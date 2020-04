Star Wars Cassian Andor: cosa aspettarsi dalla serie prequel di Rogue One

Il momento è veramente propizio per tutti i fan di Star Wars. Con l'uscita di Disney+ non solo tutti i film della saga sono disponibili per gli abbonati, che possono finalmente rifarsi gli occhi anche sull'epico The Mandalorian di Jon Favreau, ma un sacco di altre sorprese li attendono dietro l'angolo. Una di queste è senz'altro l'annuncio di Cassian Andor, la nuova serie tv che avrà come protagonisti gli amati Cassian Andor (Diego Luna) e K-2SO (Alan Tudyk), rispettivamente il leader ribelle e il suo fidato droide in Rogue One: A Star Wars Story.



Rogue One è stato un fulmine a ciel sereno nell'universo cinematografico creato da George Lucas. L'eroica impresa di uno sparuto gruppo di Ribelli che sfidano una delle principali roccaforti dell'Impero per rubare i piani di costruzione della Morte Nera - permettendo così a Luke Skywalker di colpirne il punto debole e distruggerla in Una nuova speranza - non solo ha messo una pezza ad un piccolo buco di sceneggiatura di quarant'anni fa, ma allo stesso tempo ha generato uno dei migliori film di Star Wars. Una serie che andasse ad esplorare il passato di due dei personaggi più riusciti del film si è da subito presentata come un'idea allettante. Cassian Andor vedrà come showrunner Stephen Schiff (The Americans) e Tony Gillroy (Rogue One: A Star Wars Story), ma non raggiungerà i nostri schermi fino al 2021, secondo un recente leak, salvo ritardi dovuti all'emergenza Covid-19 . Già da ora possiamo però avanzare alcune ipotesi sulla nuova serie Disney+.



Un emozionante thriller di spionaggio



L'indiscusso vantaggio di questi nuovi progetti seriali risiede nellaall'interno dell'universo narrativo di. Se Jon Favreau fa estremo affidamento sugli stilemi dell' epica western in The Mandalorian rappresenterà un'ottima occasione per. Ne avevamo già avuto un assaggio in, il cui merito è stato senz'altro quello di, mostrando il lato oscuro di quest'ultima, in parte proprio attraverso il personaggio di Cassian, ufficiale della sezione intelligence dell'Alleanza Ribelle.

Il nostro eroe incarna un lato oscuro dell'etica ribelle, nella quale gli ideali rappresentano una priorità anche nei confronti della morale. Cassian infatti intraprende azioni sotto copertura con numerosi alias, costruendo così una rete di informatori che lo mette in diretto contatto con l'Impero, ma non si fa problemi a ricorrere a misure estreme nei confronti delle minacce che rischiano di far saltare la sua copertura e le speranze della Ribellione stessa. Ne è un fulgido esempio l'uccisione da parte di Cassian dell'informatore all'inizio di Rogue One, per evitare che l'Impero venga a conoscenza delle informazioni in suo possesso.





Un concetto distante dal sistema codificato di valori Disney, ma necessario nell'ottica di rendere tutte le sfumature contrastanti di una guerra senza quartiere. La trama dovrebbe concentrarsi sulle avventure del capitano dell'Alleanza durante i primi giorni della Ribellione - come tra l'altro confermato da una recente sinossi ufficiale di Cassian Andor -, attraverso storie piene di spionaggio e missioni che, nella loro ambiguità, mirano a riportare una nuova speranza in una galassia stretta nella morsa spietata dell'Impero.



Ombre e luci



". Queste dichiarazioni di Diego Luna introducono il vero valore aggiunto di qualsiasi serie televisiva, rispetto alla narrazione cinematografica. La dilatazione del limite temporale non solo diegetico, ma di formato, consentee approfondire quello di Cassian sarebbe un arricchimento necessario all'universo di Star Wars.Tanti i punti ancora da chiarire, come l'incontro e la riprogrammazione del droide imperiale K-2SO.bizzarri nell'universo di Lucas, da Han Solo e Chewbacca, a C-3PO e R2-D2. Siamo più che curiosi di assistere alle loro avventure e di vedere la versatilità di K-2SO come droide spia. E chissà se incontreremo altri personaggi delloo della saga.

La serie potrebbe inoltre essere una buona occasione per far luce sul passato di Cassian. Sappiamo che ha combattuto per la Confederazione dei Sistemi Indipendenti nelle zone dell'Orlo Esterno durante le Guerre dei Cloni, nelle quali ha perso la vita anche il padre. Che fin dall'infanzia si è sempre ribellato al potere costituito, lanciando pietre e bottiglie contro i camminatori della Repubblica e le truppe di Cloni. Non ci riesce difficile immaginare come Cassian sia diventato l'esperto agente infiltrato al servizio della Confederazione, ma ci piacerebbe vedere raccontata questa storia. Dopotutto, come per Rogue One, l'elemento d'interesse è la scoperta del percorso dei nostri protagonisti, perché la storia si sa già come va a finire.



Non solo Cassian

L'uscita di Cassian Andor potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa per la galassia lontana, lontana. Sappiamo per certo che Tony Gilroy scriverà l'episodio pilota e sarà anche alla regia di alcuni episodi della serie. Visto l'ottimo risultato ottenuto con Rogue One, confidiamo in lui, consapevoli che sia la scelta migliore per affiancare Schiff.



Cassian Andor sarebbe già in pre-produzione da sei settimane, secondo lo storico supervisore agli effetti speciali Neal Scanlon, e i lavori procederebbero tuttora da casa, dopo lo stop dettato dall'emergenza Coronavirus. È confermato anche che il production designer Luke Hull darà il suo contributo creativo alla serie e non abbiamo dubbi sul suo operato, visto lo splendido lavoro svolto su Chernobyl.



All'inizio del 2021 dovrebbero iniziare anche le riprese di un'altra attesissima serie, quella dedicata ad Obi-Wan Kenobi, con protagonista Ewan McGregor, prevista per il 2022; l'attore ha già letto le sceneggiature e ne è entusiasta. Ma non finisce qui, perché si vocifera che anche una serie dedicata a Darth Vader sia in lavorazione, con protagonisti nientemeno che James Earl Jones e Hayden Christensen, rispettivamente il Darth Vader della trilogia originale e l'Anakin dei prequel. Per ora accontentiamoci dell'ottimo The Mandalorian, fresco di release italiana per tutti gli abbonati a Disney+. Una cosa è certa, il futuro di Star Wars sul fronte serials è più radioso che mai.