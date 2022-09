Star Wars, da Mandalorian a Tales of Jedi: gli annunci al D23

Non è stato un panel particolarmente ricco, quello dedicato a Star Wars all'ultima D23. Sicuramente paga la preoccupante assenza di qualunque notizia sui film in sviluppo, la cui produzione a questo punto va considerata ancora in alto mare o quasi, ma pure sul versante televisivo la sensazione è che si potesse dare di più. Ad esempio era davvero così impossibile farci vedere anche solo qualche immagine di The Acolyte? Un piccolo teaser di Ahsoka, invece di un paio di scatti, sarebbe stato fuori luogo?

Non crediamo, anche se ci rendiamo ovviamente conto che è un po' il nostro fan interiore voglioso di notizie e novità a parlare - ed in fondo il D23 serve soprattutto a questo, a farci sognare e volare con la fantasia. Sono comunque state mostrate diverse cose molto interessanti e comprendiamo la spinosa situazione del franchise non soltanto a livello di percezione, che doveva iniziare a dare sostanza e realtà al mare magnum di annunci che ci hanno sommerso negli ultimi due anni.



E dunque un recap ci sembrava essenziale, perché va detto, abbiamo visto delle cose che ci hanno fatto emozionare e non poco.



Piccoli primi sguardi

Partiamo dalle notizie minori, che si risolvono piuttosto in fretta: dopo il primo trailer per la seconda stagione di The Bad Batch, adesso la serie animata ha anche una data d'uscita ufficiale, fissata non più per il prossimo autunno, bensì per il 14 gennaio sempre su Disney+; sono state rilasciate le prime immagini di Skeleton Crew, con Jude Law in primo piano davanti a quattro bambini che saranno quasi certamente i protagonisti della serie; e infine prime immagini anche per Ahsoka, una ritraente l'omonima Togruta interpretata da Rosario Dawson - con qualche minuscola modifica di design rispetto a The Mandalorian - e l'altra che rivela finalmente, anche se solo di spalle, la Sabine Wren di Natasha Liu Bordizzo.

E qui il cuore di un fan di Star Wars Rebels non può che commuoversi e sciogliersi, poiché la mandaloriana sta ammirando il suo stesso murale dei membri della Ghost, con lo scomparso Ezra al centro, dopo la strepitosa vittoria contro il grand'ammiraglio Thrawn per liberare il pianeta Lothal. Che sia lo stesso ed identico momento posto proprio alla fine della serie animata? Ahsoka partirà precisamente da lì? Non possiamo ancora saperlo, ma a distanza di quattro anni siamo più fomentati che mai per scoprire il futuro di questi personaggi capaci di far innamorare milioni di fan.



Mandaloriani, Jedi e ribellione

Passiamo ora alle new più sostanziose: innanzitutto il trailer finale di Andor prima delle premiere - con ben 3 puntate - fissata per il 21 settembre, un mix di scene già viste ed altre inedite. Un filmato che non fa altro che confermare quanto Lucasfilm faccia affidamento su questa serie, accompagnata negli anni da un sentimento di giubilo e convinzione irremovibile degli addetti ai lavori. E, com'era prevedibile, si tratta di un trailer che in realtà aggiunge poco o nulla, incentrato più che altro sul peso della Ribellione, sulla disponibilità a rischiare qualunque cosa pur di contrastare l'Impero, con uno Stellan Skarsgard e il suo Luthen in forma brillante.

Molto più ricco, invece, è stato il primo trailer di Tales Of The Jedi, serie animata con lo stesso stile di The Clone Wars di 6 episodi, divisi in due tronconi: uno, infatti, tratterà Ahsoka Tano, dalla sua infanzia agli allenamenti estenuanti con Anakin fino ad uno scontro con un Inquisitore - quindi post-Ordine 66? - che ricorda da vicino il celebre Darth Nihilus di Knights Of The Old Republic; l'altro avrà come protagonista Dooku e seguirà con ogni probabilità la sua caduta nel lato oscuro della Forza. Insomma, delle premesse molto interessanti, che danno oltretutto vita ad un format ampliabile in un'infinità di direzioni possibili. Ci sono numerosi piccoli anfratti della galassia lontana lontana che meriterebbero di essere esplorati o approfonditi e Tales Of The Jedi, che debutterà interamente su Disney+ il 26 ottobre, potrebbe rivelarsi nei prossimi anni uno dei migliori modi per farlo.



E chiudiamo con l'attesissimo trailer della terza stagione di The Mandalorian, che purtroppo si rivela essere un po' povero. Considerando l'uscita prevista per un generico 2023 - quasi sicuramente inizio anno - non è esattamente una sorpresa, anche se quello che abbiamo visto ci ha galvanizzato. Per prima cosa si ripercorre ciò che guiderà la trama del nuovo ciclo di episodi, ovvero il tentativo di Din Djarin di tornare ad essere considerato un Mandaloriano a tutti gli effetti, missione che lo porterà direttamente su Mandalore.

Che sia la volta buona per ammirare non solo per la prima volta il celebre pianeta in live-action, ma anche per portare avanti la sua complessa storia? È possibile d'altronde vedere di nuovo Bo-Katan, che accusa Mando e il clan di cui fa parte di aver abbandonato e diviso il suo popolo. E in sostanza il trailer finisce qui, in quanto si limita poi a ripresentare molte facce note e a dare un rapido sguardo a diverse sequenze d'azione, promettendoci un'altra odissea di avventure. Speriamo che tutte le aspettative siano rispettate, dopo altre delusioni pretendiamo che il futuro di Star Wars sia luminoso quanto le sue promesse.