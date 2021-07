Star Wars: l'universo espanso spiegato bene

Tra film, serie TV e universo espanso, la galassia di Star Wars è una delle più ricche e complicate del panorama dell'intrattenimento. Proviamo allora a fare chiarezza, spiegandovi nel dettaglio come districarvi tra prequel, sequel, spinoff, romanzi, fumetti e videogiochi. Includere ogni singola opera appartenente al franchise era impossibile: abbiamo quindi selezionato i titoli più significativi per la continuity della saga.



C'è da premettere che, sin dall'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney nel 2014, la continuity di Guerre Stellari è stata inglobata nel cosiddetto "Nuovo Canone". Dunque, tutte le opere dell'universo espanso precedenti a quell'anno sono da considerarsi apocrife, e perciò ribattezzate sotto l'etichetta "Legends".



Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana

Sappiamo ancora molto poco sulle origini dell'universo di Guerre Stellari. Lucasfilm ha da poco inaugurato l'arco narrativo dell'Alta Repubblica, in cui seguiamo le vicende dell'Ordine Jedi diversi secoli prima della storia classica, quando i difensori del Lato Chiaro governavano una Galassia in pace. Proprio in quest'epoca, però, dovrebbe ambientarsi "The Acolyte": si tratta di una serie TV per Disney+ che esplorerà le origini dei Sith, mostrandoci gli oscuri segreti dietro gli antichi rivali dei Jedi. La saga di Star Wars comincia ufficialmente con i capitoli cinematografici. La storia in ordine cronologico parte dalla trilogia prequel, che racconta la genesi di Anakin Skywalker: da Cavaliere Jedi a Signore dei Sith, fino alla trasformazione in Darth Vader e all'alleanza con Palpatine, con il quale rovescia la Repubblica Jedi a favore dell'Impero Galattico. Se volete approfondire alcuni retroscena posti tra La minaccia fantasma e L'attacco dei cloni, il nostro consiglio è di leggere il fumetto "Anakin e Obi-Wan", incentrato sulla formazione padawan del giovane Skywalker.



Prima del passaggio di Anakin al Lato Oscuro, tra Episodio II ed Episodio III, si collocano invece le vicende di The Clone Wars, la colossale serie animata ambientata nelle cosiddette Guerre dei Cloni: in questi anni si svolge infatti un aspro conflitto tra le forze della Repubblica e l'armata di droidi guidata dal Generale Grevious e dal Conte Dooku. Qui, oltre a trovare spazio numerosi Jedi mai comparsi sul grande schermo, fa il suo esordio Ahsoka Tano, un personaggio centrale dell'universo espanso di Guerre Stellari. Ahsoka viene infatti scelta come Padawan di Anakin ed è una dei pochissimi Jedi sopravvissuti al tremendo Ordine 66 ordito da Palpatine.

Durante gli eventi di The Clone Wars si svolgono anche numerose storie a fumetti e alcuni romanzi appartenenti al Nuovo Canone della Saga. Tra questi ne citiamo alcuni: "L'apprendista del Lato Oscuro", libro che porta a compimento la storia di Asaj Ventress, la spietata discepola di Dooku; "Figlio di Dathomir", una minisaga a fumetti incentrata su Darth Maul, sopravvissuto al duello con Obi-Wan; "Mace Windu - Jedi della Repubblica", che narra la gioventù del potentissimo Jedi interpretato al cinema da Samuel L. Jackson.



Subito dopo Episodio III - La Vendetta dei Sith si collocano invece alcune opere espanse, tra serie TV, videogiochi, comics e romanzi: è il caso di The Bad Batch, show animato ambientato nei giorni successivi all'Ordine 66 e incentrato su una squadra di cloni che non ha partecipato allo sterminio dell'Ordine (qui trovate la nostre prime impressioni su The Bad Batch); c'è poi il romanzo "Ahsoka", che segue le gesta della ragazza sopravvissuta allo sterminio dei Jedi.



Per approfondire la figura di Anakin è opportuno leggere anche la serie a fumetti "Darth Vader" scritta da Charles Soule, incentrata sui primi mesi del Signore dei Sith al fianco dell'Imperatore: in questa saga fanno il loro debutto i temibili Inquisitori, ex Jedi votati al Lato Oscuro e incaricati di sterminare i loro ultimi compagni rimasti in vita nella Galassia. Alcuni inquisitori sono inoltre avversari di Cal Kestis in Jedi Fallen Order, il videogioco di Respawn Entertainment ambientato pochi anni dopo Episodio III (qui, la nostra recensione di Jedi Fallen Order). Kestis dovrà infatti lottare contro i seguaci dei Sith per sfuggire alla Grande Purga e contribuire a rifondare l'ormai annientato Ordine Jedi.



In questa timeline vedranno la luce anche le nuove avventure di Obi-Wan Kenobi: il personaggio di Ewan McGregor sarà infatti l'eroe di una serie televisiva per Disney+ ambientata 10 anni dopo La Vendetta dei Sith. Un progetto ancora in lavorazione, in cui rivedremo anche l'Anakin di Hayden Christensen.

Prima della storia di Episodio IV - Una Nuova Speranza si svolgono le vicende di Solo - A Star Wars Story (che racconta le origini del leggendario comandante del Millennium Falcon) e Rebels, altra serie animata che segue le avventure di un gruppo di ribelli alle prese con gli Inquisitori dell'Impero. Protagonista è Ezra Bridger, che al fianco di Kanan Jarrus e di un'adulta Ahsoka Tano tenterà di contrapporsi alle forze di Palpatine. Principale antagonista di questa storia è Thrawn, spietato ammiraglio dell'Impero Galattico. Il carismatico Thrawn è tutt'oggi una figura centrale per l'universo di Guerre Stellari: a lui Lucasfilm ha infatti dedicato sia romanzi sia fumetti.



Anche i protagonisti di Solo e di Rebels meritano di essere approfonditi nell'universo espanso: la serie di comics "L'Ultimo Padawan" e il libro "Una Nuova Alba", ad esempio, si collocano nella linea temporale di Rebels; le avventure dei giovani Lando e Han Solo vengono a loro volta approfondite in fumetti (come l'omonimo "Lando" di Charles Soule) o romanzi: è il caso di "Last Shot", un libro di Daniel José Older. Sempre Lando tornerà nell'omonimo show televisivo annunciato da Disney e Lucasfilm.



L'epopea di Luke Skywalker nella trilogia classica è preceduta dallo spin-off cinematografico del 2017, Rogue One. Nel film di Gareth Edwards scopriamo come un coraggioso gruppo di ribelli abbia lottato per sottrarre all'Impero gli schemi segreti della Morte Nera: gli stessi progetti che passano nelle mani della principessa Leia Organa, leader della Ribellione, e che permettono a Luke di distruggere la stazione spaziale imperiale. Le vicende precedenti a Rogue One, inoltre, vengono narrate in "Catalyst", un romanzo di James Luceno, e verranno approfondite in "Andor", la serie TV con Diego Luna che vedrà la luce prossimamente su Disney+.



Dalla caduta dell'Impero alla Nuova Trilogia

Sono molte le storie ambientate durante e dopo gli eventi di Episodio V e VI. La trilogia letteraria di "Aftermath", ad esempio, getta le basi per il piano di rinascita di Palpatine in vista del suo clamoroso ritorno ne L'Ascesa di Skywalker; la serie a fumetti "L'impero a pezzi", invece, racconta le fasi successive al crollo dell'Impero e introduce i genitori di Poe Dameron, l'eroe della Resistenza nella trilogia sequel. In questa fase della saga trova spazio anche la storia di Battlefront 2, il videogioco di DICE con protagonista l'ex imperiale Iden Versio: l'opera pubblicata da Electronic Arts si svolge sia dopo Il ritorno dello Jedi sia molti anni più avanti, poco prima la trama de Il risveglio della Forza, e racconta la redenzione di Iden dopo aver conosciuto i valori della Nuova Repubblica (qui trovate la nostra recensione di Battlefront 2).



Nello stesso periodo si svolge anche la storia di Star Wars: Squadrons, il gioco di Motive Studios che ci mette nei panni di Rao Highmoon e Case Kassandora, rispettivamente ribelle e imperiale coinvolti nelle battaglie successive a Episodio VI (qui la nostra recensione di Star Wars Squadrons).

25 anni prima delle avventure di Rey, Finn e Poe si svolge l'epopea di The Mandalorian. La serie racconta le gesta di Din Djarin, uno degli ultimi sopravvissuti alla famosa caduta di Mandalore durante le Guerre dei Cloni, e del suo viaggio per proteggere il Bambino, un cucciolo di esemplare appartenente alla razza di Yoda che potrebbe rappresentare una nuova speranza per il rinato Ordine Jedi (qui trovate sia la nostra recensione di The Mandalorian, che la recensione di The Mandalorian 2).



In questa fase della saga ritroviamo un giovane Luke Skywalker, nuovo leader dell'Ordine, e persino Ahsoka Tano, in viaggio per la Galassia alla ricerca del grandammiraglio Thrawn. Ahsoka tornerà protagonista nell'omonima serie live-action di prossima uscita, in cui torneremo a seguire le sue avventure e la rivedremo contrapporsi al tremendo e redivivo comandante imperiale. A cavallo tra la seconda e la terza stagione di The Mandalorian si collocherà "Il libro di Boba Fett": nello spin-off televisivo, in uscita alla fine del 2021, rivedremo dunque il micidiale cacciatore di taglie, scampato alla fine ingloriosa che lo vide protagonista ne Il ritorno dello Jedi.

Prima di approcciare la Nuova Trilogia, infine, è opportuno guardare la prima stagione di Star Wars Resistance, altra serie animata che comincia 6 mesi prima de Il Risveglio della Forza: lo show segue la storia di Kazuda Xiono, pilota della Resistenza, e nelle successive iterazioni si intreccia con la trama de Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker. In conclusione sono diverse le letture di accompagnamento agli episodi VII, VIII e IX: i vari personaggi secondari, come Poe Dameron, Phasma e tutti i membri principali della Resistenza e del Primo Ordine vengono approfonditi tra romanzi e fumetti. "The Rise Of Kylo Ren" di Charles Soule esplora il tormentato passato del figlio di Han Solo; mentre la serie di Captain Phasma fornisce ulteriori informazioni sul soldato del Primo Ordine interpretato da Gwendoline Christie.



Quella di Star Wars è, in definitiva, una Galassia in continua espansione: il già ricchissimo universo di Guerre Stellari si arricchirà ulteriormente nei prossimi anni tra cinema, televisione, videogiochi, fumetti e romanzi, e non vediamo l'ora di scoprirne tutti i sorprendenti segreti.