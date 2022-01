Tenebre e Ossa 2, cosa sappiamo sulla nuova stagione in arrivo su Netflix

Nel corso del 2021 la Netflix ha distribuito numerosi contenuti grandemente apprezzati dai suoi abbonati e tra questi è stato possibile trovare anche l'attesa trasposizione live-action dei libri di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa. Ne abbiamo parlato in maniera approndita nella nostra recensione di Tenebre e Ossa e nello speciale su quali libri leggere per capire Tenebre e Ossa. Lo scorso aprile debuttava infatti sui nostri schermi la storia di Alina Starkov (Jessie Mei Li), la protagonista della trilogia di Shadow and Bone inaspettatamente intrecciata a quella dei Corvi guidati da Kaz Brekker (Freddy Carter), personaggi principali della duologia spin-off Six of Crows (Sei di Corvi). Ma come proseguirà l'avventura adesso? E chi vedremo (e rivedremo) nella seconda stagione? Facciamo il punto della situazione analizzando le informazioni attualmente a nostra disposizione.



Dove eravamo rimasti

La prima stagione di Tenebre e Ossa si era conclusa con i nostri eroi al di là della Faglia, tutti a bordo di una nave diretta verso Os Kervo.

Alina e Mal (Archie Renaux) hanno necessità di tenere un profilo basso perché dopo la distruzione di Novokribirsk da parte di Kirigan (Ben Barnes) tutto il mondo darà la caccia all'Evocaluce, sulla quale ricadrà inevitabilmente la colpa; Kaz, Jesper (Kit Young) e Inej (Amita Suman) devono fare ritorno a Ketterdam, dove li aspettano le conseguenze della mancata cattura dell'Evocaluce; Nina Zenik (Danielle Galligan), sola dopo aver consegnato con riluttanza Matthias (Calahan Skogman) alle guardie con il pretesto che fosse un mercante di schiavi per salvarlo dai Grisha, sta cercando anche lei di capire quale sarà la sua prossima mossa. Nel frattempo, Kirigan, contrariamente a quanto Alina e gli altri possano credere, non è affatto morto, e anzi, si è liberato dalla Faglia ed è ora più che mai in cerca di vendetta. Così ci lasciava lo show dopo il suo season finale, che corrisponde in maniera approssimativa a come si conclude anche il primo libro della saga di Shadow and Bone (con le dovute modifiche considerando i cambiamenti apportati dall'adattamento), ma cosa ci aspetta adesso?



Cosa possiamo aspettarci dalla stagione 2

È difficile fare ipotesi nel caso di Tenebre e Ossa, poiché come ormai sapete lo show ha mescolato le storyline appartenenti a due saghe ambientate in due periodi temporali differenti, aggiungendo materiale non presente su carta e fornendo backstories inedite, facendo inoltre sì che personaggi le cui strade nei romanzi non si sarebbero incrociate (o lo avrebbero fatto più avanti) si incontrassero - o s'incontrassero prima, in un contesto differente.

Tenendo a mente tutto ciò, consapevoli del fatto che gran parte degli attori visti finora farà il suo ritorno e dando un'occhiata ai nuovi ingressi del cast di Tenebre e Ossa 2, possiamo dunque supporre che la seconda stagione adatterà principalmente gli eventi del secondo libro della trilogia madre, Siege and Storm (Tempesta e Assalto). Sono stati infatti annunciati gli interpreti del più giovane Principe di Ravka Nikolai Lantsov (Patrick Gibson) e dei gemelli guerrieri Tolya Yul-Bataar (Lewis Tan) e Tamar Kir-Bataar (Anna Leong Brophy), che da qui in poi avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo delle vicende del Grishaverse, e che vengono introdotti proprio nel secondo libro.



Per quanto riguarda i Corvi, invece, la questione è più spinosa, poiché nella seconda season è stata annunciata la presenza del personaggio di Wylan Hendricks (che verrà interpretato dal giovane Jack Wolfe), quello che sarà il sesto membro dei Corvi, che nei libri conosciamo sì dal primo volume, ma che su un piano cronologico arriverebbe molto più in là nella storia. Al momento, infatti, ci troviamo in una fascia temporale non coperta dalla duologia, e di cui non possiamo prevedere gli sviluppi. Inoltre, sebbene su IMDb si legga che Wolfe dovrebbe apparire in 8 episodi, non sappiamo ancora come ci verrà presentato il personaggio, né quanto ci verrà effettivamente mostrato su di lui.

È possibile che molte delle situazioni del passato di Wylan a cui si fa riferimento nel corso di Six of Crows e Crooked Kingdom ci verranno invece illustrate nel corso di questa stagione, snellendo dunque la narrazione futura e arricchendo quella attuale, in modo tale da assolvere una doppia funzione: riempire il "vuoto" corrente e permettere allo spettatore di creare già un legame emotivo con il personaggio, così da prepararlo al suo eventuale ingresso nei Corvi.



Quanto manca ai nuovi episodi

Anche qui si può parlare solo in termini ipotetici. Dopotutto, l'unica certezza che abbiamo al momento è che le riprese della seconda stagione dello show sono iniziate, come comunicatoci dagli stessi membri del cast, e come l'autrice di Tenebre e Ossa Leigh Bardugo aveva anticipato qualche settimana prima dell'annuncio ufficiale.

Purtroppo, non è nemmeno semplice fare previsioni basandosi sulle tempistiche della precedente tornata di episodi, poiché l'andamento della produzione fu rallentato dalla pandemia, e non sappiamo dunque questa volta quanto ci possa volere tra fase di riprese e post-produzione. Difficile, tuttavia, che il prodotto finito possa arrivare prima del prossimo anno, per cui immaginare come finestra di lancio primavera 2023 (se Netflix vuole mantenersi sullo stesso periodo del debutto della prima stagione, quindi fine aprile) potrebbe non essere una scommessa troppo azzardata.