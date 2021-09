Lo spin-off di The Boys: cosa aspettarsi dalla nuova serie Amazon?

Quando The Boys debuttò acquisì subito un tripudio di consensi perché, oltre all'ottima scrittura, la serie toccava una delle corde voyuristiche e morbose dell'uomo contemporaneo - la violenza estetizzata - mettendoci dentro l'iconicità dei supereroi e un approfondimento sui loro demoni interiori. Uno sforzo immaginativo che in realtà andava oltre la speculazione e toccava alcune tematiche sensibili del mondo odierno. E dato che oggi non esiste produzione di successo senza un universo da fondare, lo spin-off della serie è diventato realtà: Amazon ha ufficialmente ordinato la produzione della prima stagione rilasciando, a latere, alcune anticipazioni succulente. Con questo speciale facciamo ordine e vediamo cosa ci attende.



Lo spin-off di The Boys sarà un X-Men sanguinolento?

La sinossi dichiarata è che lo spin-off di The Boys sarà ambientato in un "college". Quindi dovremo aspettarci un The Boys stile X-Men, solo meno cerebrale, con protagonisti leggermente più maturi e con tanto sangue in più. Un college che, stando alle anticipazioni, preparerà i super al mondo del lavoro, rappresentato dai contratti milionari per difendere le città dal crimine.

È dunque inevitabile toccare temi sensibili come la competizione nel mondo del lavoro, la crisi delle istituzioni formative, gli inevitabili strali al sistema economico basato sulla performance, foriero di patologie psicologiche per i ragazzi. Una serie che si proporrà come una lente con cui osservare le difficoltà in cui annaspano i giovani reali una volta affacciatisi al mondo vero, dove l'unica cosa che conta è il risultato e la realizzazione materiale. Questi non sono nostri voli pindarici; The Boys, infatti, ha dimostrato di saper raccogliere il sentire del tempo e rimandarlo allo spettatore attraverso un filtro pop di assoluta attrattiva, servendosi dell'estetica e dello stilema supereroistico.

Insomma, in The Boys, i super non sono solo uno strumento, ma una potente allegoria per dire altro e di molto vicino a noi. Con lo spin-off scommettiamo sarà lo stesso, cambierà solo il punto di vista che passerà da quello maturo dei super adulti a quello dei ragazzi, questi ultimi alle prese con un momento di passaggio di assoluta delicatezza per la loro formazione. Volendo impreziosire la riflessione potremmo dire che se gli zombie - a partire da George Romero - hanno allegorizzato la crisi della modernità, oggi sono i super a evidenziare i punti critici della società contemporanea. Sicuramente il tema dei ragazzi interrotti è molto abusato per il genere, ma apprezzarlo nello stile irriverente e efferato di The Boys sarà come scoprire un condimento nuovo da mettere nel proprio panino preferito. Sì, perché la serie adattata da Eric Kripke non è solo ambientazioni e tematiche, ma rappresenta un genere che il pubblico chiede a gran voce: il rated-r supereroistico.



Trama, stile e il (possibile) legame con il fumetto

Lo spin-off di The Boys sarà una storia totalmente originale? Oppure sarà trasposta ed estesa dal fumetto? L'unico legame con l'opera di Garth Ennis e Darick Robertson a tema giovanile sono i "Teenage Kix" un gruppo di giovani ribelli e immorali che funge da caricatura efferata dei Teen Titans della DC Comics (il primo incarico di Hughie Campbell con i ragazzi prevedeva la sorveglianza di quest'ultimi, onde evitare che commettessero guai) ma l'eventuale relazione con questi personaggi è tutta da confermare.

Per quanto concerne lo stile, Eric Kripke ha parlato dello spin-off di The Boys e, da produttore esecutivo, ha dichiarato che la serie avrà uno stile personale e che quindi non sarà troppo devota allo show principale. Preoccupati? No, a Kripke c'è da credergli e volergli bene dopo averci regalato perle televisive come Supernatural e aver adattato efficacemente The Boys sul piccolo schermo (qui la nostra recensione di The Boys). Per quanto concerne la scrittura, Craig Rosenberg aveva impostato il soggetto e lo script ma ha successivamente abbandonato il progetto per divergenze creative con gli Amazon Studios e Sony Pictures - segnale di un forte polso creativo e strategico da parte delle due produzioni. Rosenberg è stato poi sostituito da Michele Fazekas e Tara Butters, già autori dell'ottima Agent Carter della Marvel, quindi abituati a sviluppare storie che dipendono fortemente da un nucleo narrativo principale e che senz'altro si troveranno a loro agio anche in questo caso.



Il cast principale è stato parzialmente svelato: Jaz Sinclair (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty (già vista nella serie The Flash nel ruolo di Weather Witch) e Maddie Phillips; anche se sono ancora sconosciuti gli altri nomi e, ovviamente, i ruoli che interpreteranno. Un cast giovane, ovviamente, per una serie che racconterà da un altro punto di vista il mondo dei supereroi , ovvero quello relativo al reclutamento e alla formazione dei nuovi prodigi da parte della Vought International. Gli eventuali collegamenti con la serie madre sono ancora oscuri ma le considerazioni sul futuro di The Boys e sul suo spin-off sono appena cominciate.