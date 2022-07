Stranger Things 5: cosa ci aspetta nel futuro della serie? Tutte le teorie

La quarta stagione di Stranger Things si chiude con un'immagine emblematica. Hawkins è stata distrutta da quello che, come riportano le news locali, è stato uno dei terremoti più forti mai avvenuti nel paese, ma sono in realtà in pochi a sapere cosa è davvero successo sotto la superficie della cittadina di periferia. Una scossa, ovviamente, c'è stata, ma a provocarla non sono state placche tettoniche naturali, bensì l'apparente distruzione di Vecna da parte di Undici, così come tempo prima la ragazzina aveva ridotto in mille pezzi la sua variante umana Uno/Henry. Anche lì, però, il ragazzo non era stato disintegrato del tutto, ma ha attraversato quel pertugio per un mondo che avremmo cominciato a chiamare assieme ai personaggi della serie il Sottosopra. Lo stesso che i giovanissimi protagonisti di Stranger Things 4 hanno attraversato e che sembra non aver posto la propria fine con l'ultima puntata della stagione - per arrivare preparati recuperate la nostra recensione sul finale in crescendo di Stranger Things 4.



È una visione di morte e macerie quella che i fratelli Duffer, ideatori dello show, riservano prima di lasciare il pubblico che dovrà ora attendere la quinta e conclusiva stagione di una serie che si è rivelata un vero e proprio fenomeno globale e di cui ci domandiamo già quale potrebbero essere le svolte che intraprenderà dopo questo lungo preludio tempestato già di alcune morti (come quella dolorosissima del giovane Eddie) e di mal ridotte vittime (Max e il suo coma in una stanza d'ospedale). Cosa aspettarci dunque dalla quinta stagione di Stranger Things? Cerchiamo di fare insieme una panoramica sulle strade che intraprenderanno i protagonisti e quali dovrebbero essere le storyline rimaste aperte che meritano una spiegazione prima di salutarci.



Che ruolo avrà Will?

Dalla seconda stagione in poi di Stranger Things molti degli spettatori hanno risentito del poco spazio riservato a Will. In fondo era stato proprio lui il primo abitante di Hawkins rapito e costretto ad affrontare le conseguenze del Sottosopra, riuscendo comunque a sopravvivere nonostante la letalità di un luogo che non ha mancato di mietere da subito i primi omicidi (ricordiamo l'infausto destino di Barb).

Il personaggio interpretato da Noah Schnapp è stato effettivamente lasciato leggermente in disparte, a volte perché la sceneggiatura lo richiedeva, altre perché la sua assenza lasciava presumere un ruolo fondamentale su un finale che i fratelli Duffer non volevano svelare immediatamente. Il sentirsi diverso di Will, infatti, ha condotto il ragazzo a sviluppare una sensibilità e una sorta di solitudine superabile solo quando è insieme ai suoi amici di D&D. È inoltre il fattore della probabile omosessualità che va definendo l'insicurezza di un adolescente che, anche nel corso di Stranger Things 4, ha cercato di mostrarsi sempre di più alle persone che ha accanto e di cui si attende il coming out proprio con la quinta stagione - anche se Noah Schnapp ha già confermato che Will è gay.



Ciò che si presume è anche il fatto che, come era avvenuto per la prima stagione, con la sua conclusione Will tornerà a ricoprire una parte imprescindibile per la risoluzione dei conflitti e dei pericoli di Hawkins. A darne l'impressione è quel fremito che abbiamo visto spaventare e percorrere il collo e la schiena del giovane già nelle stagioni precedenti e che vediamo tornare con stupore e terrore del personaggio in chiusura di Stranger Things 4. Che per concludere il cerchio Will dovrà sacrificare se stesso? Forse una fine prevedibile, ma che rispetterebbe la circolarità delle narrazioni.

I Duffer hanno poi dichiarato che, a proposito del Sottosopra, la quinta stagione esplorerà maggiormente le origini di questo luogo sospeso che abbiamo scoperto essere rimasto indietro nel tempo. È stata Nancy a rendersi conto che l'universo sembra essere rimasto come congelato al momento in cui Will è scomparso, ritrovandosi proprio in quella dimensione terrorizzante. Gli ideatori dovranno perciò illuminare lo spettatore sul perché il Sottosopra è rimasto bloccato al 1983 e indagare ancora di più la sua apertura con lo scontro tra Undici e Henry Creel avvenuto nel 1979.



Max si risveglierà?

L'altro grande quesito con cui si conclude Stranger Things 4 riguarda il personaggio di Max interpretato da Sadie Sink. La ragazzina, la quale ha dimostrato tutto il suo coraggio nel porsi come esca per cercare di attrarre a sé Vecna e farlo così uccidere dai suoi compagni, ha visto il suo piano ritorcerlesi contro e diventare la quarta vittima del demone. In realtà, però, proprio nel momento in cui l'adolescente stava esalando l'ultimo respiro, Undici ha usato i suoi poteri per riportarla letteralmente in vita.

Il cuore di Max, a detta di Lucas, aveva smesso di battere e, cercando di incanalare le sue intere energie sull'amica morente, Undi è stata in grado di salvarla, pur non potendo privare la ragazzina dei danni irreparabili causateli da Vecna. Se al momento la giovane si ritrova in una forma di coma difficilmente reversibile, anche nel caso si dovesse svegliare rimarrebbe comunque privata della vista e di una completa mobilità viste le fratture subite. Quello che però ci viene detto è che anche la coscienza e la mente di Max sembrano essere irraggiungibili. È come se l'essenza della ragazza fosse scomparsa. Quello che ci si domanda quindi è: dove sarà andata? Sicuramente sul destino di Max ci si può interrogare più di quanto molti fan vorrebbero fare con quello di Eddie Munson che, pace all'anima sua, ha oramai lasciato questo mondo combattendo valorosamente contro i mostri volanti del Sottosopra. Molti affezionati vorrebbero veder tornare Joseph Quinn nei panni di un vampiro. Possibilità non del tutto fuori da ogni logica, visto il destino di Henry/Uno/Vecna, ma sinceramente una soluzione del genere servirebbe solamente a gratificare qualche appassionato a discapito di un racconto che, purtroppo, ha dovuto lasciare alcuni suoi personaggi dietro, anche quando avremmo voluto continuare a vederli sullo schermo. Molto più probabile è un possibile ritorno di Otto/Kalì, personaggio conosciuto nella seconda stagione di Stranger Things e interpretato da Linnea Berthelsen.



La teoria è leggermente forzata, ma potrebbe fungere da easter egges per i fan più accaniti: durante la quarta stagione, quando Dustin e Erica giocano l'ultimo turno di D&D, il ragazzo lancia il dado e il punteggio che fa è undici. Numero che non riesce a sconfiggere il mostro. Ecco che subentra allora Erica, la quale tirando anche lei il dado lo vede fermarsi sul numero 20. Insomma, secondo questa teoria Undici e Otto potrebbero mettersi insieme per sconfiggere... Uno (11+8+1=20). Pur con la seconda stagione priva del successo delle altre, scoprire che i suoi eventi non sono caduti nel vuoto potrebbe contribuire a ridarle un certo credito.



Tra mostri e amore

E continuando sulla scia delle teorie, ci concentriamo sul prossimo cattivo da sconfiggere nella quinta stagione. Sicuramente i conti con Vecna non sono affatto chiusi, ma alcuni fan hanno ipotizzato che sarà ancora una volta l'immaginario di Dungeons and Dragons a condizionare le minacce della serie.

Che si tratti del villain principale o di un'arma utilizzata da Vecna, è stata lanciata l'ipotesi della presenza di Thessalhydra, mostro a tre teste che richiamerebbe il disegno di Will in cui raffigura Mike e i suoi amici, nonché intravisto da Nancy durante la visione indottale proprio da Vecna. Si tratterebbe tra l'altro di un altro cerchio che va chiudendosi: il Thessalhydra è il mostro che i ragazzini sconfiggono nella partita dell'ultima puntata della prima stagione. E, per concludere con un po' di gossip, la più grande curiosità amorosa riguarda ovviamente il triangolo Nancy, Steve e Jonathan. Stranger Things 4 ha saputo dilatare il tempo non costringendo la ragazza ad una risposta, concludendo la stagione mostrando certo un avvicinamento a Jonathan, ma avendo comunque lasciato in sospeso l'ex fidanzato. Un futuro più lieto potrebbe spettare invece a Robin, la quale è riuscita nell'ultimo episodio a scambiare più di due parole con la sua cotta Vickie, anche se i fan la vorrebbero proprio con Nancy.



Il futuro per Stranger Things 5 è ancora tutto aperto e incredibilmente incerto. Mentre il Sottosopra fa piovere cenere su Hawkins, nella prima settimana di agosto la writing room della serie si metterà in moto per stendere la sceneggiatura della prossima stagione, mentre parallelamente i fratelli Duffer continuano a lavorare anche allo spin-off del mondo di Stranger Things. Non possiamo fare altro che attendere e... Ci vediamo dall'altra parte!