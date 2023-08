La storia di Ahsoka e cosa guardare per capire la serie con Rosario Dawson

Ed eccoci qui tornati a parlare di un argomento piuttosto delicato: nell'ambito di franchise di lunga data, all'uscita di un nuovo capitolo - film o serie tv che sia - c'è bisogno di recuperare tutto o solo qualcosa in particolare? Non crediamo neanche ci sia così tanto bisogno di spiegare quanto sia attuale un interrogativo del genere, è un tema che spunta fuori in pratica ad ogni appuntamento con il Marvel Cinematic Universe, specialmente da quando hanno deciso di puntare molto sulla serialità. Da diversi anni a questa parte Star Wars non è affatto dissimile, anche se fino ad ora la situazione si è attestata su un piano estremamente gestibile.



Ad esempio, dando per scontata la visione dei 9 film principali, per godersi Andor non c'è davvero bisogno di molto altro oltre il recupero di Rogue One - ed anche lì, secondo noi, non è proprio assolutamente stringente come prerequisito. Invece con The Mandalorian, dalla seconda stagione in poi, un minimo di conoscenza pregressa di alcuni archi di The Clone Wars e Rebels è praticamente necessaria, altrimenti numerosi plot twist o apparizioni perdono la loro efficacia.



I requisiti stanno già salendo, no? Cosa accade allora con uno spin-off diretto di The Mandalorian come Ahsoka, che ha al centro di tutto dei personaggi che nei film non hanno mai trovato spazio? Saremo diretti: Ahsoka, che debutterà su Disney+ il prossimo 22 agosto su Disney+, è ad oggi la serie Star Wars che richiede il maggior numero di conoscenze pregresse e non c'è, almeno dal nostro punto di vista, nessun modo per aggirarle. Abbiamo allora deciso di ripercorrere, sinteticamente e per tappe fondamentali, la vita di Ahsoka Tano per capire cosa andrebbe recuperato e cosa no.



Ascesa e caduta di una Jedi atipica

Stabiliamo prima di tutto, però, una regola cruciale: ci atterremo soltanto ai prodotti audiovisivi, perché se dovessimo prendere in considerazione anche le opere cartacee si verrebbero a creare delle vere e proprie incongruenze - oltre al fatto che è ridicolmente arduo capire se certi libri o fumetti vanno ancora considerati canonici o meno.



Allora, chi è Ahsoka Tano? Ahsoka è una Togruta nata sul pianeta Shili che, già alla tenera età di un anno, dimostra di avere una forte connessione con la Forza dopo aver calmato un animale feroce in una battuta di caccia, come ci ha mostrato Tales Of The Jedi - qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Tales Of The Jedi. A circa 3 anni viene quindi scoperta dal maestro Plo Koon e portata su Coruscant, dove inizia ovviamente l'addestramento Jedi e mette subito in mostra un caratterino giusto un po' ribelle.

Notando ciò, il maestro Yoda pensa di affidarla a nientepopodimeno che Anakin Skywalker, convinto che la similarità della loro indole possa far crescere entrambi. In qualità di Padawan di Anakin, Ahsoka partecipa per anni a diverse spedizioni delle Guerre dei Cloni, affina le sue indiscutibili abilità e al contempo un'impossibilità a seguire ordini - dote aumentata esponenzialmente grazie agli insegnamenti di Anakin. Il primo vero snodo decisivo avviene tuttavia nella quinta stagione di The Clone Wars, quando la nostra protagonista viene accusata dell'omicidio della principale sospettata in un attentato al Tempio Jedi.



Dopo una lunga serie di fughe, indagini nel sottobosco criminale di Coruscant ed alleati improbabili, Ahsoka viene giustamente scagionata, ma la delusione nell'aver visto amici e compagni di infinite avventure - esclusi i soli Anakin e Padmé - trattarla come un'assassina pur non avendo prove definitive è troppo forte. La sua decisione allora non può che essere una sola: in una scena incredibilmente drammatica, Ahsoka lascia Anakin e l'ordine Jedi.

Proseguendo su un itinerario puramente cronologico, ritroviamo Ahsoka nella settima e ultima stagione di The Clone Wars (qui potete recuperare la nostra recensione di The Clone Wars 7), intenta a farsi una nuova vita nei bassifondi di Coruscant e, dopo una piccola baruffa con il sindacato dei Pyke, viene intercettata da Bo-Katan Kryze, che la convince ad intervenire su Mandalore contro un vecchio nemico ora a capo del suo popolo, ovvero Maul.



In un altro straordinario momento di intenso dramma, durante il loro confronto Maul spiega chiaramente ad Ahsoka quali siano i piani di Sidious riguardo la Repubblica, i Jedi e Anakin, dando a tutti gli effetti un'ultima occasione per prevenire la sua caduta nel Lato Oscuro. Ahsoka, però, non gli crede e, mentre lo trasporta come prigioniero, deve pure affrontare il terribile Ordine 66, da cui riesce a malapena a salvarsi.



Sforzi di Ribellione

E sempre in Tales Of The Jedi la vediamo partecipare al funerale di Padmé - sorvoliamo su quanti retcon questa apparizione ha comportato - su Naboo, per poi venire riconosciuta da Bail Organa, che le offre un posto nella Ribellione. Ciò ci porta direttamente in Rebels, in cui alla fine della prima stagione viene rivelato che Ahsoka ha agito come una sorta di liaison tra la Ribellione e il gruppo guidato da Kanan Jarrus sotto il nome di Fulcrum, per introdurli in seguito ad azioni di sabotaggio che vadano ben oltre il solo pianeta Lothal.



Qui le cose iniziano a farsi un tantino bizzarre, poiché ci inoltriamo in un microuniverso di lore che Star Wars ancora deve spiegare e su cui con ogni probabilità la serie dedicata alla nostra Jedi atipica preferita farà più luce: Ahsoka e il gruppo di ribelli, nel finale della seconda stagione di Rebels, si dirigono su antico pianeta Sith chiamato Malachor alla ricerca di un modo di eliminare la minaccia degli Inquisitori.

Ad aspettarli, però, non trovano soltanto un tempio Sith, non solo ritrovano il caro vecchio Maul che ha dei piani tutti suoi, ma persino degli Inquisitori che allertano Darth Vader della loro presenza. Si scatena allora un'enorme battaglia su tutti i livelli del tempio e non può non spiccare lo scontro tra l'allieva Ahsoka e il vecchio maestro ormai abbandonato al Lato Oscuro. Il vincitore? Non possiamo esserne certi, poiché il tempio crolla mentre loro duellano, ma il solo ad emergere dalle rovine è naturalmente Vader.



È questa la fine di Ahsoka? Per un po' sì, finché nella quarta stagione di Rebels Ezra Bridger scopre una misteriosa dimensione chiamata il Mondo tra i Mondi, cercata disperatamente anche da Palpatine perché sembra poter aprire dei varchi in qualunque momento della storia. Ed Ezra, totalmente perso in questo piano mistico della Forza, riesce tuttavia a trovare il momento della morte di Ahsoka e a tirarla fuori prima che il tempio Sith crollasse. Non cercate ulteriori spiegazioni, per adesso possiamo limitarci a queste semplici speculazioni su cosa il Mondo tra i Mondi sia e che comporti canonicamente.

Il viaggio della Togruta in Rebels sostanzialmente finisce qui, ma rimangono altre due brevi apparizioni da segnalare: il quinto episodio della seconda stagione di The Mandalorian (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 2), che ha segnato il suo trionfale esordio in live-action perfettamente interpretata da Rosario Dawson, dove scopriamo che la Jedi sta ancora cercando il Grand'Ammiraglio Thrawn; e il sesto episodio di The Book Of Boba Fett (e qui potete recuperare la nostra recensione di The Book Of Boba Fett), apparizione che in realtà al personaggio aggiunge davvero poco, se non per l'emozione totalizzante di vederla interagire con Luke Skywalker, il figlio del suo vecchio maestro. Una sensazione difficile, anzi impossibile da descrivere a chi non ha seguito in lungo e in largo la saga.



Un recupero frammentario

Torniamo allora alla domanda chiave: alla luce di ciò, cosa bisogna recuperare per comprendere Ahsoka? Ad esempio Tales Of The Jedi non lo riteniamo necessario, in quanto alla fine dei conti dà più informazioni su aspetti già noti o facilmente deducibili della vita di Ahsoka, anche se le tre puntate a lei dedicate sono recuperabili in una mera pausa pranzo. Così come vedere tutta The Clone Wars solo per Ahsoka ci sembra un azzardo esagerato, ci si può tranquillamente limitare ad alcuni degli archi più iconici per comprendere il personaggio - la saga di Mortis nella terza stagione, quella di Geonosis nella seconda e, lo diamo per scontato, l'addio all'Ordine Jedi a chiusura della quinta.

Discorso diverso per l'ultima stagione di The Clone Wars, divisa in 3 macro-archi da 4 puntate ciascuna, due dei quali dedicati proprio alla nostra protagonista. Il suggerimento sarebbe di recuperarli entrambi, ma se state facendo una corsa folle contro il cronometro ci si può ridurre solo agli ultimi 4 sontuosi episodi. Il caso più spinoso riguarda Rebels e non faremo troppi giri di parole: la serie su Ahsoka sarà un diretto proseguimento dell'epopea di Ezra Bridger e compagnia e, in quanto tale, va recuperata tutta, volente o nolente. Non la si può aggirare né ignorare, si perderebbe il senso stesso della prossima produzione targata Star Wars.



Certo, nelle stagioni mediane ci sono varie puntate particolarmente fini a sé stesse e di conseguenza evitabili, ma questo purtroppo è il massimo. Infine, riteniamo mandatorio recuperare l'episodio che la vede protagonista in The Mandalorian, che rappresenta una sottospecie di prologo all'intera serie, e consigliamo vivamente di visionare comunque la parte ricoperta in The Book Of Boba Fett, sebbene solo per il piano emotivo. Speriamo che questo articolo vi sia stato d'aiuto e vi auguriamo buon recupero, che la Forza sia con voi.