Stranger Things: tutta la storia finora, dov'eravamo rimasti?

Quando si parla dei prodotti di punta presenti fra le produzioni originali Netflix, Stranger Things è senza dubbio fra i primi e fra i più acclamati. L'incredibile successo dello show dei Duffer Brothers ha caratterizzato la vita stessa della piattaforma, sotto molti aspetti, e non soltanto dal punto di vista temporale: da una parte, la serie ha sancito l'inizio dell'epoca d'oro del colosso dello streaming, dall'altra ha anche costituito un alto standard in termini di costruzione, qualità e mole realizzativa. Grazie a una costruzione degna dei grandi show partoriti dalla concorrenza e a un mix di elementi in grado di unire pubblici assai differenti fra loro, Stranger Things ha raggiunto vette incredibili e sorprendenti.



Con la stagione finale pronta a sbarcare fra le uscite Netflix di maggio, abbiamo pensato di ripercorrere insieme a voi quanto accaduto finora, così da avvicinarvi ai primi 7 episodi in arrivo il prossimo 27 maggio nel migliore dei modi. Rinfrescando quindi la memoria su dove eravamo rimasti, ecco tutte le informazioni che occorrono per tornare a Hawkins con la giusta carica!

Stagione 1: Benvenuti a Hawkins

La prima stagione di Stranger Things, considerata a livello unanime un piccolo cult della serialità moderna, è salita alla ribalta con una narrazione coinvolgente incentrata su un gruppo di ragazzini che vivono nel cuore degli anni '80 nell'immaginaria cittadina di Hawkins, Indiana. Tra intense partite a Dungeons & Dragons e scorribande in bicicletta, il gruppo composto da Mike, Will, Dustin e Lucas rimane sconvolto da un terribile evento: Will, il piccolo Byers, scompare misteriosamente il 6 novembre del 1983. Allo stesso tempo, in un laboratorio si scatena il caos e un ricercatore si ritrova vittima di una pericolosa creatura.

Dallo stesso luogo, non meglio identificato, una piccola ragazzina approfitta della confusione per fuggire da quella che sembra una terribile prigionia. Braccata dagli agenti del laboratorio, la ragazza continua la sua fuga e si imbatte in Mike, Dustin e Lucas, intenti a cercare l'amico scomparso e a mettersi sulle sue tracce. La bimba, che verrà chiamata Undici per via del numero che porta sul braccio, viene presto accolta e instaura un legame particolare con Mike che accetta di nasconderla e proteggerla a casa sua. Con grande sorpresa di tutti, Undici sembra sapere esattamente cosa sia successo: Will è finito nel Sottosopra, un mondo opposto a quello reale in cui albergano creature terribili. Undici aiuta i ragazzi a cercare il loro compagno, spiegando come sia finito in un'altra dimensione e che una creatura lo sta probabilmente inseguendo, richiamata "Demogorgone" come il famigerato signore demoniaco delle partite a D&D. Le indagini della polizia locale, guidate dall'agente Hopper, sono intanto ostacolate dal laboratorio di Hawkins, che osa persino inscenare la morte di Will. La madre di quest'ultimo, Joyce, decide di non darsi per vinta dopo aver vissuto un'esperienza sovrannaturale in cui è riuscita a mettersi in contatto col figlio, così il primogenito Jonathan inizia a indagare per conto proprio con l'aiuto di Nancy, la sorella maggiore di Mike, e la sua amica Barb.



Le ricerche di questi ultimi porteranno alla scomparsa di Barb e all'aggiunta di Steve, il ragazzo di Nancy, al gruppo. Tra relazioni personali che si sviluppano, come nel caso di Undi e Mike, e altre che vanno verso il loro declino, come Nancy e Steve, i vari gruppi finiranno presto per unire i propri sforzi nel tentativo di salvare Will. Undici riesce infatti a mettersi in contatto con il Sottosopra e a trovare il ragazzo - oltre al cadavere della povera Barb. Trovandosi dunque contro gli uomini del laboratorio, Hopper e Joyce riescono a recuperare Will mentre i ragazzi battono il Demogorgone grazie a Undici, che scompare insieme alla creatura. Le tracce di questi eventi hanno segnato indelebilmente il piccolo Byers, ma un nuovo inizio è alle porte.

Stagione 2: Misteri e speranze

La seconda stagione prende vita a un anno di distanza dalle vicende raccontate nella prima. Will è stato salvato ma non è tornato più come prima: dopo aver a lungo combattuto con visioni del Sottosopra, il ragazzo sputa una piccola creatura proveniente proprio dall'altra dimensione, ma sembra non curarsene. Mentre il laboratorio di Hawkins torna operativo sotto la guida del Dottor Owens, che tenta segretamente di contenere l'espansione del Sottosopra, si comprende appieno che la "porta" verso l'altra dimensione è una vera e propria breccia che porta i due mondi a mischiarsi.



Joyce ha trovato un nuovo compagno, Bob, e Hopper tiene nascosta una rediviva Undici, sfuggita al Sottosopra, lontana da occhi indiscreti ma desiderosa di tornare dai suoi amici. Mentre i ragazzi fanno la conoscenza della giovane Maxine (Max), giunta a Hawkins insieme al perfido fratello Billy, Dustin trova l'esserino vomitato da Will nella spazzatura e decide di adottarlo. Nel frattempo, Jonathan e Nancy si sono avvicinati e intendono rendere pubbliche le malefatte del laboratorio per render giustizia a Barb. Qualsiasi parvenza di equilibrio comincia a svanire nel momento in cui Will comincia a star male. Le visioni e lo stato fisico del ragazzo non sembrano migliorare, e i ragazzi sono certi che qualcuno o qualcosa lo stia perseguitando.

Nel frattempo, Undici desidera scoprire di più sul suo passato e intraprende un viaggio che la porterà ad approfondire ciò che ha vissuto, svelando l'origine della madre e l'esistenza di Kali, una "sorella" del laboratorio in possesso di poteri simili ai suoi. A Hawkins la situazione al laboratorio sfugge presto di mano, con diverse creature che tentano di invadere la cittadina e Will soggiogato da un mostro d'ombra - chiamato dai ragazzo "Mind flayer", celeberrima creatura di D&D in grado di controllare le menti. Con il laboratorio ormai fuori controllo e la breccia sempre più ingestibile, Bob si sacrifica per salvare Hopper e Joyce mentre Max e gli altri ragazzi si trovano ad affrontare numerose peripezie.



Riuscendo a liberare Will dal controllo del mostro d'ombra, il gruppo può finalmente impegnarsi per tentare di chiudere il portale. I ragazzi riescono nel proprio intento grazie alla forza di Undici e la pace sembra finalmente tornare a Hawkins. Il mese successivo, il laboratorio è stato finalmente chiuso grazie alle notizie trapelate sulla morte di Barb e le relazioni fra i ragazzi continuano a svilupparsi (Lucas e Max, Mike e Undici si baciano al ballo di scuola, Jonathan e Nancy continuano la loro relazione). Anche Will sembra star meglio, ma il Mind Flayer sembra intenzionato a tornare molto presto.

Stagione 3: Crescere

La terza stagione di Stranger Things si apre nell'estate 1985, con i ragazzi sempre più cresciuti e alle prese con le prime esperienze amorose. Le coppie sono all'ordine del giorno e persino Dustin sembra avere una relazione a distanza con una ragazza di nome Suzie di cui nessuno sa nulla. Will sembra l'unico ancora attaccato alla propria infanzia e desideroso di dedicarsi alla propria passione per Dungeons & Dragons come qualche anno prima.



Anche fra i più grandi la situazione è pressoché simile, con Nancy e Jonathan ancora insieme come dipendenti del giornale locale. Steve, invece, lavora al centro commerciale Starcourt e conosce Robin Buckley. Hopper vive una doppia vita, tra l'amministrazione del proprio distretto e le faccende di casa in cui si ritrova a far da padre a Undici (ora Jane) e a tentare di costruire un rapporto con Joyce. Persino Billy sembra aver trovato il perfetto passatempo per l'estate come bagnino.

Nonostante le premesse, viene sin da subito mostrato l'ingresso in scena dei Russi, i quali hanno cominciato da tempo a svolgere esperimenti sul Sottosopra per acquisire un importante vantaggio in pieno periodo di Guerra Fredda. A quanto pare il loro lavoro non ha portato a particolari frutti nell'immediato, ma ha condotto i loro esperimenti fino alle profondità di Hawkins, dove si trova un laboratorio segreto sito esattamente sotto lo Starcourt. Le varie sollecitazioni del complesso macchinario dei russi, atto ad aprire nuovamente il portale, risvegliano una vecchia conoscenza: il Mind Flayer si mette nuovamente all'opera per tentare di prendere il controllo del mondo e cerca di possedere nuovi ospiti. Il malcapitato, in questo caso, non è più un bambino bensì un giovane adulto come Billy, il quale diviene presto a capo di un piccolo esercito di posseduti. Una volta avuto Billy, il Mind Flayer attraverso il fratellastro di Max inizia a espandere ancora di più l'esercito mentre i ragazzi, dopo aver seguito diverse piste in gruppi separati tra loro, si ritrovano tutti allo Starcourt Mall per la battaglia finale.



Il gruppo sembra non potere nulla contro la creatura, ma Billy torna in sé e si frappone tra il mostro e Undici, salvando quest'ultima da morte certa. Billy muore nello stesso momento in cui nel laboratorio dei russi Hopper fa esplodere il macchinario, chiudendo la porta tra il mondo dei vivi e il Sottosopra. L'esplosione disintegra apparentemente anche lo sceriffo e il finale di stagione si concentra sul dolore della perdita e sui grandi cambiamenti ormai alle porte.

In attesa del gran finale

La scena mostrata durante i titoli di coda della terza stagione mostra un paesaggio desolato in Russia. A quanto pare i sovietici sono riusciti ad aprire un'altra breccia e stanno lavorando da tempo su qualcosa, come dimostrano veri e propri addestratori intenti a educare un Demogorgone. Nella scena in cui si mostrano varie celle, si scopre che Hopper è vivo e vegeto. Sembra quindi che il macchinario, o la sua esplosione, lo abbiano in qualche modo portato fino in Russia.

Nell'attesa di scoprire ulteriori dettagli sul prosieguo della serie, non possiamo che invitarvi caldamente a rimanere su queste pagine per ulteriori approfondimenti e curiosità, come già dimostrato con la nostra recensione in anteprima di Stranger Things 4. Con una produzione mai così grande e preparata a un finale degno di questo nome, e con l'aggiunta di episodi molto lunghi e di un finale di ben 2 ore e mezza previsto per luglio, i Duffer Brothers sembrano voler lasciare il segno. E voi cosa vi aspettate dai nuovi episodi della serie? Fatecelo sapere nei commenti!