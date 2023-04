Star Wars Celebration 2023: tutte le nuove serie, da Ashoka a The Acolyte!

Si è svolta una prima bizzarra giornata per la Star Wars Celebration 2023, come sempre piena non così tanto di annunci - quelli più che altro risparmiati quasi certamente per lo Star Wars Day - ma di conferme fondamentali. E no, non stiamo parlando dell'elefante nella stanza, ovvero il reparto dedicato ai lungometraggi che negli ultimi anni non sembra riuscire a trovare una direzione forte e precisa, tendenza che forse si invertirà con il ritorno di Star Wars al cinema. Ci riferiamo ovviamente in questa sezione alla controparte seriale dell'universo creato da George Lucas, che ad esempio ci ha trasportato nel futuro con il primo teaser di The Acolyte o fatto emozionare tutti i fan di Rebels grazie al trailer di Ahsoka che svela la data d'uscita. Però un sentimento agrodolce continua a pervadere la giornata, tra un The Mandalorian che non riesce a convincere fino in fondo e addirittura rumor di uno scontro tra Pedro Pascal e la troupe - aggiunte che infieriscono ulteriormente su un franchise alla disperata ricerca di un'immagine sana .



Sarà un leitmotiv dell'ultimo decennio, ma iniziamo ad essere piuttosto stufi di un ambiente incapace di trovare stabilità e spensieratezza sul lungo termine. Detto ciò, la Star Wars Celebration, pur potendo contare su entità già note, ci ha comunque dato delle news interessanti su progetti che potrebbero segnare il futuro prossimo di Guerre Stellari ed è allora l'occasione perfetta per fare un piccolo recap.



Il lato oscuro pronto ad invaderci

Partiamo proprio da The Acolyte: lo ripeteremo fino allo sfinimento, la serie ambientata nell'era dell'Alta Repubblica rappresenta uno degli spartiacque decisivi per i prossimi lustri di Star Wars. Perché? Perché è un serial che vuole legarsi direttamente al nuovo ciclo di romanzi e fumetti che ha preso piede un paio di anni fa (e che sta sfornando prodotti di discreta se non ottima qualità e fascino), perché finché non si stabilirà una roadmap concreta post-Episodio IX è banalmente più facile sfruttare epoche passate su cui il canone attuale stabilisce poco o nulla e, infine, perché vuole trattare in maniera più aperta il lato oscuro della Forza. Non crediamo servano altri motivi per guardare con interesse questo progetto.

Alla Celebration hanno innanzitutto confermato che Lee Jung-jae, la star di Squid Game, interpreterà un maestro Jedi ed è poi stato mostrato un primo teaser, che in realtà sembra non svelare nulla della trama in sé, bensì è più interessato a ribadire le atmosfere sensibilmente più dark della serie, che uscirà in un imprecisato momento del 2024 su Disney+. Certo, sono solo manovre di marketing in attesa di poter ammirare un trailer corposo, così come lasciano il tempo che trovano le parole della Kennedy, a dir poco sbalordita dagli episodi che ha già visionato.



Tuttavia, è pur sempre vero che dopo il successo di Andor siamo leggermente più inclini a credere in proclami del genere, forse è una via che la Lucasfilm potrebbe davvero seguire. E a proposito del nostro buon Cassian, è stato rivelato che purtroppo dovremmo aspettare non poco per la seconda - e, ricordiamo, ultima - stagione, attesa su Disney+ per l'estate del prossimo anno.



I Goonies e il sequel di Rebels

Un'altra serie piuttosto attesa è invece Skeleton Crew, sicuramente agli antipodi per mood ed ispirazioni rispetto a The Acolyte e che potrebbe rivelarsi l'erede impeccabile dello spirito più gioviale del franchise. Lo show con protagonista Jude Law nei panni di un maestro Jedi ha infatti reso nota l'intrigante rosa dei registi: dai Daniels freschi vincitori di un Oscar con Everything Everywhere All At Once all'osannata Bryce Dallas Howard, da Jon Watts a Lee Isaac Chung, da David Lowery a Jake Schreier; insomma, il talento non manca affatto, per una produzione che strizzando l'occhio ai Goonies può trasformarsi una piacevolissima avventura fantascientifica senza particolari pretese - a meno di sorprese improvvise che sono sempre benvenute.

Le luci della ribalta, però, oltre all'annuncio di un clamoroso ritorno in The Mandalorian, non possono che essere tutte dedicate allo splendido teaser trailer di Ahsoka, per una serie che trasuda sincero amore da tutti i pori. D'altronde è la manifestazione ultima su schermo di un progetto che Filoni sta portando avanti saltuariamente fin da The Clone Wars, oltre ad incarnare il sequel in live-action di Rebels che i fan chiedono ormai dal 2018. Le scelte di casting, da Rosario Dawson a Natasha Liu Bordizzo, sembrano rasentare la perfezione assoluta, la trama può già contare su uno dei villain più iconici e carismatici di Star Wars e le ambizioni - e di conseguenza le possibilità - sono infinite. Un culmine verrebbe da dire quasi generazionale, resterà da vedere la resa finale di Ahsoka, già rinnovata per una seconda stagione e che esordirà su Disney+ ad agosto.