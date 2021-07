Superman, Michael B. Jordan su HBO Max: chi è Val-Zod?

È sicuramente un periodo affascinante per essere un fan di Superman: l'Arrowverse ha introdotto da non molto la sua versione, interpretata da Tyler Hoechlin, riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica con Superman & Lois; J.J. Abrams produrrà un film incentrato su Calvin Ellis, uno dei due Uomini d'Acciaio di colore canonici nei fumetti DC nonché presidente degli Stati Uniti; arriverà addirittura una serie animata intitolata My Adventures With Superman. Si prospettano allora anni pieni ed intriganti e che soprattutto tenteranno di raccontare anche qualcosa di diverso dalla figura di Clark Kent, a questo punto chiaramente considerata come abbastanza sviscerata.



Eppure alcune indiscrezioni indicano un'altra produzione ancora in lavorazione, prodotta e forse addirittura interpretata da Michael B. Jordan, da anni associato al nome di Superman senza mai avere conferme ufficiali. E si tratterebbe di una miniserie sempre per HBO Max con protagonista Val-Zod, originario di Terra-2. Facciamo un po' di luce su questa figura magari non così nota al grande pubblico.



Una bilancia di potenzialità e rischi

La backstory di Val-Zod è particolarmente tragica: divenuto su Krypton l'ultimo della sua casata dopo l'esecuzione dei genitori, Val riesce a sfuggire alla distruzione del pianeta grazie all'aiuto di Kara e Kal-El - nomi che dovrebbero essere ben noti ai fan DC. E così ha inizio il suo lunghissimo viaggio rinchiuso in una capsula, dove viene educato grazie alle registrazioni fatte dai suoi genitori, dai quali impara innanzitutto che la violenza è il modo più stupido ed ignorante per superare dei conflitti. Non sorprende allora che Val sia, di base, un convinto pacifista, né che a causa di una vita passata in buona parte in una capsula abbia sviluppato una forte agorafobia.

Precipitato sulla Terra, viene trovato da Terrence Sloan, un uomo subdolo convinto di essere un genio inarrestabile, che convince Val ad accettare la sua protezione dal crudele mondo circostante. Protezione che in realtà si rivela una vera e propria reclusione, con il risultato di aggravare una psiche già indebolita da duri colpi. Infatti quando verrà salvato dai Wonders e farà la conoscenza di Lois, fondamentale per la sua evoluzione, al primo assaggio libero ed aperto del mondo soffrirà di un fortissimo attacco di panico.



Ed è proprio grazie a Lois che Val inizia a prendere coscienza della sua forza e delle sue responsabilità, che lo porteranno ad assumere il ruolo di Superman. È palesemente un soggetto non facile da portare su schermo: Val è al contempo incredibilmente forte e straordinariamente debole; dispone di un'intelligenza sovrumana, grazie agli anni di studi nella sua capsula, ma è anche un supereroe che detesta combattere - aspetto in potenza squisitamente innovativo. Michael B. Jordan è sicuramente uno degli attori dal perfetto physique du role, ma è proprio la messa in scena e la realizzazione di una miniserie su Val-Zod ad essere problematica, poiché bisogna creare da zero un universo differente da quello cui siamo abituati.

Non aiuta oltretutto la giovane età editoriale del personaggio, che ha debuttato solo nel 2014 e specialmente, aspetto che in articoli del genere evidenziamo spesso, l'assenza di numerose avventure solitarie. Potrebbe aiutare il fatto che sia una miniserie senza gravi ripercussioni future e quindi si potrebbe offrire un delizioso spaccato alternativo, quasi un What if. È dunque un progetto affascinante, che però implica tante potenzialità quanti rischi.