera il giro di malavita che controlla una New York nella morsa della Grande Depressione che ha seguito la crisi del 1929. Il nemico principale della serie dovrebbe dunque essere il Goblin di Norman Osborne, ma non è improbabile che il serial getti le basi anche per altri personaggi, come il dottor Otto Octavius, la Gatta Nera o persino Sandman, i quali potrebbero poi tornare nelle stagioni successive. Infine, durante i primi episodi della serie è probabile che vedremo l'incontro tra Peter Parker e una divinità-ragno, che gli fornirà i suoi poteri di arrampicamuri, i quali avranno dunque un'origine mistica e non fantascientifica. Interrogativo bonus: la serie sarà in bianco e nero? Altamente improbabile, ma una scelta così radicale potrebbe rivelarsi ampiamente in linea con il tono generale della produzione.



Silk: come Peter Parker, meglio di Peter Parker?

La serie live-action su Silk è stata annunciata nel "lontano" 2020, ma negli ultimi tre anni veramente poche sono state le informazioni concrete sulla produzione targata Sony e Amazon. La protagonista di Silk sarà Cindy Moon, una ragazzina newyorkese che, proprio come Peter Parker, viene morsa da un ragno radioattivo durante una mostra scientifica.

Il debutto a fumetti del personaggio risale al 2014, come sorta di alternativa femminile allo Spider-Man di Peter Parker, e subito l'eroina riscuote un grande successo di pubblico, nonostante delle storie di qualità piuttosto altalenante. Tra le principali differenze tra Cindy e Peter (tra i quali peraltro nasce anche una storia d'amore) abbiamo dei superpoteri leggermente dissimili: per esempio, Silk non ha la super-forza, ma può rigenerare il costume con le sue ragnatele, peculiarità dalla quale deriva il suo nome da supereroina. Non solo: Silk ha anche un senso di ragno molto più sviluppato di quello di Spidey, che perciò la rende un'alleata molto importante per l'Uomo Ragno che tutti conosciamo.



Sfortunatamente, sembra che un incontro tra Silk e Spidey non sia nei piani di Sony e Marvel, se non altro per via dell'ambiguità che circonda le licenze relative all'arrampicamuri sul grande e sul piccolo schermo.

Anche in termini di trama, il materiale su Silk non è tantissimo: gran parte delle apparizioni dell'eroina riguardano gli eventi di Spiderverse e di Secret Wars, che però saranno già adattati in altre forme al cinema nei prossimi anni e che richiedono una serie di preparativi narrativi e di worldbuilding che Sony e Amazon non possono permettersi. Rimanendo ancorati ad una prospettiva più "terrestre", e sempre ammesso che le due major decidano di restare grossomodo fedeli ai fumetti, la storia di Silk potrebbe ruotare attorno alla ricerca della famiglia misteriosamente scomparsa durante la sua prigionia in un bunker per mano di Ezekiel Sims, nemico-alleato di Spider-Man che decide di "mettere in gabbia" Cindy Moon per proteggerla da Morlun, un vampiro che fin dai tempi antichi ha giurato di dare la caccia agli avatar dell'Uomo Ragno. Una base non certo delle più originali, ma che potrebbe bastare per un paio di stagioni, almeno per permettere ai fan di conoscere il personaggio e per ripartire poi con delle storie originali.