Da Squid Game a Zerocalcare: le migliori serie tv del 2021

E cosi possiamo finalmente dire addio anche al 2021, un altro anno piuttosto anomalo che in particolar modo nel mondo seriale si è rivelato molto bizzarro. È stata sicuramente un'annata di nuovo condizionata dalla pandemia con le conseguenze inevitabili che ne derivano, gli ultimi mesi, però, hanno cambiato radicalmente le carte in tavola, con numerose uscite sorprendenti, progetti insperati e anche gli immancabili quanto necessari passatempi, i telefilm che non cambiano la vita ma nel loro piccolo fanno un ottimo lavoro. Al contempo è stato un 2021 estremamente vario e non è tanto banale o scontato avere delle eccellenze in quasi ogni genere, dall'animazione passando all'horror fino ad alcune magnifiche docuserie - che chissà, magari in un anno più regolare non avrebbero goduto di tutta questa meritata attenzione.



Oppure, altro dato da non sottovalutare, abbiamo assistito alle prime invasioni dei Marvel Studios nel format seriale, un fenomeno di cui probabilmente osserveremo le ripercussioni solo nel prossimo lustro. Come detto appunto in apertura, sono stati giorni bizzarri ma affascinanti ed è tempo di farne un vero e proprio sunto attraverso le produzioni che ci hanno più colpito.



Arcane

Altro che colpito, la serie di Riot ci ha semplicemente folgorato, non crediamo esistano modi migliori per riassumerne l'impatto - come potete anche constatare dalla nostra recensione di Arcane. E, a nostro parere, non siamo ancora arrivati a comprendere perfettamente la magnitudine e l'importanza dello show su League of Legends sbarcato su Netflix. Già solo il versante puramente estetico è una delizia, il lavoro di Riot è una sontuosa opera d'arte che mescola animazione in computer grafica e disegnata a mano, capace di portare su schermo dei character design e degli scenari sensazionali.

Se poi si aggiunge una narrativa ben calibrata, dei personaggi incredibilmente carismatici, un crescendo emotivamente irresistibile e un virtuosismo registico mai fine a se stessi, che si legano alla caratterizzazione nonché evoluzione degli stessi protagonisti, ci troviamo al cospetto di un prodotto completo di cui non vediamo l'ora di ammirare il prosieguo. Serviva un film/serie che smantellasse una volta per tutte i pregiudizi - tipicamente occidentali - sull'animazione come di un qualcosa per bambini e sull'impossibilità di adattare un videogioco? La risposta è Arcane, senz'ombra di dubbio.



Ted Lasso

È molto banalmente il futuro delle comedy, in poche parole - se cercate la spiegazione lunga potete sempre recuperare la nostra recensione di Ted Lasso 2. Bill Lawrence, creatore dello show insieme a Jason Sudeikis, aveva già rivoluzionato il panorama del genere con un piccolo telefilm chiamato Scrubs e, per molti versi, Ted Lasso è l'evoluzione ulteriore di quella formula, libera da impedimenti e costrizioni quali la durata fissa delle puntate o gli slot del palinsesto in cui incastrarsi. Le avventure di un coach di football americano trapiantato in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio sono un culmine generazionale, il risultato di un decennio di esperimenti e innovazioni portati al massimo splendore - Sua Maestà Fleabag permettendo.

In un 2021 incredibilmente positivo per Apple TV+, la seconda stagione di Ted Lasso rappresenta la proverbiale ciliegina sulla torta, grazie al suo cast di protagonisti superbo, un umorismo camaleontico e la giusta alternanza tra momenti comici anche sciocchi e adorabili e sequenze dall'impatto emotivo devastante. Per ogni amante delle comedy e non solo è una serie immancabile e il nostro invito è di non farvi frenare solo perché, ad esempio, non siete fan del calcio come sport. Ted Lasso non è questo, fate un salto della fede e dategli un'occasione, non ve ne pentirete.



Squid Game

Il fenomeno dell'anno in fondo non poteva mancare l'appuntamento con questa lista e ci entra di diritto per la sua intrinseca qualità, ma similmente ad Arcane anche per la sua importanza. Non accade ogni giorno che una produzione giunta dall'altra parte del mondo che non sia l'America riesca ad ottenere tanto successo con meriti e possa aprire un universo intero di intrattenimento ad un pubblico immenso. E va ribadito che qualunque serie o film riesca in qualche modo ad ampliare i nostri orizzonti facendoci scoprire modi inediti di trattare e raccontare storie verrà da noi sempre sostenuta.

Se poi, come nel caso di Squid Game, ci si ritrova davanti anche un telefilm di ottima fattura non possiamo che essere ancora più felici: un canovaccio narrativo intrigante, dei personaggi convincenti pur nella loro semplicità, qualche plot twist ben architettato e soprattutto momenti e scontri squisitamente drammatici sono i punti di forza, con in più la furba capacità di sfruttare i classici elementi di un k-drama - in primis l'attenzione cruciale sui protagonisti e i loro rapporti - e reinventarli quel tanto che basta da inserirli in una cornice differente dalla loro comfort zone. Per i più curiosi, vi rimandiamo direttamente alla nostra recensione di Squid Game.



WandaVision

Non sorprende nessuno che una serie dei Marvel Studios si sia infiltrata di diritto qui. Forse ad un occhio superficiale desta più curiosità la scelta in sé, ma ammettiamo candidamente che alla netta concretezza dell'insieme e al finale elegante e sbalorditivo di Loki - forse un po' troppo rapida nel suo sviluppo - abbiamo preferito le ambizioni sfrenate e il sontuoso gioco di citazioni di WandaVision, come abbiamo messo in evidenza nella recensione di WandaVision. È il trionfo della sperimentazione, sia visiva che tematica, un brillante esercizio di stile che unisce l'apologia della sitcom ad un efficace racconto drammatico che parla di solitudine e di accettazione del dolore.

A parte magari un finale troppo sbrigativo e piagato da un eccessivo fanservice, WandaVision si presenta davvero come un cinecomic finalmente nuovo, diverso, profondo, che fiorisce su dialoghi mozzafiato e sulle interpretazioni tra le migliori viste in ben 13 anni di universo condiviso. Ed è vero, magari non avrà lo stesso impatto colossale e immediatamente diretto che il multiverso di Loki ha scatenato nella continuity, ma state attenti a Wanda, perché la sua storia è appena agli inizi e riserverà ancora numerose sorprese. A tratti è ancora miracolosa la fusione che si è riusciti ad architettare tra un prodotto dal taglio squisitamente autoriale e qualcosa dedicato al consumo di massa, eppure è accaduto e non possiamo che esserne esaltati anche a distanza di mesi.



The Beatles Get Back

Quanto deve essere difficile, se non proprio stressante a livelli massimi, avere l'opportunità tuttavia entusiasmante di trovarsi a contatto con ore e ore di filmati inediti su una delle band più importanti di sempre? È impossibile anche solo immaginare i pensieri al contempo ansiogeni ed emozionati di Peter Jackson durante la realizzazione della docuserie Disney+, ma possiamo tranquillamente affermare che il risultato è un capolavoro. È uno squarcio nella storia dei Beatles mastodontico e spettacolare, è impossibile non rimanere esterrefatti e ammaliati dalle loro conversazioni, le prove, i momenti di relax e i conflitti che hanno preceduto l'ultima apparizione dal vivo come gruppo.

È un pezzo di storia che prende vita nelle mani sapienti di un eccellente regista e che ci accompagnerà per anni a venire, un memento assolutamente stratosferico che celebra la grandezza e l'umanità di quattro uomini che hanno segnato e tuttora segnano in profondità il panorama musicale, sociale e della moda. Certo, è un viaggio a tratti forse un po' troppo lungo, ma che va intrapreso ad ogni costo - e non a caso l'abbiamo premiato nella recensione di The Beatles Get Back.



Midnight Mass

Midnight Mass è forse la serie più totalizzante, completa e devastante di questo 2021, un apice a dir poco godurioso della poetica di Mike Flanagan - d'altronde nella nostra recensione di Midnight Mass lo abbiamo definito il suo capolavoro. Abbandonando l'impostazione impiegata in Bly Manor e soprattutto in Hill House, il regista americano si è infatti potuto concentrare su un racconto più unitario, intimista, permeato da un terrore molto più sotterraneo e psicologico, lontano dalle atmosfere necessariamente bombastiche delle opere precedenti - riuscite e contestualizzate in Hill House, un po' meno in Bly Manor; in Midnight Mass tutto è più sottile, elegante, capace di divorarti dall'interno mentre questa minuscola comunità isolata dal mondo viene inesorabilmente corrosa e privata delle sue certezze.

E in mezzo a ciò si ergono loro, i superbi monologhi incomprensibilmente criticati e che invece rappresentano le chiavi di volta dell'intera produzione con la loro magistrale capacità introspettiva di scavare a fondo nel nostro animo, portando a galla incertezze e dubbi su ogni nostra azione, convinzione, credenza. Non per tutti i palati e specialmente non per tutti i cuori, ma Midnight Mass è un'opera spettacolare.



Speravo de Mori Prima

Speravo de Mori Prima è la serie che ha inaugurato un'annata eccellente per la serialità italiana, con di nuovo un prodotto insospettabile almeno alla vigilia. Pregiudizi scontati a parte - da cui ovviamente ci discostiamo -, in effetti sulla carta era soltanto una comedy che racconta gli ultimi anni di carriera di un'icona recente come Francesco Totti - qui potete rivisitare la recensione di Speravo de Mori Prima.

Quanta libertà si poteva mai avere se letteralmente chiunque appaia o venga citato è ancora vivo e vegeto e pronto a far valere le sue ragioni o la sua versione della storia, magari persino in ambito legale? Ecco, Sky ha dimostrato che con il giusto modo questa libertà può essere tanta e ha sfornato una comedy al contempo divertente e amara, varia con la giusta punta di trash senza dimenticarsi di assestare dei bei colpi allo stomaco tramite riflessioni dolorose sul proprio futuro e sulla strada da intraprendere.



In Italia è molto accentuato questo fenomeno, a volte qui è troppo facile dimenticarsi che i calciatori, per quanto individui sicuramente privilegiati, sono pur sempre persone e nella maggior parte dei casi ragazzi o ragazze sulla ventina o massimo trentina d'anni "bloccati", per cosi dire, in un sogno che inseguono da tutta la loro vita. E dopo che si fa? Speravo de Mori Prima avrà anche i suoi difetti, ma ha dalla sua delle ottime interpretazioni, una comicità piacevole e inaspettata e dei fondamentali messaggi di sottofondo, che parlano un po' a chiunque.



Maid

Ispirata da una storia vera e guidata dalla maestosa interpretazione di Margaret Qualley, Maid è un puro e genuino concentrato di umanità straripante, uno spaccato dal punto di vista femminile delle avversità della vita affrontate da una donna e sua figlia in fuga da una relazione abusiva. È una serie che, per molti versi, non è facile da guardare, non lo neghiamo, sia per gli argomenti trattati che per il modo in cui vengono affrontati, senza alcun tipo di censura o tentativi di addolcire l'insieme. Ma sono esattamente questi gli aspetti che rendono grande la miniserie Netflix, quella realtà nuda e cruda gettata contro lo spettatore con una furia priva di giri di parole.

Ed è raro vedere simili tematiche portate su schermo con una potenza simile, sottolineate dalle interpretazioni, dalla squisita regia e fotografia e da un doveroso commentario sociale su quanto problematiche del genere siano sottovalutate dalla società e dalle stesse persone con cui si può entrare in contatto. Maid è al contempo una dolorosa fiaba moderna sulla precarietà del quieto vivere e una denuncia sulla mancanza di consapevolezza nei confronti di simili fenomeni, mancanza fin troppo radicata nel mondo in cui viviamo. Se volete approfondire, vi lasciamo qui la recensione di Maid.



The Underground Railroad

Innegabilmente una delle migliori novità dell'anno, The Underground Railroad è innanzitutto una vicenda che andava raccontata e Barry Jenkins ha individuato il modo perfetto per farlo, intingendo la sua creatura con una dose sopraffina di realismo magico. La miniserie di Amazon Prime Video è un dipinto toccante della schiavitù afroamericana, è un'istantanea incredibilmente lucida su un volto dell'America che si tende troppo spesso a dimenticare e che invece è vivo e vegeto ancora oggi, ma è anche un racconto intriso di poesia e simbolismo, di suggestioni estetiche e riflessioni sulla crucialità della memoria collettiva e il sistematico tentativo di affossare l'identità e il retaggio di un popolo intero.

Come per Maid, siamo di fronte a tematiche che non sorprendono immediatamente, poiché presenti da decenni nella storia del cinema e negli ultimi anni anche in quella seriale, eppure ben di rado sono stati proposti con una tale potenza concettuale, in questo caso elevata ulteriormente dalle numerose storie che la serie va a comporre - e forse persino da una più abile comprensione del format televisivo, con tempistiche ed eventi studiati alla perfezione. La ferrovia sotterranea esiste davvero e noi vi invitiamo sinceramente a salirci. Per il resto, potete sempre rifarvi alla nostra recensione di The Underground Railroad.



Vincenzo

Diversamente da Squid Game, Vincenzo si presenta come un k-drama duro e puro, ma similmente al fenomeno dell'anno ha molte caratteristiche peculiari - le abbiamo spiegate molto più approfonditamente nella nostra recensione di Vincenzo. E lo si può notare con molta schiettezza fin dalle primissime sequenze, in cui si dà il via all'epopea dell'omonimo protagonista che, allontanatosi dalla famiglia mafiosa italiana che lo aveva accolto, ritorna in Corea per dedicarsi ad affari rimasti in sospeso. Chi è un po' più avvezzo al genere potrebbe già intravedere le trappole, una banalizzazione ed idealizzazione del fenomeno mafioso per poter empatizzare più facilmente col protagonista; una semplificazione in realtà estendibile anche alle altre tematiche centrali della serie.

Vincenzo invece sbaraglia qualunque dubbio, ogni singola volta che sembra vicino al precipizio lo evita elegantemente con la sua crudezza: il protagonista è e rimane un mafioso convinto fino all'ultimo istante, con tutte le conseguenze narrative che ne derivano. Il risultato è un k-drama unico nel suo genere, ricolmo di personaggi iconici e un villain a dir poco mostruoso quanto insospettabile, con in più degli escamotage narrativi che volutamente sfidano la sospensione dell'incredulità dello spettatore. Dategli una possibilità senza timore, ma preparatevi a sentire di tanto in tanto un italiano tutt'altro che perfetto.



Strappare Lungo i Bordi

Qui un doveroso ringraziamento va dato a Netflix, perché consegnare in mano un progetto a Zerocalcare lasciandogli una totale libertà creativa, sia nei tempi che nei contenuti, non è affatto una scelta da prendere sottogamba . E il risultato parla da sé, come abbiamo rimarcato nella recensione di Strappare Lungo i Bordi. Vero, stiamo parlando di un'artista che ha comunque una fanbase importante, ma crediamo che davvero in pochi si aspettassero, facendo partire Strappare Lungo i Bordi, uno Zerocalcare alla massima potenza.

Una serie che strutturalmente è tra le più semplici che si possano immaginare, in fondo non sono altro che racconti di alcuni momenti topici della sua vita; però è il contenuto a far da padrone assoluto, delle pillole di vita, di sarcasmo, di riflessione genuina che intessono un racconto orizzontale fatto di tante emozioni e lacrime. In più, anche questo un dettaglio che nel mondo contemporaneo è impensabile nella maggior parte dei casi, Strappare Lungo i Bordi dura il giusto. Non troppo, né troppo poco, ma esattamente quanto doveva durare per conferire la summa stilistica e poetica del suo autore, una personalità che siamo sicuri ha ancora tanto da dire.



Them

C'è spazio anche per un'antologia nella nostra classifica e quel posto se lo prende con merito Them, il progetto di Amazon Prime Video che forse più di ogni altro quest'anno ha saputo mescolare e calibrare uno scontro infinito fatto di battaglie sociali e terrificanti eventi paranormali. Le vicende di Harry e Livia, coppia trasferitasi in un apparentemente tranquillo quartiere di Los Angeles in realtà abitato da persone che covano solo risentimento verso "il nemico nero", danno vita ad un prodotto fortemente antinomico: da una parte il necessario messaggio sociale teso a sensibilizzare un paese che ne ha ancora bisogno e sembra non aver imparato nulla dalla propria storia, dall'altra una dialettica dell'orrore che trova nello sconforto e nel disgusto aperto le sue valvole di sfogo preferite.

Them vive e prospera meravigliosamente nel sollecitare di continuo lo spettatore, nel spingerlo oltre il limite e, quando l'intento orrorifico si fonde con le ambizioni sociali della serie, raggiunge vette estetiche e non anche clamorose. Scivola qualche volta di troppo nell'eccessivo sensazionalismo, si lascia prendere troppo dalla sua grammatica horror, ma non basta a cancellare alcuni dei momenti indelebili che ci ha consegnato. E nella nostra recensione di Them lo abbiamo ripetuto a più riprese.



Gomorra

Ancora una produzione italiana, il che ad essere onesti ci rende sinceramente entusiasti. Concedete anche a noi un po' di sano patriottismo ogni tanto, perché di fronte alla stagione conclusiva di Gomorra, da pochissimo conclusa su Sky, non si può far altro che applaudire. Gomorra semplicemente chiude i battenti in maniera clamorosa, perfetta - o quasi, lo abbiamo analizzato nella nostra recensione di Gomorra 5 - e le linee trovano il loro punto di congiunzione in un mix di pathos, azione, dramma ed emozione che lascia davvero pochi dubbi su un prodotto che sì, ha vissuto sulle montagne russe in alcuni frangenti, ma ha ripetutamente mostrato di cosa è capace.

È la fine di un'era e non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è stato a tutti gli effetti un vero e proprio miracolo televisivo che noi speriamo possa fare scuola - anche se siamo ben consci che non sarà replicabile nel breve periodo. Non vi diremo come andrà a finire il nuovo incontro tra Gennaro e Ciro, ma vi possiamo garantire che la quinta stagione ha trasudato momenti memorabili da ogni poro e si è regalata un finale denso ed emozionante come si vede di rado nella serialità contemporanea.